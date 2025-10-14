EMRS School List in India 2025: State Wise List of Schools

SSC CGL Answer Key 2025
EMRS School List in India
EMRS School List in India

EMRS School List in India: Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) are established to offer quality education from Class VI to XII students from ST category. At the block level, these schools were developed as fully residential establishments featuring dedicated hostels for boys and girls, staff housing, a mess hall, a playground, and other essential facilities. The EMRS School list has been published by the authorities. Presently, there are a total of 690 EMRS schools across all the states in India. Learn more about the EMRS School List in India and other relevant details on this page.

EMRS School List in India 2025 Overview

National Education Society for Tribal Students (NESTS) is all set to conduct EMRS Staff Selection Exam (ESSE) to fill 7267 vacancies for the posts of Principal, Post Graduate Teachers, Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male and Female), Female Staff Nurse, Accountant, Junior Secretariat Assistant (JSA) and Lab Attendant. Aspirants should be familiar with the EMRS School List in India to avoid any confusion later. Here are the key highlights of this recruitment drive shared below.

EMRS Full Form

Eklavya Model Residential Schools

Exam Conducting Body

National Education Society for Tribal Students

Post Name

Principal, Post Graduate Teachers, Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male and Female), Female Staff Nurse, Accountant, Junior Secretariat Assistant (JSA) and Lab Attendant

Vacancies

7267

Selection Process

Tier 1 and Tier 2

Total Number of EMRS Schools in India

690

EMRS School List in India 2025

A total of 690 EMRS schools are currently operational across India. Recently, NESTS has invited applications from eligible candidates to fill up 7267 vacancies of teaching and non-teaching staff in EMRSs. Here is the breakdown of the EMRS School List in India 2025 for all the states shared below for reference purposes.

State

Total Number of Schools

Andhra Pradesh

28

Arunachal Pradesh

10

Assam

14

Bihar

3

Chhattisgarh

74

Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

1

Gujarat

42

Himachal Pradesh

4

Jammu and Kashmir

6

Jharkhand

88

Karnataka

12

Kerala

4

Ladakh

3

Madhya Pradesh

70

Maharashtra

37

Manipur

21

Meghalaya

27

Mizoram

17

Nagaland

22

Odisha

104

Rajasthan

35

Sikkim

4

Tamil Nadu

8

Telangana

23

Tripura

21

Uttar Pradesh

4

Uttarakhand

4

West Bengal

9

Total

690

EMRS School List in India 2025 PDF

The EMRS School List in India has been made available online in the PDF format by the authorities. It includes crucial information like state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status. Applicants should download the  EMRS School List in India PDF to understand all the key details before applying.

EMRS School List in India 2025 State-Wise

We have provided below the updated EMRS School List in India 2025 for all the states, including Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand,  Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, etc.

EMRS School list in Andhra Pradesh 

There is a total of 28 EMRS Schools in Andhra Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Andhra Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Andhra Pradesh

Chittoor

Buchinaidu Kandriga

Kanamanambedu

EMRS Kandriga

2014-15

Functional

2

Andhra Pradesh

East Godavari

Addateegala

Vetamamidi

EMRS Addateegala

2021-22

Functional

3

Andhra Pradesh

East Godavari

Chintur

Kunduru

EMRS Chintoor

2018-19

Functional

4

Andhra Pradesh

East Godavari

Maredumilli

Maredumilli

EMRS Maredumilli

2014-15

Functional

5

Andhra Pradesh

East Godavari

Rajavommangi

Tallapalem

EMRS Rajavommangi

2019-20

Functional

6

Andhra Pradesh

East Godavari

Rampachodavaram

Padegeddada

EMRS

Rampachodavaram

2021-22

Functional

7

Andhra Pradesh

East Godavari

Y. Ramavaram

P. Yerragonda

EMRS Y Ramavaram

1998-99

Functional

8

Andhra Pradesh

Prakasam

Dornala

Dornala

EMRS Dornala

2010-11

Functional

9

Andhra Pradesh

SPS Nellore

Kodavalur

Kodavalur

EMRS Kodavalur

2003-04

Functional

10

Andhra Pradesh

SPS Nellore

Ozili

Ozili

EMRS Ozili

2014-15

Functional

11

Andhra Pradesh

Srikakulam

Bhamini

Bhamini

EMRS Bhamini

2014-15

Functional

12

Andhra Pradesh

Srikakulam

Meliaputti

Meliaputti

EMRS Meliaputti

2014-15

Functional

13

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Ananthagiri

Pathokota

EMRS Ananthagiri

2020-21

Functional

14

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Araku Valley

Majjivalasa

EMRS Araku Valley

2020-21

Functional

15

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Chintapalle

Chintapally

EMRS Chintapally

2019-20

Functional

16

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Dumbriguda

Dumbriguda

EMRS Dumbriguda

2014-15

Functional

17

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

G.Madugula

P.G.Madugula

EMRS G Madugula

2020-21

Functional

18

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Gudem Kotha Veedhi

Gudem Kotha Veedhi

EMRS GK Veedhi

2010-11

Functional

19

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Hukumpeta

Chintalaveedi

EMRS Hukumpeta

2020-21

Functional

20

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Koyyuru

Balaram

EMRS Balaram

2020-21

Functional

21

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Munchingi Puttu

Munchingiputtu

EMRS Munchigaput

2014-15

Functional

22

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Paderu

Dokuluru

EMRS Paderu

2020-21

Functional

23

Andhra Pradesh

Visakhapatanam

Peda Bayalu

Lakyaputtu

EMRS Lakyaputtu

2020-21

Functional

24

Andhra Pradesh

Vizianagaram

Gumma

lakshmipuram

Gummalakshmipuram

EMRS GL Puram

2019-20

Functional

25

Andhra Pradesh

Vizianagaram

Kurupam

Kurupam

EMRS Kurupam

2014-15

Functional

26

Andhra Pradesh

Vizianagaram

Makkuva

Panasabhadra

EMRS Anasabhadra

2014-15

Functional

27

Andhra Pradesh

Vizianagaram

Pachipenta

Guruvinaidupeta

EMRS Kotikapenta

2014-15

Functional

28

Andhra Pradesh

West Godavari

Buttayagudem

Buttayagudem

EMRS Buttayagudem

2018-19

Functional

EMRS School list in Arunachal Pradesh 

There is a total of 10 EMRS Schools in Arunachal Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Arunachal Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Arunachal Pradesh

East Kameng

Bana

Bana Camp (New

Sopung)

EMRS Bana Camp

1997-98

Functional

2

Arunachal Pradesh

East Kameng

Seppa

Lumdung

EMRS Seppa

2020-21

Non

Functional

3

Arunachal Pradesh

Kurung Kumey

Nyapin

Nyapin

EMRS Kampu

2015-16

Functional

4

Arunachal Pradesh

Lohit

Wakro

Medo

EMRS Medo

2016-17

Non

Functional

5

Arunachal Pradesh

Lower Dibang

Valley

Dambuk

Dambuk

EMRS Dambuk

2017-18

Non

Functional

6

Arunachal Pradesh

Lower Subansiri

Ziro-II

Comp

EMRS Ziro II

2018-19

Non

Functional

7

Arunachal Pradesh

Tawang

Lumla

Lumla

EMRS Lumla

2007-08

Functional

8

Arunachal Pradesh

Tirap

Khonsa

Khela

EMRS Khela

2015-16

Non

Functional

9

Arunachal Pradesh

West Siang

Aalo

Kombo

EMRS Aalo

2020-21

Non

Functional

10

Arunachal Pradesh

West Siang

Tirbin

Tirbin

EMRS Tirbin

2016-17

Non

Functional

EMRS School list in Assam

There are a total of 14 EMRS Schools in Assam. Check below the complete EMRS School list in Assam, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Assam

Baksa

Baksa

Baganpara

EMRS Dalbari

2010-11

Functional

2

Assam

Baksa

Jalah (Pt)

Daodhara

EMRS Jalan (Pt)

2020-21

Non

Functional

3

Assam

Barpeta

Bajali

Khara Dhara

EMRS Khara Dhara

2015-16

Non

Functional

4

Assam

Dhemaji

Jonai

Purana jelom Pt(l)

EMRS Jonai

2020-21

Non

Functional

5

Assam

Dima Hasao

Haflong

Ardaopur

EMRS Ardaopur

2018-19

Non

Functional

6

Assam

Dima Hasao

Umrangso

Thaisiling Hower

EMRS Umrangso

2022-23

Non

Functional

7

Assam

Goalpara

Dudhnai

Jakhowapara

EMRS Dudhnai

2022-23

Non

Functional

8

Assam

Kamrup

Boko

Nagopara

EMRS Boko

2022-23

Non

Functional

9

Assam

Karbi Anglong

Donka

Taralangso

Donkamukam

EMRS Donka

2020-21

Non

Functional

10

Assam

Karbi Anglong

Lumbajong (Diphu)

Theso Ajur Sonasing

Terang

EMRS Lumbajong

2016-17

Non

Functional

11

Assam

Karbi Anglong

Phuloni

Donghap Howraghat

EMRS Phuloni

2020-21

Non

Functional

12

Assam

Karbi Anglong

Silonijan

Thengkur Terang, Diring

EMRS Silonijan

2020-21

Non

Functional

13

Assam

Kokrajhar

Chapar (Pt)

Bedlangmari

EMRS Bedlangmari

2016-17

Non

Functional

14

Assam

Udalguri

Khoirabari (Pt)

