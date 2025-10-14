PGCIL Admit Card 2025 OUT: पीजीसीआईएल फील्ड सुपरवाइजर और इंजीनियर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

PGCIL Admit Card 2025 OUT: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर अपना PGCIL हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। पीजीसीआईएल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का पता और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) भी लेकर जाएं।

PGCIL Field Supervisor और Field Engineer परीक्षा 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के जरिए देशभर में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए 1543 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।