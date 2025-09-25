CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
Focus
Quick Links

भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? जानें नाम और स्थान

By Bagesh Yadav
Sep 25, 2025, 18:19 IST

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन आइलैंड दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें सितंबर 2025 में फिर से विस्फोट हुआ है। आइए, इसके इतिहास, जगह, वन्य जीवन और भारत तथा दुनिया भर के अन्य ज्वालामुखियों के बारे में जानते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का घर भी है। बैरन आइलैंड पर स्थित यह ज्वालामुखी पिछले आठ दिनों में दो बार हल्के स्तर पर फट चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, 13 सितंबर और 20 सितंबर को हुए विस्फोट मध्यम स्तर के थे। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से समुद्र के रास्ते लगभग 140 किलोमीटर दूर है और यहां कोई नहीं रहता है। यह उस जगह पर स्थित है जहां बर्मा और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी की पुष्टि की है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट 2022 में हुआ था।

बैरन आइलैंड कहां स्थित है?

बैरन आइलैंड अंडमान सागर में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजया पुरम से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। यह दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में प्रसिद्ध है। इस द्वीप का आकार लगभग 3 वर्ग किलोमीटर है और इसका ज्यादातर हिस्सा राख और ज्वालामुखी शंकुओं से ढका हुआ है। दूर से देखने पर यहां ज्यादा हरियाली नहीं दिखती है।

बैरन आइलैंड पर हाल की ज्वालामुखी गतिविधियां

अंडमान और निकोबार प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, बैरन आइलैंड में पहला विस्फोट 1787 में हुआ था। PTI के अनुसार, 1991, 2005, 2017 और 2022 में भी यहां हल्के विस्फोट हुए थे।

1991 के विस्फोट का द्वीप के वन्य जीवन पर बुरा असर पड़ा था। द्वीप के कठोर वातावरण के कारण, यहां ज्यादा जानवर नहीं रहते हैं, हालांकि यहां बकरियों, चूहों और कबूतरों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं।

बैरन आइलैंड का वन्य जीवन

कुछ सिद्धांतों के अनुसार, इस द्वीप पर बकरियां बंगाल की खाड़ी में हुए एक जहाज हादसे के बाद बची रह गईं और वे ज्वालामुखी की ढलानों पर मौजूद मीठे पानी के झरनों के कारण यहां जीवित रह पाईं।
भारत में ज्वालामुखी
वैसे तो भारत की मुख्य भूमि पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन यहां कुछ निष्क्रिय और विलुप्त ज्वालामुखी जरूर हैं।
ज्वालामुखी का नाम

स्थान

स्थिति

Narcondam Island

निष्क्रिय

Deccan Plateau

विलुप्त

Baratang Island

सक्रिय (कीचड़ वाला ज्वालामुखी)

Dhinodhar Hills

विलुप्त

Dhosi Hill

विलुप्त

Tosham Hills

विलुप्त

Loktak Lake

सुपरवॉल्केनिक काल्डेरा

दुनिया भर के सक्रिय ज्वालामुखी

स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की ग्लोबल वॉल्केनिक रिपोर्ट के अनुसार, 6 अगस्त, 2025 तक दुनिया भर में लगभग 46 ज्वालामुखी फट रहे थे। यहां "लगातार विस्फोट" का मतलब यह नहीं है कि ज्वालामुखी से हर समय लावा निकलता रहता है, बल्कि इसका मतलब है कि हर तीन महीने के अंदर कभी-कभार विस्फोट होते रहते हैं।

ज्वालामुखी

देश

महाद्वीप

क्राशेनिनिकोव

रूस

एशिया

रेक्यानेस

आइसलैंड

यूरोप

टेलिका

निकारागुआ

उत्तरी अमेरिका

किरीशिमायामा

जापान

एशिया

करीम्स्की

रूस

एशिया

बुलुसन

फिलीपींस

एशिया

क्लुचेव्सकोय

रूस

एशिया

रांग

इंडोनेशिया

एशिया

लेवोटोलोक

इंडोनेशिया

एशिया

पोआस

कोस्टा रिका

उत्तरी अमेरिका

बैरन आइलैंड हमें लगातार याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और हमेशा बदलने वाली है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण, यहां जब भी कोई विस्फोट होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाता है। हालांकि यह द्वीप खुद तो निर्जन है, लेकिन वैज्ञानिक और अधिकारी इसकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखते हैं।

Ladki Bahin Yojana eKYC: लाभ जारी रखने के लिए ऐसे करें ई-केवाईसी, कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, देखें यहाँ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News