Malmura

EMRS Khoirabari

2022-23

Non

Functional

EMRS School list in Bihar

There are a total of 3 EMRS Schools in Bihar. Check below the complete EMRS School list in Bihar, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Bihar

Jamui

Jhajha

Asta

EMRS Jhajha

2014-15

Non

Functional

2

Bihar

Kaimur (Bhabua)

Adhaura

Kham Khurd

EMRS Adhaura

2020-21

Non

Functional

3

Bihar

West Champaran

Ramnagar

Belsandi

EMRS Belatandi

2014-15

Non

Functional

EMRS School list in Chhattisgarh

There are a total of 74 EMRS Schools in Chhattisgarh. Check below the complete EMRS School list in Chhattisgarh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Chhattisgarh

Balod

Dondi

Dondi

EMRS Dondi

2015-16

Functional

2

Chhattisgarh

Baloda Bazar

Kasdol

Sonakhan

EMRS Sonakhan

2015-16

Functional

3

Chhattisgarh

Balrampur

Balrampur

Maharajganj

EMRS Balrampur

2015-16

Functional

4

Chhattisgarh

Balrampur

Rajpur

Nawapara

EMRS Balrampur

2020-21

Functional

5

Chhattisgarh

Balrampur

Ramanujganj

Deviganj

EMRS Ramanujganj

2020-21

Functional

6

Chhattisgarh

Balrampur

Samri(kusmi)

Ramnagar

EMRS Kusmi

2019-20

Functional

7

Chhattisgarh

Balrampur

Shankargarh

Dohana

EMRS Shankargarh

2020-21

Functional

8

Chhattisgarh

Balrampur

Wadrafnagar

Barti kala

EMRS Wadrafnagar

2019-20

Functional

9

Chhattisgarh

Bastar

Bakavand

Karpawand

EMRS Karpawand

2005-06

Functional

10

Chhattisgarh

Bastar

Bastanar

Kodenar

EMRS Kodenar

2020-21

Functional

11

Chhattisgarh

Bastar

Bastar

Besoli

EMRS Besoli

2013-14

Functional

12

Chhattisgarh

Bastar

Darbha

Chhindawada

EMRS Chhindwada

2020-21

Functional

13

Chhattisgarh

Bastar

Lohandiguda

Gadhiya

EMRS Gadhiya

2020-21

Functional

14

Chhattisgarh

Bastar

Tonkapal

Mavlibhata

EMRS Tokapal

2019-20

Functional

15

Chhattisgarh

Bijapur

Bhairamgarh

Pusnar

EMRS Bhairamgarh

2010-11

Functional

16

Chhattisgarh

Bijapur

Bhopalpattnam

Rudraram

EMRS Rudraram

2020-21

Functional

17

Chhattisgarh

Bijapur

Bijapur

Education City Nukarpal

EMRS Bijapur

2019-20

Functional

18

Chhattisgarh

Bijapur

Usur

Dugaiguda

EMRS Dugaiguda

2020-21

Functional

19

Chhattisgarh

Bilaspur

Gaurella 2 (Pendra

Road Gorella)

Newsa

EMRS Newsa Pendra

Road

2020-21

Functional

20

Chhattisgarh

Dantewada

Dantewada

Metapal

EMRS Dantewada

2019-20

Functional

21

Chhattisgarh

Dantewada

Gidam

Haram

EMRS Geedam

2020-21

Functional

22

Chhattisgarh

Dantewada

Katekalyan

Parcheli

EMRS Katekalyan

2005-06

Functional

23

Chhattisgarh

Dantewada

Kuakonda

Kuakonda

EMRS Kuadonda

2020-21

Functional

24

Chhattisgarh

Dhamtari

Nagari

Patharridih

EMRS Patharridih

2015-16

Functional

25

Chhattisgarh

Gariyaband

Gariyaband

Keshodar

EMRS Gariyaband

2015-16

Functional

26

Chhattisgarh

Gariyaband

Mainpur

Girhola

EMRS Mainpur

2020-21

Functional

27

Chhattisgarh

Gaurella Pendra

Marwahi

Marwahi

Dongariya

EMRS Dongariya

2013-14

Functional

28

Chhattisgarh

Gaurella Pendra

Marwahi

Pendra (Gaurella-1)

Lata

EMRS Lata Pendra

2018-19

Functional

29

Chhattisgarh

Janjgir Champa

Sakti

Paladi Khurd

EMRS Paladikhurd

2015-16

Functional

30

Chhattisgarh

Jashpur

Bagicha

Sanna

EMRS Sanna

2005-06

Functional

31

Chhattisgarh

Jashpur

Jashpur

Gholeng

EMRS Gholeng

2019-20

Functional

32

Chhattisgarh

Jashpur

Kansabel

Dhudrudand

EMRS Dhudhrudand

2020-21

Functional

33

Chhattisgarh

Jashpur

Patthalgaon

Rairumakala(Shukhrapa

ra)

EMRS Rairumakala

(Sukhrapara)

2020-21

Functional

34

Chhattisgarh

Jashpur

Pharsabahar

Pharsabahar

EMRS Pharsabahar

2022-23

Non

Functional

35

Chhattisgarh

Kabirdham

Bodla

Taregaon

EMRS Taregaon

2005-06

Functional

36

Chhattisgarh

Kanker

Antagarh

Lamkanhar

EMRS Antagarh

2005-06

Functional

37

Chhattisgarh

Kanker

Bhanupratappur

Faraskot

EMRS Bhanuprarappur

2020-21

Functional

38

Chhattisgarh

Kanker

Durgkondal

Bhandargiri

EMRS Durgkondal

2020-21

Functional

39

Chhattisgarh

Kanker

Kanker

Anjani

EMRS Kanker

2019-20

Functional

40

Chhattisgarh

Kanker

Narharpur

Surhi

EMRS Narharpur

2020-21

Functional

41

Chhattisgarh

Kondagaon

Bade Rajpur

0

EMRS Bade Rajpur

2020-21

Functional

42

Chhattisgarh

Kondagaon

Keshkal

Bedma

EMRS Bedma

2020-21

Functional

43

Chhattisgarh

Kondagaon

Kondagaon

Golawand

EMRS Golawand

2012-13

Functional

44

Chhattisgarh

Kondagaon

Makdi

0

EMRS Kondagaon

2020-21

Functional

45

Chhattisgarh

Kondagaon

Pharasgaon

Chichadi

EMRS Chichadi

2020-21

Functional

46

Chhattisgarh

Korba

Katghora

Chhurikhurd

EMRS Chhuri

2010-11

Functional

47

Chhattisgarh

Korba

Pali

Lafa

EMRS Lafa

2018-19

Functional

48

Chhattisgarh

Korba

Pondi Uproda

Rampur

EMRS Pondi Uproda

2020-21

Functional

49

Chhattisgarh

Koriya

Bharatpur

0

EMRS Koriya

2020-21

Functional

50

Chhattisgarh

Koriya

Khadgawan

Podidih

EMRS Pondidih

2011-12

Functional

51

Chhattisgarh

Koriya

Sonhat

Beliya

EMRS Ghughra

2019-20

Functional

52

Chhattisgarh

Mahasamund

Pithora

Lahraud

EMRS Mahasamund

2015-16

Functional

53

Chhattisgarh

Mungeli

Lormi

Bandhwa

EMRS Bandhwa Lormi

2015-16

Functional

54

Chhattisgarh

Narayanpur

Narayanpur

Bhatpal

EMRS Chheribeda

2013-14

Functional

55

Chhattisgarh

Narayanpur

Orcha

0

EMRS Orchha

2018-19

Functional

56

Chhattisgarh

Raigarh

Dharamjaigarh

Baysi

EMRS Dharamjaigarh

2019-20

Functional

57

Chhattisgarh

Raigarh

Gharghoda

Chattatangarh

EMRS Chharratangarh

Gharghoda

2020-21

Functional

58

Chhattisgarh

Raigarh

Kharsia

Chhote Mudpar

EMRS Chote Mudpar

2005-06

Functional

59

Chhattisgarh

Raigarh

Lailunga

Heerapur

EMRS Lailunga

2021-22

Functional

60

Chhattisgarh

Rajnandgaon

Manpur

Khwshfakadi

EMRS Manpur

2019-20

Functional

61

Chhattisgarh

Rajnandgaon

Mohla

Mading-Pidling-Dhenu

EMRS Mohla

2020-21

Functional

62

Chhattisgarh

Rajnandgaon

Rajnandgaon

Pendri

EMRS Pendri

2010-11

Functional

63

Chhattisgarh

Sukma

Chhindgarh

Balatikra

EMRS Balatikra

(Chindgarh)

2020-21

Functional

64

Chhattisgarh

Sukma

Konta

Erabor

EMRS Errabor (Konta)

2019-20

Functional

65

Chhattisgarh

Sukma

Sukma

Sukma

EMRS Sukma

2015-16

Functional

66

Chhattisgarh

Surajpur

Bhaiyathan

Shivprasadnagar

EMRS Shivprasadnagar

2005-06

Functional

67

Chhattisgarh

Surajpur

Odgi

Paldanauli

EMRS Oudgi

2019-20

Functional

68

Chhattisgarh

Surajpur

Pratappur

Khorma

EMRS Pratappur

2019-20

Functional

69

Chhattisgarh

Surajpur

Premnagar

Bakirma

EMRS Premnagar

2020-21

Functional

70

Chhattisgarh

Surguja

Batauli

Shivpur

EMRS Shuvpur

2020-21

Functional

71

Chhattisgarh

Surguja

Lundra

Sahanpur

EMRS Lundra

2021-22

Functional

72

Chhattisgarh

Surguja

Mainpat

Kamleshwarpur

EMRS Mainpat

2005-6

Functional

73

Chhattisgarh

Surguja

Sitapur

Petla

EMRS Petla

2020-21

Functional

74

Chhattisgarh

Surguja

Udaipur

Rikhi

EMRS Rikhi Udyan

2019-20

Functional

EMRS School list in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

There are a total of 1 EMRS Schools in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. Check below the complete EMRS School list in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

