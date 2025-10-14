भारत के किन 5 राज्यों में होती है सबसे अधिक वर्षा? यहां देखें नाम

भारत एक ऐसा देश है जहां अलग-अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। यहां के मौसम मुख्य रूप से बारिश की मात्रा पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर, बारिश का मौसम, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून भी कहा जाता है, जून की शुरुआत से लेकर सितंबर तक चलता है। देश की कुल सालाना बारिश का 70% से ज्यादा हिस्सा इसी दौरान होता है। यह मौसम खेती, झीलों और देश में पानी की सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2025 में, केरल में मानसून जल्दी आ गया था और इसके बाद यह बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गया। मई के महीने में पहले से कहीं ज्यादा बारिश हुई थी। इसके बावजूद, अगस्त तक कई जगहों पर सूखे जैसे हालात बन गए। कुछ इलाकों में सामान्य से 30 से 70% तक कम बारिश हुई। इसके कारण फसलों पर बुरा असर पड़ा और पीने के पानी की भी कमी हो गई। क्या आप जानते हैं कि भारत का लगभग 60% खेती का इलाका मानसून की बारिश पर ही निर्भर है? पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्वी भारत वे इलाके हैं जहां सालाना बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

इस लेख में, हम आपको भारत के उन पांच राज्यों के बारे में बताएंगे जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। साथ ही, हम इस ज्यादा बारिश के पीछे के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाले टॉप 5 राज्यों की सूची rainwaterharvesting.org के अनुसार, यहां भारत के उन राज्यों की सूची दी गई है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है: रैंक राज्य औसत सालाना बारिश (मिमी) 1 मेघालय 2818 मिमी – 11,871 मिमी (इलाके के अनुसार बदलता है) 2 अरुणाचल प्रदेश 2,782 मिमी 3 सिक्किम 2,520 मिमी 4 पश्चिम बंगाल 1,700–2,500 मिमी 5 नागालैंड 1,800–2,500 मिमी 6 केरल 2,900 मिमी 7 त्रिपुरा 2,100–2,500 मिमी 8 असम 2,200 मिमी 9 ओडिशा 1,450 मिमी 10 कर्नाटक 1,240 मिमी मेघालय मेघालय को "बादलों का घर" भी कहा जाता है। यहां भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मॉसिनराम और चेरापूंजी दुनिया की सबसे नमी वाली जगहों में से हैं। भारी बारिश के कारण यहां चारों तरफ हरियाली, झरने और गुफाएं हैं, जो एक खूबसूरत प्राकृतिक माहौल बनाती हैं। यहां के दैनिक जीवन में बारिश की एक अहम भूमिका है।

अरुणाचल प्रदेश यह उत्तर-पूर्वी राज्य अपने पहाड़ी इलाकों और हिमालय से नजदीकी के कारण बहुत ज्यादा बारिश प्राप्त करता है। इस राज्य में घने जंगल, कई नदियां और तरह-तरह के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। यहां साल के ज्यादातर समय मानसून रहता है, जिससे खेती और जलविद्युत उत्पादन का बड़ा महत्व है। सिक्किम सिक्किम हिमालय में बसा एक छोटा राज्य है और यहां बहुत बारिश होती है। इस बारिश से यहां के जंगल हरे-भरे रहते हैं और अलग-अलग तरह के वन्यजीवों को सहारा मिलता है। बारिश पर निर्भर रहने वाली नदियां जलविद्युत परियोजनाओं में भी मदद करती हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में ज्यादातर बारिश मानसून के मौसम में होती है। गंगा के मैदानी इलाकों और दार्जिलिंग की पहाड़ियों, दोनों ही जगहों पर अच्छी-खासी बारिश होती है। यह पानी चावल की खेती, चाय के बागानों और जूट की खेती में मदद करता है। ये सभी राज्य के लिए बहुत जरूरी हैं।