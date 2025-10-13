भारत के किस राज्य में है सर्वाधिक UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें नाम और संख्या

RBI Grade B Admit Card 2025
भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र (Maharashtra) में हैं। यहां कुल 5 स्थल Ajanta Caves, Ellora Caves, Elephanta Caves, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus और Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai हैं। ये स्थल भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर के शानदार प्रतीक हैं।

भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या देश की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दर्शाती है। इनमें से सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र (Maharashtra) में स्थित हैं, जिसके बाद  गुजरात (Gujarat) और राजस्थान (Rajasthan) का स्थान आता है। 

ये स्थल न केवल भारत की अनोखी पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करते हैं, बल्कि हर साल लाखों पर्यटकों, शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह विविधता भारत के गौरवशाली अतीत और विरासत को जीवंत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

यूनेस्को धरोहर स्थलों की सबसे बड़ी संख्या वाला राज्य

महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं- जो इसे भारत में इस सूची में शीर्ष स्थान पर रखते हैं। ये स्थल प्राचीन कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक वैभव के शानदार उदाहरण हैं:

Ajanta Caves - प्राचीन बौद्ध गुफाएं, जिनमें उत्कृष्ट मूर्तिकला और भित्तिचित्र हैं।

Ellora Caves - बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के भव्य शिल्पकला से सजे गुफा मंदिर।

Elephanta Caves - भगवान शिव को समर्पित कलात्मक गुफा मंदिर, मुंबई के पास स्थित।

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus - विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल शैली का एक अद्भुत स्थापत्य उदाहरण।

Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai - मुंबई की ऐतिहासिक इमारतों का समूह जो औपनिवेशिक विरासत और आधुनिकता को दर्शाता है।

इसके अलावा, Western Ghats का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, जिसे प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है (यह कई राज्यों में फैला हुआ है)।

दूसरा स्थान: गुजरात और राजस्थान

गुजरात में कुल 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता को दर्शाते हैं:

Historic City of Ahmedabad

Champaner- Pavagadh Archaeological Park

Dholavira - हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर

Rani ki Vav - ‘रानी की वाव’ यानी रानी का बावड़ी, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना

राजस्थान

राजस्थान भी 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके स्थल भव्य किलों, खगोल विज्ञान के अद्भुत केंद्र और प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं:

राजस्थान के पहाड़ी किले (Hill Forts of Rajasthan)

जंतर मंतर (जयपुर) (Jantar Mantar-Jaipur)

जयपुर शहर (Jaipur City)

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park)

सर्वाधिक UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाई लाइट्स

रैंक

राज्य

कुल स्थल

डिटेल्स 

1

महाराष्ट्र

5

अजंता, एलोरा, एलीफेंटा, सीएसएमटी, मुंबई आर्ट डेको

2

गुजरात

4

अहमदाबाद, चंपानेर, ढोलावीरा, रानी की वाव

2

राजस्थान

4

जयपुर, जंतर मंतर, हिल फोर्ट्स, केवोलादेव नेशनल पार्क

सांस्कृतिक महत्व और वैश्विक पहचान

महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में स्थित ये धरोहर स्थल भारत की स्थापत्य, कलात्मक और प्राकृतिक धरोहर के वैश्विक महत्व को उजागर करते हैं। साथ ही, इन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है।

भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत सेतु की तरह हैं। ये स्थल न केवल हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमें सौंपते हैं। इस तरह, भारत की सांस्कृतिक विरासत विश्व मंच पर और भी उज्ज्वल रूप में स्थापित होती है।