130

Dadra & Nagar Haveli and

Daman & Diu

Dadra & Nagar

Haveli

Dadra & Nagar Haveli

Shelti

EMRS Shelti

2020-21

Functional

EMRS School list in Gujarat

There are a total of 42 EMRS Schools in Gujarat. Check below the complete EMRS School list in Gujarat, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Gujarat

Arvalli

Bhiloda

Shamalpur

EMRS Shamalaji - I

1997-98

Functional

2

Gujarat

Arvalli

Bhiloda

Mandhari

EMRS Shamalaji 2

2010-11

Functional

3

Gujarat

Banas Kantha

Amirgadh

Amigadh

EMRS Amirgadh

2018-19

Functional

4

Gujarat

Banas Kantha

Danta

Ambaji

EMRS Ambaji

2007-08

Functional

5

Gujarat

Banas Kantha

Palanpur

Jagana

EMRS Jagana

2011-12

Functional

6

Gujarat

Bharuch

Jhagadia

Boridara (Sarkari)

EMRS Jhagadia

2018-19

Functional

7

Gujarat

Bharuch

Netrang

Netrang

EMRS Wagalkhod

2016-17

Functional

8

Gujarat

Chhotaudepur

Chhotaudepur

Puniyavant

EMRS Puniyavant

2013-14

Functional

9

Gujarat

Chhotaudepur

Jetpur Pavi

Undva

EMRS Jetpur Pavi

2021-22

Non

Functional

10

Gujarat

Chhotaudepur

Kavant

Kavant

EMRS Kawant

2019-20

Functional

11

Gujarat

Chhotaudepur

Nasvadi

Linda

EMRS Naswadi

2017-18

Functional

12

Gujarat

Dahod

Dahod

Kharedi

EMRS Kharedi

2007-08

Functional

13

Gujarat

Dahod

Dhanpur

Lukhadiya

EMRS Lukhadiya

2011-12

Functional

14

Gujarat

Dahod

Garbada

Garbada

EMRS Garbada

2019-20

Functional

15

Gujarat

Dahod

Jhalod

Rajpur

EMRS Jhalod

2021-22

Non

Functional

16

Gujarat

Dahod

Singvad

Singvad

EMRS Singvad

2018-19

(Old)

Functional

17

Gujarat

Dang

Ahwa

Ahwa

EMRS Ahwa

1997-98

Functional

18

Gujarat

Dang

Ahwa

Saputara

EMRS Saputara

2011-12

Functional

19

Gujarat

Mahisagar

Kadana

Divada

EMRS Kadana

2011-12

Functional

20

Gujarat

Mahisagar

Santrampur

Santrampur

EMRS Santrampur

2019-20

Functional

21

Gujarat

Narmada

Dediyapada

Dediapada

EMRS Dediyapada

2019-20

Functional

22

Gujarat

Narmada

Garudeshwar

Gora

EMRS Gora (Nandod)

2010-11

Functional

23

Gujarat

Narmada

Nandod

Karantha

EMRS Nandod

2021-22

Non

Functional

24

Gujarat

Narmada

Sagbara

Sagbara

EMRS Sagbara

2017-18

Functional

25

Gujarat

Narmada

Tilakwada

Tilakwada

EMRS Tilkawada

1997-98

Functional

26

Gujarat

Navsari

Bansda

Bartad (Unai)

EMRS Bartad

2001-02

Functional

27

Gujarat

Panch Mahal

Kalol

Vejalpur

EMRS Vejalpur

2007-08

Functional

28

Gujarat

Sabar Kantha

Khedbrahma

Agiya

EMRS Khedbrahma

2022-23

Non

Functional

29

Gujarat

Sabar Kantha

Poshina

Chandrana

EMRS Poshina

2015-16

Functional

30

Gujarat

Sabar Kantha

Vijaynagar

Dholvani

EMRS Vijaynagar

2021-22

Non

Functional

31

Gujarat

Surat

Bardoli

Mota

EMRS Mota

1997-98

Functional

32

Gujarat

Surat

Mandavi

Mandavi

EMRS Mandavi

2017-18

Functional

33

Gujarat

Surat

Umarpada

Bilwan

EMRS Umarpada

2021-22

Non

Functional

34

Gujarat

Tapi

Nizar

Khodada

EMRS Khodada

2003-04

Functional

35

Gujarat

Tapi

Songadh

Patharda

EMRS Ukai

2011-12

Functional

36

Gujarat

Tapi

Uchchhal

Kataswan

EMRS Uchhchhal

2018-19

Functional

37

Gujarat

Tapi

Valod

Dadariya

EMRS Valod

2021-22

Non

Functional

38

Gujarat

Tapi

Vyara

Indu

EMRS Indu

2011-12

Functional

39

Gujarat

Vadodara

Waghodia

Waghodiya

EMRS Waghodia 2

2011-12

Functional

40

Gujarat

Valsad

Dharampur

Dharanpur

EMRS Dharamapur

2011-12

Functional

41

Gujarat

Valsad

Kaprada

Kaprada

EMRS Kaparada

2001-02

Functional

42

Gujarat

Valsad

Pardi

Balda

EMRS Pardi

2001-02

Functional

EMRS School list in Himachal Pradesh

There are a total of 4 EMRS Schools in Himachal Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Himachal Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Himachal Pradesh

Chamba

Brahmaur

Khani

EMRS Brahmaur

2018-19

Functional

2

Himachal Pradesh

Chamba

Pangi

Ghangit (27)

EMRS Pangi

2018-19

(Old)

Functional

3

Himachal Pradesh

Kinnaur

Nichar

Kashpo (31/9)

EMRS Nichar

1997-98

Functional

4

Himachal Pradesh

Lahaul and Spiti

Lahul (Kukumseri)

Baring (5/14)

EMRS Lahaul

2018-19

(Old)

Functional

EMRS School list in Jammu and Kashmir

There are a total of 6 EMRS Schools in Jammu and Kashmir. Check below the complete EMRS School list in Jammu and Kashmir, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Jammu & Kashmir

Anantnag

Anantnag

Salia

EMRS Salia

1997-98

Functional

2

Jammu & Kashmir

Bandipora

Gurez

Gurez

EMRS Gurez

2018-19

(Old)

Functional

3

Jammu & Kashmir

Kulgam

Manzgam

Tangmarg

EMRS Tangmarg

2003-04

Functional

4

Jammu & Kashmir

Poonch

Mendhar

Behra

EMRS Poonch

2017-18

Functional

5

Jammu & Kashmir

Rajouri

Budhal

Koteranka

EMRS Koteranka

2018-19

(Old)

Functional

6

Jammu & Kashmir

Rajouri

Rajouri

Gurdanbala

EMRS Rajouri

2016-17

Functional

EMRS School list in Jharkhand

There are a total of 88 EMRS Schools in Jharkhand. Check below the complete EMRS School list in Jharkhand, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Jharkhand

Chatra

Kanhachatti

Charu

EMRS Charu

2014-15

Non

Functional

2

Jharkhand

Dhanbad

Tundi

Nawatand

EMRS Nawatand

2018-19

(Old)

Non

Functional

3

Jharkhand

Dumka

Dumka

Kathijoria

EMRS Kathijoria

1997-98

Functional

4

Jharkhand

Dumka

Gopikandar

Kalyanpur

EMRS Gopikandar

2022-23

Non

Functional

5

Jharkhand

Dumka

Kathikund

Phitkoria

EMRS Phitkoria

2014-15

Non

Functional

6

Jharkhand

Dumka

Masalia

Daldali

EMRS Masalia

2020-21

Non

Functional

7

Jharkhand

Dumka

Shikaripara

Shikaripara

EMRS Shikaripara

2020-21

Non

Functional

8

Jharkhand

East Singhbhum

Baharagora

Purna Pani

EMRS Purna Pani

2013-14

Non

Functional

9

Jharkhand

East Singhbhum

Dhalbhumgarh

Ghoradhua

EMRS Ghoradhua

2020-21

Non

Functional

10

Jharkhand

East Singhbhum

Dumaria

Katashol

EMRS Katashol

2019-20

Non

Functional

11

Jharkhand

East Singhbhum

Gurbandha

Gurbandha

EMRS Gurbandha

2020-21

Non

Functional

12

Jharkhand

East Singhbhum

Potka

Manglasai

EMRS Manglasai Potka

2019-20

Non

Functional

13

Jharkhand

Garhwa

Bhandaria

Bhandaria

EMRS Bhandaria

2018-19

(Old)

Non

Functional

14

Jharkhand

Giridih

Pirtand

Palganj

EMRS Palganj

2014-15

Non

Functional

15

Jharkhand

Godda

Sundarpahari

Tasria

EMRS Tasria

2011-12

Functional

16

Jharkhand

Gumla

Albert Ekka (Jari)

