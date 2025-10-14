JAC 10th, 12th Compartment Result 2025 OUT: झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट jacresults.com पर जारी, ये रहा Direct Link

SSC CGL Answer Key 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 14, 2025, 17:04 IST

Jharkhand Board 10th, 12th Compartment Result 2025 OUT: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अब jac.jharkhand.gov.in या jacresults.com पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख के नीचे दिया गया है।

JAC Compartment Result 2025 OUT: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacresults.com पर 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना संशोधित परिणाम रोल नंबर और रोल कोड की मदद से देख सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 23 से 29 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दो शिफ्टों में संपन्न हुई थी।

Jharkhand Board Compartment Result 2025 Link

झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 अब jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in परउपलब्ध है। छात्र  अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

JAC Compartment Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

JAC 10th, 12th Compartment Result 2025: जेएसी कंपार्टमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें?

JAC कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले झारखंड अकादमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में "Results of  Compartmental & Improvement Secondary Examination - 2025  लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपने रोल नंबर और रोल कोड को दिए गए फील्ड में सही तरीके से दर्ज करें।

  4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  5. आपका कंपार्टमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

  6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अवश्य लें।

JAC 10th, 12th Compartment Result 2025 मार्कशीट पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक

JAC 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 की मार्कशीट पर निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं जिन्हें छात्रों को जरूर चेक करना चाहिए:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर और रोल कोड

  • पिता का नाम एवं मां का नाम

  • स्कूल का नाम

  • संबंधित परीक्षा का नाम (10वीं या 12वीं कंपार्टमेंट)

  • प्रत्येक विषय का नाम

  • प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक (थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों)

  • कुल प्राप्त अंक

  • रिजल्ट की स्थिति (पास या फेल)

  • पासिंग मार्क्स और ग्रेड (यदि लागू हो)

