JAC 10th, 12th Compartment Result 2025 OUT: झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट jacresults.com पर जारी, ये रहा Direct Link

JAC Compartment Result 2025 OUT: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacresults.com पर 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना संशोधित परिणाम रोल नंबर और रोल कोड की मदद से देख सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 23 से 29 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दो शिफ्टों में संपन्न हुई थी।

Jharkhand Board Compartment Result 2025 Link

JAC Compartment Result 2025 Link यहां क्लिक करें