Sisi Karamtoli

EMRS Albert Ekka Jari

2019-20

Non

Functional

17

Jharkhand

Gumla

Basia

Solangbira

EMRS Basia

2010-11

Functional

18

Jharkhand

Gumla

Bharno

Sukurhutu

EMRS Verno

2020-21

Non

Functional

19

Jharkhand

Gumla

Chainpur

Bendora

EMRS Chainpur

2020-21

Non

Functional

20

Jharkhand

Gumla

Dumri

Tati (Dumri)

EMRS Dumri

2020-21

Non

Functional

21

Jharkhand

Gumla

Ghaghra

Badri

EMRS Ghaghra

2020-21

Non

Functional

22

Jharkhand

Gumla

Gumla

Silafari

EMRS Gumla

2020-21

Non

Functional

23

Jharkhand

Gumla

Kamdara

Arhara

EMRS Kamdara

2020-21

Non

Functional

24

Jharkhand

Gumla

Palkot

Malai

EMRS Plakot

2020-21

Non

Functional

25

Jharkhand

Gumla

Raidih

Keradih

EMRS Raidih

2020-21

Non

Functional

26

Jharkhand

Gumla

Sisai

Kulhupi

EMRS Sisai

2020-21

Non

Functional

27

Jharkhand

Jamtara

Fatehpur

Choukunda

EMRS Choukunda

2016-17

Non

Functional

28

Jharkhand

Khunti

Arki (Tamar II)

Birbanki

EMRS Arki

2020-21

Non

Functional

29

Jharkhand

Khunti

Karra

Siankel

EMRS Siankel

2016-17

Non

Functional

30

Jharkhand

Khunti

Khunti

Rewa

EMRS Khunti

2018-19

Non

Functional

31

Jharkhand

Khunti

Murhu

Gamharia

EMRS Murhu

2019-20

Non

Functional

32

Jharkhand

Khunti

Rania

Tangarkela

EMRS Tangrkela

2020-21

Non

Functional

33

Jharkhand

Khunti

Torpa

Sridkel

EMRS Torpa

2018-19

Non

Functional

34

Jharkhand

Latehar

Barwadih

Mangra

EMRS Mangra

2019-20

Non

Functional

35

Jharkhand

Latehar

Garu

Hethatoli

EMRS Hethatoli, Garu

2019-20

Non

Functional

36

Jharkhand

Latehar

Latehar

Negain

EMRS Negain

2016-17

Non

Functional

37

Jharkhand

Latehar

Mahuadanr

Mahuadanr

EMRS Mahuadanr

2020-21

Non

Functional

38

Jharkhand

Lohardaga

Bhandra

Bhandra

EMRS Soranda

2019-20

Non

Functional

39

Jharkhand

Lohardaga

Kairo

Tati (Kairo)

EMRS Tati

2019-20

Non

Functional

40

Jharkhand

Lohardaga

Kisko

Kharki

EMRS Kharki

2020-21

Non

Functional

41

Jharkhand

Lohardaga

Lohardaga

Kujra

EMRS Kujra

2011-12

Functional

42

Jharkhand

Lohardaga

Peshrar

Onegara

EMRS Onegara

2019-20

Non

Functional

43

Jharkhand

Lohardaga

Senha

Senha

EMRS Korambe

2019-20

Non

Functional

44

Jharkhand

Pakur

Amrapara

Mandro Santhali

EMRS Amrapara

2020-21

Non

Functional

45

Jharkhand

Pakur

Littipara

Kumarbhaja

EMRS Kumarbhaja

2014-15

Non

Functional

46

Jharkhand

Pakur

Pakuria

Rajbari

EMRS Pakuria

2019-20

Non

Functional

47

Jharkhand

Palamu

Manatu

Bansikhurd

EMRS Bansikhurd

2014-15

Non

Functional

48

Jharkhand

Ranchi

Angara

Angara

EMRS Angara

2019-20

Non

Functional

49

Jharkhand

Ranchi

Bero

Hathu Lamkana

EMRS Bero

2020-21

Non

Functional

50

Jharkhand

Ranchi

Bundu

Salagadih

EMRS Salagadih

1997-98

Functional

51

Jharkhand

Ranchi

Burmu

Kander

EMRS Kander

2017-18

Non

Functional

52

Jharkhand

Ranchi

Chanho

Chanho

EMRS Chanho

2019-20

Non

Functional

53

Jharkhand

Ranchi

Lapung

Lete

EMRS Lete

2019-20

Non

Functional

54

Jharkhand

Ranchi

Mandar

Tigoi Ambatoli

EMRS Tigoi Ambatoli

2020-21

Non

Functional

55

Jharkhand

Ranchi

Nagri

Nagri

EMRS Nagri

2020-21

Non

Functional

56

Jharkhand

Ranchi

Namkum

Sarwal

EMRS Sarwal

2020-21

Non

Functional

57

Jharkhand

Sahibganj

Barhait

Bhognadih

EMRS Bhognadih

1997-98

Functional

58

Jharkhand

Sahibganj

Borio

Pathra

EMRS Borio

2021-22

Non

Functional

59

Jharkhand

Sahibganj

Mandro

Mandera

EMRS Mandro

2021-22

Non

Functional

60

Jharkhand

Sahibganj

Pathna

Simaldhab

EMRS Pathna

2021-22

Non

Functional

61

Jharkhand

Sahibganj

Taljhari

Sawlapur

EMRS Talijhari

2021-22

Non

Functional

62

Jharkhand

Saraikela

Kharsawan

Kuchai

Galudih

EMRS Galudih

2020-21

Non

Functional

63

Jharkhand

Saraikela

Kharsawan

Nimdih

Jhimiri

EMRS Jhimiri

2016-17

Non

Functional

64

Jharkhand

Saraikela

Kharsawan

Rajnagar (Gobindpur)

Khairbani

EMRS Khairbani

2019-20

Non

Functional

65

Jharkhand

Simdega

Bano

Sora

EMRS Bano

2021-22

Non

Functional

66

Jharkhand

Simdega

Bansjore

Bansjor

EMRS Bansjor

2019-20

Non

Functional

67

Jharkhand

Simdega

Bolba

Letabara

EMRS Bolba

2020-21

Non

Functional

68

Jharkhand

Simdega

Jaldega

Dhengurpani

EMRS Jaldega

2021-22

Non

Functional

69

Jharkhand

Simdega

Kolebira

Nawatoli

EMRS Kolebira

2021-22

Non

Functional

70

Jharkhand

Simdega

Pakar Tanr

Sogra

EMRS Pakartanr

2019-20

Non

Functional

71

Jharkhand

Simdega

Simdega

Garja

EMRS Garja

2013-14

Non

Functional

72

Jharkhand

Simdega

Thethaitangar

Karramunda

EMRS Thethaitangar

2021-22

Non

Functional

73

Jharkhand

West Singhbhum

Anandpur

Mathurapos

EMRS Anandpur

2020-21

Non

Functional

74

Jharkhand

West Singhbhum

Chakradharpur

#N/A

EMRS Bandgaon

2020-21

Non

Functional

75

Jharkhand

West Singhbhum

Chaibasa

Chaibasa

EMRS Chaibasa

2020-21

Non

Functional

76

Jharkhand

West Singhbhum

Goilkera

Dumariya

EMRS Dumariya

2020-21

Non

Functional

77

Jharkhand

West Singhbhum

Gudri

Kanskel

EMRS Kanskel

2014-15

Non

Functional

78

Jharkhand

West Singhbhum

Hatgamharia

Siyaljor

EMRS Hat Gamharia

2020-21

Non

Functional

79

Jharkhand

West Singhbhum

Jhinkpani

Bistumpur

EMRS Jhinkpani

2020-21

Non

Functional

80

Jharkhand

West Singhbhum

Khuntpani

Torsinduri

EMRS Torsinduri

1997-98

Functional

81

Jharkhand

West Singhbhum

Kumardungi

Gandkida

EMRS Gandkida

2017-18

Non

Functional

82

Jharkhand

West Singhbhum

Majhgaon

Haladiya

EMRS Majhgaon

2020-21

Non

Functional

83

Jharkhand

West Singhbhum

Manjhari

Roladih

EMRS Manjhari

2020-21

Non

Functional

84

Jharkhand

West Singhbhum

Manoharpur

Rongo

EMRS Rongo

2019-20

Non

Functional

85

Jharkhand

West Singhbhum

Noamundi

Mahudi

EMRS Mahudi

2019-20

Non

Functional

86

Jharkhand

West Singhbhum

Sonua

Lota

EMRS Lota

2019-20

Non

Functional

87

Jharkhand

West Singhbhum

Tantnagar

Silpunji

EMRS Silpunji

2019-20

Non

Functional

88

Jharkhand

West Singhbhum

Tonto

Hessasurniya

EMRS Tonto

2020-21

Non

Functional

EMRS School list in Karnataka

There are a total of 12 EMRS Schools in Karnataka. Check below the complete EMRS School list in Karnataka, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Karnataka

