PGCIL Admit Card 2025 OUT: पीजीसीआईएल फील्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 14, 2025, 16:32 IST

PGCIL Admit Card 2025 OUT: पीजीसीआईएल फील्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 आज 14 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो गया है। उम्मीदवार अब powergrid.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

PGCIL Admit Card 2025 OUT: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर अपना PGCIL हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। पीजीसीआईएल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का पता और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) भी लेकर जाएं।

PGCIL Field Supervisor और Field Engineer परीक्षा  18 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के जरिए देशभर में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए 1543 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

PGCIL Admit Card 2025 Download Link

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। अब पीजीसीआईएल फील्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

PGCIL Admit Card 2025 Direct Link

यहां क्लिक करें

PGCIL Field Supervisor and Engineer Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

PGCIL फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण यहां से प्राप्त करें:

  • सबसे पहले पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाएं।

  • Career (करियर) सेक्शन में जाकर फील्ड इंजीनियर/फील्ड सुपरवाइजर के लिए अनुबंध के आधार पर अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति पर क्लिक करें।

  • अब अपना एप्लिकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।

  • लॉगिन करने के बाद, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दिए गए सभी विवरण ध्यान से जांचें।

  • एडमिट कार्ड का स्पष्ट प्रिंटआउट लें और एक डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

