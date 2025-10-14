टाइम जोन में भारत से कौन से देश है आगे? देखें एक नजर में

दुनिया में 24 मुख्य टाइम जोन हैं। हर जोन अगले जोन से एक घंटे के अंतर पर होता है। कुछ देश अपने स्थानीय समय का पालन करते हैं, जिससे इनकी कुल संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। टाइम जोन हमें दुनिया भर में समय का हिसाब रखने में मदद करते हैं। समय में सबसे आगे जो देश है, वह किरिबाती है। यह प्रशांत महासागर में एक छोटा द्वीपीय देश है। यह UTC+14 का पालन करता है, जिससे यह हर नए दिन का स्वागत करने वाला पहला देश बन जाता है। भारत के भारतीय मानक समय (UTC+5:30) की तुलना में, किरिबाती 8 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका मतलब है कि जब भारत में सुबह होती है, तो किरिबाती में दोपहर ढल चुकी होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि टाइम जोन कैसे काम करते हैं। हम यह भी पता लगाएंगे कि कौन से देश भारत से आगे हैं और यह भी समझेंगे कि कुछ जगहें समय में इतनी आगे क्यों हैं। दुनिया में समय में कौन सा देश सबसे आगे? दुनिया में समय (टाइम जोन) में सबसे आगे किरिबाती देश है। विशेष रूप से इसके लाइन आइलैंड्स, जो UTC+14 पर काम करते हैं। यह दुनिया का सबसे पहला टाइम जोन है।

रैंक देश सबसे पहला टाइम जोन 1 किरिबाती UTC+14:00 2 समोआ UTC+13:00 3 टोंगा UTC+13:00 4 न्यूजीलैंड UTC+12:45 (चैथम आइलैंड्स) 5 फिजी UTC+12:00 6 तुवालु UTC+12:00 7 नाउरु UTC+12:00 8 मार्शल आइलैंड्स UTC+12:00 9 रूस UTC+12:00 (कमचटका) 10 माइक्रोनेशिया UTC+11:00 11 वानुअतु UTC+11:00 12 सोलोमन आइलैंड्स UTC+11:00 13 ऑस्ट्रेलिया UTC+10:30 (लॉर्ड होवे आइलैंड) 14 पापुआ न्यू गिनी UTC+10:00 15 गुआम UTC+10:00 भारत से समय (टाइम जोन) में कौन सा देश आगे है? भारत से समय में सबसे आगे किरिबाती (लाइन आइलैंड्स) है, जो UTC+14 के साथ सबसे आगे है। यह भारतीय मानक समय (UTC+5:30) से साढ़े नौ घंटे आगे है। भारत (IST) से आगे रहने वाले टॉप 10 देश यहां IST से आगे रहने वाले टॉप 10 देशों की सूची दी गई है:

रैंक देश टाइम जोन IST से कितने घंटे आगे 1 किरिबाती UTC+14 +8.5 2 समोआ UTC+13 +7.5 3 टोंगा UTC+13 +7.5 4 न्यूजीलैंड UTC+12, +12:45 +6.5 से +7.25 5 फिजी UTC+12 +6.5 6 तुवालु UTC+12 +6.5 7 नाउरु UTC+12 +6.5 8 मार्शल आइलैंड्स UTC+12 +6.5 9 रूस (कमचटका) UTC+12 +6.5 10 माइक्रोनेशिया UTC+11 +5.5 किरिबाती किरिबाती, विशेष रूप से इसके लाइन आइलैंड्स, हर नए दिन को देखने वाला पहला देश है, क्योंकि यह UTC+14 पर काम करता है। प्रशांत महासागर के इस छोटे से द्वीपीय देश ने 1995 में एक अनोखा टाइम जोन बनाया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पूरा देश एक ही कैलेंडर दिन पर रहे, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पहली जगह बन गई। कम आबादी वाले लाइन आइलैंड्स को इस खास पहचान के लिए चुना गया था। समोआ समोआ UTC+13 टाइम जोन में है। हाल के वर्षों में, इसने व्यापार के मकसद से 2011 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके अपना कैलेंडर बदल लिया था। इस बदलाव से समोआ के लोगों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिली। यह द्वीपीय देश अपने हरे-भरे नजारों, जीवंत संस्कृति और मेहमाननवाज लोगों के लिए प्रसिद्ध है।

टोंगा दक्षिण प्रशांत में स्थित टोंगा भी UTC+13 को अपने समय मानक के रूप में उपयोग करता है। इस देश में 170 से ज्यादा द्वीप हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। टोंगा का टाइम जोन आगे होने के कारण यह दुनिया के बाकी हिस्सों से पहले त्योहार और कार्यक्रम मनाता है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, जिसमें मुख्य द्वीप (UTC+12) और चैथम आइलैंड्स (UTC+12:45) शामिल हैं, अपने सुंदर नजारों, प्रगतिशील समाज और माओरी विरासत के लिए जाना जाता है। देश का टाइम जोन आगे होने का मतलब है कि यह उन पहले देशों में से है, जहां नया दिन शुरू होता है। फिजी फिजी UTC+12 टाइम जोन में स्थित है और इसमें दक्षिण प्रशांत के 300 से ज्यादा द्वीप शामिल हैं। यह अपने रिसॉर्ट्स, मूंगे की चट्टानों और गर्म मौसम के लिए जाना जाता है। अपने आगे के टाइम जोन के कारण, फिजी उन पहले देशों में से है जो सौर और कैलेंडर से जुड़े कार्यक्रम मनाते हैं। पर्यटन फिजी का मुख्य आधार है। यहां पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आरामदायक माहौल का अनुभव करने आते हैं।

तुवालु तुवालु, प्रशांत महासागर में एक छोटा द्वीपीय देश है, जो UTC+12 का पालन करता है। यह दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। यह अपनी शांतिपूर्ण जीवनशैली, पारंपरिक प्रथाओं और पर्यावरण की वकालत के लिए प्रसिद्ध है। नाउरु नाउरु, दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जो माइक्रोनेशिया में स्थित है और UTC+12 का पालन करता है। इसका आगे का टाइम जोन इसे प्रशांत के पड़ोसियों के साथ तालमेल रखने और भारत जैसे एशियाई देशों से आगे रहने में मदद करता है। नाउरु की आबादी इसके एकमात्र द्वीप पर केंद्रित है। यहां का जीवन स्थानीय संस्कृति और सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से फॉस्फेट खनन शामिल है। मार्शल आइलैंड्स मार्शल आइलैंड्स अपने बिखरे हुए एटोल और द्वीपों के लिए UTC+12 का उपयोग करता है। यह देश अपने साफ पानी, दूसरे विश्व युद्ध के समृद्ध इतिहास और मजबूत स्थानीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। देश की टाइम जोन की स्थिति प्रशांत क्षेत्र में संचार और व्यापार के लिए फायदेमंद है।