Belgaum

Gokak

Tavag

EMRS Tavaga

1997-98

Functional

2

Karnataka

Bellary

Ballari

Kolagallu

EMRS Kolagallu

2010-11

Functional

3

Karnataka

Chamarajanagar

Kollegala

Managalli

EMRS Managala

2010-11

Functional

4

Karnataka

Chikkamagaluru

Mudigere

Taruve

EMRS Taruve

2001-2

Functional

5

Karnataka

Chitradurga

Hiriyur

Devarakotta

EMRS Devarakotta

2010-11

Functional

6

Karnataka

Kalaburagi

Chittapur

Konchur

EMRS Konchur

2010-11

Functional

7

Karnataka

Kodagu

Virajpet

Balugodu

EMRS Balugodu

1997-98

Functional

8

Karnataka

Kolar

Srinivaspur

Gangannagaripalli

EMRS

Gangannagaripalli

2012-13

Functional

9

Karnataka

Mysuru

Heggadadevankote

Sollapura

EMRS Sollapura

2010-11

Functional

10

Karnataka

Raichur

Devadurga

Kothdoddi

EMRS Kottadoddi

2005-06

Functional

11

Karnataka

Tumakuru

Koratagere

Bajjanahalli

EMRS Bajjanahalli

2010-11

Functional

12

Karnataka

Yadgir

Yadgir

Bandhalli

EMRS Bandalli

2015-16

Functional

EMRS School list in Kerala

There are a total of 4 EMRS Schools in Kerala. Check below the complete EMRS School list in Kerala, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Kerala

Idukki

Idukki

Painavu

EMRS Idukki

1998-99

Functional

2

Kerala

Kasaragod

Parappa

Kinanoor

EMRS Kasargod

2018-19

(Old)

Functional

3

Kerala

Palakkad

Attapady (Manarkad)

Agali

EMRS Attappady

2017-18

Functional

4

Kerala

Wayanad

Kalpetta (Vythri)

Pookode

EMRS Pookode

1997-98

Functional

EMRS School list in Ladakh

There are a total of 3 EMRS Schools in Ladakh. Check below the complete EMRS School list in Ladakh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Ladakh

Kargil

Kargil

Khubmthang

EMRS Kargil

2016-17

Non

Functional

2

Ladakh

Kargil

Sankoo

Sankoo

EMRS Sankoo

2021-22

Non

Functional

3

Ladakh

Leh

Nubra

Nubra

EMRS Stogstok Nubra

2018-19

(Old)

Non

Functional

EMRS School list in Madhya Pradesh

There are a total of 70 EMRS Schools in Madhya Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Madhya Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Madhya Pradesh

Alirajpur

Alirajpur

Alirajpur

EMRS Alirajpur

2019-20

Functional

2

Madhya Pradesh

Alirajpur

Bhabra

Chandrasekhar Azad

Nagar

EMRS Sejawada

2014-15

Functional

3

Madhya Pradesh

Alirajpur

Jobat

Jobat

EMRS Jobat

2020-21

Functional

4

Madhya Pradesh

Alirajpur

Sondwa

Sondwa

EMRS Sondwa

2010-11

Functional

5

Madhya Pradesh

Anuppur

Jaitahari

Barbaspur

EMRS Anuppur

2000-01

Functional

6

Madhya Pradesh

Anuppur

Pushparajgarh

Harra Tola

EMRS Pushparajgarh

2021-22

Non

Functional

7

Madhya Pradesh

Balaghat

Baihar

Baihar

EMRS Baihar

2020-21

Functional

8

Madhya Pradesh

Balaghat

Paraswada

Paraswada

EMRS Ukwa

2010-11

Functional

9

Madhya Pradesh

Barwani

Barwani

Barwani Khurd

EMRS Barwani

2000-01

Functional

10

Madhya Pradesh

Barwani

Newali

Puruskheda

EMRS Puruskheda

2020-21

Functional

11

Madhya Pradesh

Barwani

Pati

Budi

EMRS Budi

2020-21

Functional

12

Madhya Pradesh

Barwani

Rajpur

Rajpur

EMRS Rajpur

2019-20

Functional

13

Madhya Pradesh

Barwani

Sendhawa

Sendhawa

EMRS Sendhwa

2014-15

Functional

14

Madhya Pradesh

Betul

Bhainsdehi

Bhaisedhi

EMRS Bhaisedhi

2020-21

Functional

15

Madhya Pradesh

Betul

Bhimpura

Ratamati

EMRS Bhimpura

2021-22

Non

Functional

16

Madhya Pradesh

Betul

Chicholi

Chicholi

EMRS Chicholi

2020-21

Functional

17

Madhya Pradesh

Betul

Shahpur

Shahpur

EMRS Shahpur

2000-01

Functional

18

Madhya Pradesh

Bhopal

Phanda

Bawadiya

EMRS Bhopal (Phanda)

2019-20

Functional

19

Madhya Pradesh

Burhanpur

Khaknar

Manjrodkala

EMRS Manjrodkala

2020-21

Functional

20

Madhya Pradesh

Chhindwara

Bichhua

Singardip

EMRS Singardip

2010-11

Functional

21

Madhya Pradesh

Chhindwara

Harrai

Harrai

EMRS Harrai

2018-19

Functional

22

Madhya Pradesh

Chhindwara

Jamai

Junnardev

EMRS Junnardev

2005-06

Functional

23

Madhya Pradesh

Chhindwara

Tamia

Tamia

EMRS Tamia

2018-19

Functional

24

Madhya Pradesh

Dhar

Bagh

Banda

EMRS Bagh

2021-22

Non

Functional

25

Madhya Pradesh

Dhar

Dahi

Pithanpur

EMRS Pithanpur

2020-21

Functional

26

Madhya Pradesh

Dhar

Dhar

Gardawad

EMRS Gardawad

2014-15

Functional

27

Madhya Pradesh

Dhar

Gandhwani

Gandhwani

EMRS Gandhwani

2019-20

Functional

28

Madhya Pradesh

Dhar

Kukshi

Kukshi

EMRS Kukshi

2000-01

Functional

29

Madhya Pradesh

Dhar

Manawar

Dewla

EMRS Dewla

2020-21

Functional

30

Madhya Pradesh

Dhar

Sardarpur

Badvelly (Badbeli)

EMRS Sardarpur

2022-23

Non

Functional

31

Madhya Pradesh

Dindori

Dindori

Dindori

EMRS Dindori

2005-06

Functional

32

Madhya Pradesh

Dindori

Karanjiya

karanjiya

EMRS Karanjiya

2020-21

Functional

33

Madhya Pradesh

Dindori

Menhadwani

Menhadwani

EMRS Menhadwani

2020-21

Functional

34

Madhya Pradesh

Dindori

Shahpura

Pipradi

EMRS Shahpura

2018-19

Functional

35

Madhya Pradesh

Guna

Guna

Guna

EMRS (PTG) Guna

2007-08

Functional

36

Madhya Pradesh

Harda

Rehatgaon

Rehatgaon

EMRS Rehatgaon

2020-21

Functional

37

Madhya Pradesh

Hoshangabad

Kesla

Kesla

EMRS Kesala

2010-11

Functional

38

Madhya Pradesh

Indore

Indore Rural

Morod

EMRS (PTG) Indore

2008-09

Functional

39

Madhya Pradesh

Indore

Mhow

Jamaniya

EMRS Indore (Mhow)

2019-20

Functional

40

Madhya Pradesh

Jabalpur

Jabalpur

Rampur Chhapar

EMRS (PTG) Jabalpur

2008-09

Functional

41

Madhya Pradesh

Jabalpur

Jabalpur

NaraiNala

EMRS Narainala

2010-11

Functional

42

Madhya Pradesh

Jabalpur

Panagar

Mahganva

EMRS Mahganwa

2019-20

Functional

43

Madhya Pradesh

Jhabua

Meghnagar

Meghnagar

EMRS Meghnagar

2019-20

Functional

44

Madhya Pradesh

Jhabua

Petlawad

Kardawad (Rural)

EMRS Petlawad

2019-20

Functional

45

Madhya Pradesh

Jhabua

Ranapur

Mardundiya

EMRS Mordundiya

2010-11

Functional

46

Madhya Pradesh

Jhabua

Thandla

Agral

EMRS Thandla Agral

2000-01

Functional

47

Madhya Pradesh

Khandwa

Khalwa

Khalwa

EMRS Khalwa

2010-11

Functional

48

Madhya Pradesh

Khargone

Bhagwanpura

Bhagwanpura

EMRS Bhagwanpura

2021-22

Non

Functional

49

Madhya Pradesh

Khargone

Jhiranya

Jhirnya

EMRS Jhiranya

2019-20

Functional

50

Madhya Pradesh

Khargone

Khargone

Khargone

EMRS Khargone

2015-16

Functional

51

Madhya Pradesh

Khargone

Segaon

Segaon

EMRS Segaon

2021-22

Non

Functional

52

Madhya Pradesh

Mandla

Bichhiya

Sijhaura

EMRS Sijhora

2000-01

Functional

53

Madhya Pradesh

Mandla

Ghughari

Chatarpur

EMRS Chatarpur

2020-21

Functional

54

Madhya Pradesh

Mandla

Mandla

Mandla

EMRS Mandla

2015-16

Functional

55

Madhya Pradesh

Mandla

Narayanganj

Sanghanpur Chowki

EMRS Karahal

2020-21

Functional

56

Madhya Pradesh

Mandla

Niwas

Niwas

EMRS Niwas

2020-21

Functional

57

Madhya Pradesh

Ratlam

Bajna

Ratlam

EMRS Ratlam

2020-21

Functional

58

Madhya Pradesh

Ratlam

Sailana

Sailana

EMRS Sailana

2000-01

Functional

59

Madhya Pradesh

Satna

Maihar

Arkandi (Mehar)

EMRS Arkani

2014-15

Functional

60

Madhya Pradesh

Satna

Majhgawan

Chitrakoot

EMRS Chitrakoot

2015-16

Functional

61

Madhya Pradesh

Sehore

Budni

Banspur

EMRS Budhni

2014-15

Functional

62

Madhya Pradesh

Seoni

Dhanora

Dhanaura

EMRS Dhanora

2021-22

Non

Functional

63

Madhya Pradesh

Seoni

Ghansaur

Ghansaur

EMRS Ghansore

2000-01

Functional

64

Madhya Pradesh

Shahdol

Jaitpur

Birodi

EMRS Birodi

2020-21

Functional

65

Madhya Pradesh

Shahdol

Sohagpur

Sohagpur

EMRS Sohagpur

2010-11

Functional

66

Madhya Pradesh

Shahdol

Sohagpur

Harri

EMRS Shahdol

2019-20

Functional

67

Madhya Pradesh

Sheopur

Karahal

Panwada

EMRS Karahal

2020-21

Functional

68

Madhya Pradesh

Sidhi

Kusmi

Tansar

EMRS Tansar

2005-06

Functional

69

Madhya Pradesh

Singrauli

Deosar

Bargawan

EMRS Singrauli

2015-16

Functional

70

Madhya Pradesh

Umaria

Pali

Pali

EMRS Pali

2005-06

Functional

EMRS School list in Maharashtra

There are a total of 37 EMRS Schools in Maharashtra. Check below the complete EMRS School list in Maharashtra, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Maharashtra

Ahmednagar

Akole

Maveshi

EMRS Maveshi

2014-15

Functional

2

Maharashtra

Amravati

Chikhaldara

Chikhaldara

EMRS Chikhaldara

1997-98

Functional

3

Maharashtra

Amravati

Dharni

Dharni

EMRS Dharni

2021-22

Functional

4

Maharashtra

Chandrapur

Rajura

Dewada

EMRS Devada

2015-16

Functional

5

Maharashtra

Dhule

Sakri

Bhadane

EMRS Sakri

2022-23

Functional

6

Maharashtra

Dhule

Shirpur

Pimpalner

EMRS Pimpalner

2015-16

Functional

7

Maharashtra

Gadchiroli

Aheri

Aheri

EMRS Aheri

2013-14

Functional

8

Maharashtra

Gadchiroli

Bhamragad

Bhamragad

EMRS Bhamragad

2020-21

Functional

9

Maharashtra

Gadchiroli

Chamorshi

Chamorshi

EMRS Chamorshi

2016-17

Functional

10

Maharashtra

Gadchiroli

Dhanora

Dhanora

EMRS Dhanora

2020-21

Functional

11

Maharashtra

Gadchiroli

Etapalli

Kasansur

EMRS Etapalli

2021-22

Functional

12

Maharashtra

Gadchiroli

Korchi

Khunara

EMRS korchi

2020-21

Functional

13

Maharashtra

Gadchiroli

Kurkheda

Gewardha

EMRS Gewardha

2019-20

Functional

14

Maharashtra

Gondiya

Deori

Borgaon Bazar

EMRS Borgaon

2013-14

Functional

15

Maharashtra

Nagpur

Ramtek

Khairi

EMRS Khairi Parsoda

1997-98

Functional

16

Maharashtra

Nanded

Kinwat

Walki Bk

EMRS Shahstrakund

2015-16

Functional

17

Maharashtra

Nandurbar

Akkalkuwa

Akkalkuwa

EMRS Akkalkuwa

2019-20

Functional

18

Maharashtra

Nandurbar

Akrani

Amaled

EMRS Dhadgaon

2017-18

Functional

19

Maharashtra

Nandurbar

Nandurbar

Nandurbar

EMRS Nandurbar

2013-14

Functional

20

Maharashtra

Nandurbar

Navapur

Dongsangli

EMRS Dongsangli

2019-20

Functional

21

Maharashtra

Nandurbar

Shahade

Mohida

EMRS Shahade

2020-21

Functional

22

Maharashtra

Nandurbar

Talode

Kharwad

EMRS Talode

2021-22

Functional

23

Maharashtra

Nashik

Baglan

Ajmir Saundane

EMRS Ajmer Saudane

2014-15

Functional

24

Maharashtra

Nashik

Dindori

Titave

EMRS Titave

2016-17

Functional

25

Maharashtra

Nashik

Igatpuri

Pimpri Sadroddin

EMRS Pimprisadroddin

2013-14

Functional

26

Maharashtra

Nashik

Kalwan

Chankapur

EMRS Chankapur

2019-20

Functional

27

Maharashtra

Nashik

Nashik

Nashik

EMRS Peth Road

1997-98

Functional

28

Maharashtra

Nashik

Peinth

Deogaon

EMRS Peinth

2021-22

Functional

29

Maharashtra

Nashik

Surgana

Shinde Digar

EMRS Shinde Digar

2018-19

Functional

30

Maharashtra

Nashik

Trimbakeshwar

Boripada

EMRS Trimbakeshwar

2021-22

Functional

31

Maharashtra

Palghar

Dahanu

Dapcheri

EMRS Dahanu

2020-21

Functional

32

Maharashtra

Palghar

Jawhar

Jawhar

EMRS Jawhar

2018-19

Functional

33

Maharashtra

Palghar

Mokhada

Karegaon

EMRS Karegaon

2021-22

Functional

34

Maharashtra

Palghar

Palghar

Kambalgaon

EMRS Kambalgaon

1997-98

Functional

35

Maharashtra

Palghar

Talasari

Savane

EMRS Savane

2018-19

Functional

36

Maharashtra

Thane

Shahapur

Shende

EMRS Shendegaon

2014-15

Functional

37

Maharashtra

Yavatmal

Maregaon

Chinchoni Botoni

EMRS Botoni

2017-18

Functional

EMRS School list in Manipur

There are a total of 21 EMRS Schools in Manipur. Check below the complete EMRS School list in Manipur, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Manipur

Chandel

Chakpikarong

Kangbung

EMRS Chakpikarong

2021-22

Non

Functional

2

Manipur

Chandel

Chandel

Mantri Pantha

EMRS Mantripantha

2018-19

(Old)

Non

Functional

3

Manipur

Churachandpur

Churachandpur

Matamualtam

EMRS Matamualtam

2020-21

Non

Functional

4

Manipur

Churachandpur

Churachandpur North

Thingchom

EMRS Thingchom

2020-21

Non

Functional

5

Manipur

Churachandpur

Henglep

Tokpa Kabui

EMRS Loktak

2016-17

Non

Functional

6

Manipur

Churachandpur

Singngat

Lama/sumchinvam

EMRS Sumchinvum

2019-20

Non

Functional

7

Manipur

Kamjong

Phungyar

Riha(T)

EMRS Kamjong

2016-17

Non

Functional

8

Manipur

Kangpokpi

Sadar Hills East

Thayong

EMRS Thayong

2020-21

Non

Functional

9

Manipur

Kangpokpi

Sadar Hills West

L.Jangnomphai

(Veitumkhunou)

EMRS L Jangnomphai

2020-21

Non

Functional

10

Manipur

Kangpokpi

Saitu Gamphazol

Gamnom Sapermeina

EMRS Gamnom

Sapermeina

2000-01

Functional

11

Manipur

Pherzawl

Tipaimukh

Lawibaul

EMRS Tipaimukh

2021-22

Non

Functional

12

Manipur

Senapati

Mao Maram

Maram bazaar (makhan

village)

EMRS Makhan Centre

2018-19

Non

Functional

13

Manipur

Senapati

Paomata

Liyai Khunou

EMRS Liyai Khunou

2019-20

Non

Functional

14

Manipur

Senapati

Purul

Oinam hill/maodae

EMRS Purul

2021-22

Non

Functional

15

Manipur

Tamenglong

Nungba

0

EMRS Duibansui

2018-19

Non

Functional

16

Manipur

Tamenglong

Tamenglong

Tamenglong (CT)

EMRS Tamenglong

1997-98

Functional

17

Manipur

Tamenglong

Tamenglong North

Pallong

EMRS Pallong

2020-21

Non

Functional

18

Manipur

Tamenglong

Tousem

Tousem Khunou

EMRS Tousem

2021-22

Non

Functional

19

Manipur

Tengnoupal

Tengnoupal

Moreh Ward No.1

EMRS Moreh

2000-01

Functional

20

Manipur

Ukhrul

Ukhrul Central

Phungthar

EMRS Ukhrul Central

2021-22

Non

Functional

21

Manipur

Ukhrul

Ukhrul North

Tharang New Tusom

village

EMRS Ukhrul North

2021-22

Non

Functional

EMRS School list in Meghalaya

There are a total of 27 EMRS Schools in Meghalaya. Check below the complete EMRS School list in Meghalaya, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Meghalaya

East Garo Hills

Dambo Rongjeng

Rikwarenggre

EMRS Rikwarenggre

2019-20

Non

Functional

2

Meghalaya

East Garo Hills

Kharkutta

Songsak

EMRS Kharkutta

2018-19

Non

Functional

3

Meghalaya

East Garo Hills

Resubelpara

Radi

EMRS Resubelpara

2021-22

Non

Functional

4

Meghalaya

East Garo Hills

Samanda

Nengkra

EMRS Samanda

2018-19

(Old)

Non

Functional

5

Meghalaya

East Garo Hills

Songsak

Songsak

EMRS Songsak

2018-19

Non

Functional

6

Meghalaya

East Khasi Hills

Khatarshnong

Laitkroh

0

EMRS Khatarshnong

Laitkroh

2021-22

Non

Functional

7

Meghalaya

East Khasi Hills

Mawkynrew

Kharang

EMRS Kharang

2019-20

Non

Functional

8

Meghalaya

East Khasi Hills

Mawphlang

0

EMRS Mawphlang

2021-22

Non

Functional

9

Meghalaya

East Khasi Hills

Shella Bholaganj

Mawmluh

EMRS Shella Bholaganj

2021-22

Non

Functional

10

Meghalaya

Jaintia Hills

Amlarem

Amlarem

EMRS Amlarem

2018-19

Non

Functional

11

Meghalaya

Jaintia Hills

Khliehriat

Kairang

EMRS Kairang

2018-19

Non

Functional

12

Meghalaya

Jaintia Hills

Laskein

Laskein

EMRS Laskein

2019-20

Non

Functional

13

Meghalaya

Ri-Bhoi

Umling

Pahamsyiem

EMRS Umling

2016-17

Non

Functional

14

Meghalaya

Ri-Bhoi

Umsning

Umtrai

EMRS Umtrai

2018-19

Non

Functional

15

Meghalaya

South Garo Hills

Baghmara

Gittinggre

EMRS Baghmara

2021-22

Non

Functional

16

Meghalaya

South Garo Hills

Chokpot

Jetragre

EMRS Chokpot

2021-22

Non

Functional

17

Meghalaya

South Garo Hills

Gasuapara

Rongsepgre

EMRS Gasupara

2021-22

Non

Functional

18

Meghalaya

South Garo Hills

Rongara

Rongara

EMRS Rongara

2018-19

Non

Functional

19

Meghalaya

West Garo Hills

Betasing

Jelbongpara

EMRS Betasing

2021-22

Non

Functional

20

Meghalaya

West Garo Hills

Mairang

Mawlyntriang

EMRS Mairang

2021-22

Non

Functional

21

Meghalaya

West Garo Hills

Tikrikilla

Rabukong

EMRS Rabukong

2018-19

Non

Functional

22

Meghalaya

West Garo Hills

Zikzak

Boldamgre

EMRS Boldamgre

2018-19

Non

Functional

23

Meghalaya

West Khasi Hills

Mawkyrwat

Domjyrti

EMRS Domjyrti

2018-19

Non

Functional

24

Meghalaya

West Khasi Hills

Mawshynrut

Songsak-Doranggre

EMRS Mawshynrut

2021-22

Non

Functional

25

Meghalaya

West Khasi Hills

Mawthadraishan

Mawlangren

EMRS Mawthadraishan

2021-22

Non

Functional

26

Meghalaya

West Khasi Hills

Nongstoin

Sohparu

EMRS Sohparu

2018-19

Non

Functional

27

Meghalaya

West Khasi Hills

Ranikor

Nonghyllam

EMRS Ranikor

2021-22

Non

Functional

EMRS School list in Mizoram

There are a total of 17 EMRS Schools in Mizoram. Check below the complete EMRS School list in Mizoram, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Mizoram

Aizawl

Darlawn

Sawleng

EMRS Sawleng

2020-21

Non

Functional

2

Mizoram

Aizawl

Thingsulthliah (part)

Tlungvel

EMRS Tlungvel

2019-20

Non

Functional

3

Mizoram

Aizawl

Tlangnuam (Part)

Tlangnuam

EMRS Tlangnuam

2018-19

Non

Functional

4

Mizoram

Champhai

Khawbung

Khawbung

EMRS Khawbung

2020-21

Non

Functional

5

Mizoram

Champhai

Khawzawl

Khawzawl

EMRS Khawzawl

2020-21

Non

Functional

6

Mizoram

Champhai

Ngopa

Ngopa

EMRS Ngopa

2015-16

Functional

7

Mizoram

Kolasib

Bilkhawthlir

Bilkhawthlir

EMRS Bilkhawthlir

2018-19

Non

Functional

8

Mizoram

Lawngtlai

Chawngte

Kamalanagar IV

EMRS Chawngte

2014-15

Functional

9

Mizoram

Lawngtlai

Lawngtlai

Chawnhu

EMRS Lawngtlai

2014-15

Functional

10

Mizoram

Lunglei

Hnahthial

Thiltlang

EMRS Hnahthial

2020-21

Non

Functional

11

Mizoram

Lunglei

Lunglei

Pukpui

EMRS Lunglei

1997-98

Functional

12

Mizoram

Lunglei

Lungsen

Lungsen

EMRS Lungsen

2020-21

Non

Functional

13

Mizoram

Mamit

West Phaileng

West Phaileng.

EMRS West Phaileng

2020-21

Non

Functional

14

Mizoram

Mamit

Zawlnuam

Zawlnuam

EMRS Zawlnuam

2018-19

Non

Functional

15

Mizoram

Saiha

Saiha

Noaohtlah

EMRS Noaohtlah

2019-20

Non

Functional

16

Mizoram

Serchhip

Serchhip

Kawlritlang

EMRS Serchhip

2011-12

Functional

17

Mizoram

Siaha

Tuipang

Tuipang V- I

EMRS Tuipang

2014-15

Functional

EMRS School list in Nagaland

There are a total of 22 EMRS Schools in Nagaland. Check below the complete EMRS School list in Nagaland, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Nagaland

Dimapur

Chumukedima

Vidima

EMRS Vidima

2018-19

Non

Functional

2

Nagaland

Dimapur

Medziphema

Diphupar

EMRS Diphupar

1997-98

Functional

3

Nagaland

Kiphire

Kiphire

Phelungre

EMRS Kiphire

2018-19

Non

Functional

4

Nagaland

Kohima

Botsa

Botsa

EMRS Botsa

2020-21

Non

Functional

5

Nagaland

Kohima

Kohima

Kohima Sadar

EMRS Kohima Sadar

2018-19

Non

Functional

6

Nagaland

Kohima

Tseminyu

Phenshunya

EMRS Phenshunyu

2015-16

Non

Functional

7

Nagaland

Longleng

Tamlu

Tamlu

EMRS Tamlu

2020-21

Non

Functional

8

Nagaland

Mokokchung

Alongkima

Dibuia

EMRS Dibuia

2021-22

Non

Functional

9

Nagaland

Mokokchung

Mangkolemba

Japu

EMRS Japu

2019-20

Non

Functional

10

Nagaland

Mokokchung

Ongpangkong (North)

Longsa

EMRS Longsa

2020-21

Non

Functional

11

Nagaland

Mokokchung

Tsurangkong

Watiyim/Longpayimse

m

EMRS Waatiyim-

Longpayimsen

2021-22

Non

Functional

12

Nagaland

Mokokchung

Tuli

Tuli

EMRS Tuli

2018-19

Non

Functional

13

Nagaland

Mon

Phomching

Longwa

EMRS Phomching

2021-22

Non

Functional

14

Nagaland

Mon

Tizit

Tizit Village

EMRS Tizit

1997-98

Functional

15

Nagaland

Peren

Jalukie

Pelhang

EMRS Pelhang

2018-19

Non

Functional

16

Nagaland

Peren

Tening

Ndanzam Tening

EMRS Tening

2020-21

Non

Functional

17

Nagaland

Phek

Pfutsero

Kade

EMRS Pfutsuro

2015-16

Non

Functional

18

Nagaland

Tuensang

Noklak

Noklak

EMRS Noklak

2020-21

Non

Functional

19

Nagaland

Tuensang

Noksen

Noksen

EMRS Noksen

2020-21

Non

Functional

20

Nagaland

Tuensang

Sangsangnyu

Ngangpong

EMRS Tuensang

1997-98

Functional

21

Nagaland

Wokha

Wokha

Wokha Sadar

EMRS Wokha Sadar

2018-19

Non

Functional

22

Nagaland

Zunheboto

Suruhuto

Suruhuto

EMRS Akhakhu

Suruhoto

2020-21

Non

Functional

EMRS School list in Odisha

There are a total of 104 EMRS Schools in Odisha. Check below the complete EMRS School list in Odisha, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Odisha

Balangir

Puintala

Dumerbahal

EMRS Dumerbahal

2011-12

Functional

2

Odisha

Baleshwar

Nilagiri

Nilgiri

EMRS Nilgiri

2016-17

Functional

3

Odisha

Debagarh

Tileibani

Tileibani

EMRS Tileibani

2016-17

Functional

4

Odisha

Dhenkanal

Kankadahad

Kankadahad

EMRS Kankadahad

2019-20

Non

Functional

5

Odisha

Gajapati

Guma (Serango)

Badigaon

EMRS Serango

2021-22

Functional

6

Odisha

Gajapati

Mohana

Chandragiri

EMRS Chandragiri

2001-02

Functional

7

Odisha

Gajapati

Nuagada

Nuagada

EMRS Nuagada

2019-20

Non

Functional

8

Odisha

Gajapati

R.Udaygiri

Ramagiri

EMRS R Udaygiri

2021-22

Non

Functional

9

Odisha

Jajapur

Danagadi

Rampilo

EMRS Rampilo

2007-08

Functional

10

Odisha

Jharsuguda

Kirimira

Kirimira

EMRS Kirimira

2016-17

Functional

11

Odisha

Jharsuguda

Laikera

Laikera

EMRS Laikera

2019-20

Non

Functional

12

Odisha

Kalahandi

Kokasara

Madhupur

EMRS Madhupur

2011-12

Functional

13

Odisha

Kalahandi

Thuamul Rampur

Saisurni

EMRS Thuamul

Rampur

2020-21

Non

Functional

14

Odisha

Kandhamal

Baliguda

Mahasingi

EMRS Mahasingi

2001-02

Functional

15

Odisha

Kandhamal

Daringbadi

Daringbadi

EMRS Daringbadi

2019-20

Non

Functional

16

Odisha

Kandhamal

G. Udayagiri

G. Udayagiri

EMRS G. Udayagiri

2019-20

Non

Functional

17

Odisha

Kandhamal

Phiringia

Phiringia

EMRS Phiringia

2015-16

Functional

18

Odisha

Kandhamal

Phulbani

Phulbani

EMRS Phulbani

2019-20

Non

Functional

19

Odisha

Kandhamal

Raikia

Raikia

EMRS Raikia

2019-20

Non

Functional

20

Odisha

Kandhamal

Tikabali

Tikabali

EMRS Tikabali

2019-20

Non

Functional

21

Odisha

Kandhamal

Tumudibandha

Tutuluba

EMRS Tumudibandha

2021-22

Non

Functional

22

Odisha

Kendujhar

Banspal

Nayakote

EMRS Nayakote

2021-22

Non

Functional

23

Odisha

Kendujhar

Champua

Champua

EMRS Champua

2016-17

Functional

24

Odisha

Kendujhar

Ghatgaon

Balijodi

EMRS Ghatagaon

2021-22

Non

Functional

25

Odisha

Kendujhar

Harichandanpur

Pitapiti

EMRS Harichandanpur

2021-22

Non

Functional

26

Odisha

Kendujhar

Kendujhar Sadar

Ranki

EMRS Ranki

2001-02

Functional

27

Odisha

Kendujhar

Patana

Erendel

EMRS Patana

2020-21

Non

Functional

28

Odisha

Kendujhar

Saharapada

Udyapur

EMRS Saharapada

2021-22

Non

Functional

29

Odisha

Kendujhar

Telkoi

Jagmohanpur

EMRS Telkoi

2020-21

Non

Functional

30

Odisha

Koraput

Boipariguda

Kollar

EMRS Boipariguda

2021-22

Non

Functional

31

Odisha

Koraput

Boriguma

Anchala

EMRS Boriguma

2019-20

Non

Functional

32

Odisha

Koraput

Jeypore

Jeypore

EMRS Jeypore

2016-17

Functional

33

Odisha

Koraput

Kotpad

Kotpad

EMRS Kotpad

2018-19

Functional

34

Odisha

Koraput

Kundura

Raniguda

EMRS Kundura

2021-22

Non

Functional

35

Odisha

Koraput

Laxmipur

Panchada

EMRS Laxmipur

2021-22

Non

Functional

36

Odisha

Koraput

Nandapur (Padua)

Padua

EMRS Nandapur

2021-22

Non

Functional

37

Odisha

Koraput

Narayanpatna

Balipeta

EMRS Narayanpatna

2019-20

Non

Functional

38

Odisha

Koraput

Semiliguda

Pungar

EMRS Pungar

1997-98

Functional

39

Odisha

Malkangiri

Chitrakonda

Chitrakonda

EMRS Chitrakonda

2020-21

Non

Functional

40

Odisha

Malkangiri

Korkunda (Orkel)

Orkel

EMRS Orkel

2019-20

Non

Functional

41

Odisha

Malkangiri

Malkangiri

Champanagar

EMRS Malkangiri

2010-11

Functional

42

Odisha

Malkangiri

Mathili

Mathili

EMRS Mathili

2018-19

Functional

43

Odisha

Malkangiri

Mudulipada

(Khairaput)

Khairput

EMRS Mudulipada

2021-22

Non

Functional

44

Odisha

Mayurbhanj

Bahalda

Kaduani

EMRS Bahalda

2011-12

Functional

45

Odisha

Mayurbhanj

Bangriposi

Shyamsundarpur

EMRS Bangriposi

2015-16

Functional

46

Odisha

Mayurbhanj

Baripada

Basantpur

EMRS Baripada

2021-22

Non

Functional

47

Odisha

Mayurbhanj

Barsahi

Badaligaon

EMRS Badasahi

2020-21

Non

Functional

48

Odisha

Mayurbhanj

Bijatola

Tikarpada

EMRS Bijatola

2021-22

Non

Functional

49

Odisha

Mayurbhanj

Bisoi

Bisoi

EMRS Bisoi

2019-20

Non

Functional

50

Odisha

Mayurbhanj

Gopabandhunagar

Purunabaripada

EMRS Gopabandhu

2021-22

Non

Functional

51

Odisha

Mayurbhanj

Jamda

Badkuleibira

EMRS Badkuleibira

2019-20

Non

Functional

52

Odisha

Mayurbhanj

Jashipur

Jamda

EMRS Jashipur

2020-21

Non

Functional

53

Odisha

Mayurbhanj

Kaptipada

Beldiha

EMRS Dewanbahali

2020-21

Non

Functional

54

Odisha

Mayurbhanj

Karanjia

Biunria

EMRS Karanjia

2015-16

Functional

55

Odisha

Mayurbhanj

Khunta

Dhanghera

EMRS Dhanghera

1997-98

Functional

56

Odisha

Mayurbhanj

Koliana

Panijia

EMRS Koliana

2020-21

Non

Functional

57

Odisha

Mayurbhanj

Kusumi (Badampahar)

Dhangudimuta

EMRS Kusumi

2019-20

Non

Functional

58

Odisha

Mayurbhanj

Mahuldiha (Sukruli)

Pratapjadunathpur

Sashan

EMRS Sukruli

2021-22

Non

Functional

59

Odisha

Mayurbhanj

Rairangpur

(Gorumahisani)

Sundhal

EMRS Rairangpur

2020-21

Non

Functional

60

Odisha

Mayurbhanj

Raruan

Badraruan

EMRS Raruan

2020-21

Non

Functional

61

Odisha

Mayurbhanj

Rasagobindapur

Bankati Samil

EMRS Rasagobindapur

2021-22

Non

Functional

62

Odisha

Mayurbhanj

Saraskana

(Jharpokharia)

Gandipani

EMRS Saraskana

2021-22

Non

Functional

63

Odisha

Mayurbhanj

Shamakhunta

Tikarpada

EMRS Shamakhunta

2021-22

Non

Functional

64

Odisha

Mayurbhanj

Thakurmunda

Satakosia

EMRS Mahuldiha

2020-21

Non

Functional

65

Odisha

Mayurbhanj

Tiring

Tiring

EMRS Tiring

2019-20

Non

Functional

66

Odisha

Mayurbhanj

Udala

Dimagadia

EMRS Udala

2021-22

Non

Functional

67

Odisha

Nabarangpur

Dabugaon

Bhaluguda

EMRS Dabugaon

2021-22

Non

Functional

68

Odisha

Nabarangpur

Jharigam

Jharigan

EMRS Jharigan

2019-20

Non

Functional

69

Odisha

Nabarangpur

Kosagumuda

Kosagumuda

EMRS Kosagumuda

2019-20

Non

Functional

70

Odisha

Nabarangpur

Nabarangpur

Hirli

EMRS Hirli

2001-02

Functional

71

Odisha

Nabarangpur

Paparahandi

Paparahandi

EMRS Paparahandi

2019-20

Non

Functional

72

Odisha

Nabarangpur

Raighar

Mahubhatta

EMRS Raighar

2021-22

Non

Functional

73

Odisha

Nabarangpur

Tentulikhunti

Tentulikhunti

EMRS Tentulikhunti

2019-20

Non

Functional

74

Odisha

Nabarangpur

Umerkote

Singisari

EMRS Umerkote

2021-22

Non

Functional

75

Odisha

Nuapada

Nuapada

Sakhatora

(Kendubahara)

EMRS Nuapada

2010-11

Functional

76

Odisha

Rayagada

Bishamakatak

Kolnara

EMRS Kolnara

2019-20

Non

Functional

77

Odisha

Rayagada

Chandrapur

Sarikima

EMRS Chandrapur

2021-22

Functional

78

Odisha

Rayagada

Gudari

Gudari

EMRS Gudari

2019-20

Non

Functional

79

Odisha

Rayagada

Gunupur

Bikrampur

EMRS Bikrampur

2015-16

Functional

80

Odisha

Rayagada

Kalyanasingpur

Majhiguda

EMRS Kalyanasingpur

2021-22

Non

Functional

81

Odisha

Rayagada

Kashipur

Kashipur

EMRS Kashipur

2019-20

Non

Functional

82

Odisha

Rayagada

Padmapur

Khambariguda

EMRS Padmapur

2021-22

Non

Functional

83

Odisha

Rayagada

Ramanaguda

Dangubadi

EMRS Ramanaguda

2021-22

Non

Functional

84

Odisha

Rayagada

Rayagada

Siriguda

EMRS Siriguda

1997-98

Functional

85

Odisha

Sambalpur

Bamra

Govindapur

EMRS Govindapur

2019-20

Non

Functional

86

Odisha

Sambalpur

Jamankira

Jamankira

EMRS Jamankira

2019-20

Non

Functional

87

Odisha

Sambalpur

Jujomura

Jujomura

EMRS Jujomura

2021-22

Non

Functional

88

Odisha

Sambalpur

Kuchinda

Kochinda

EMRS Kuchinda

2015-16

Functional

89

Odisha

Sundargarh

Baneigarh

SanBandhabhuin

EMRS Baneigarh

2021-22

Non

Functional

90

Odisha

Sundargarh

Baragaon

Bhoipali

EMRS Baragaon

2020-21

Non

Functional

91

Odisha

Sundargarh

Bisra

Bijadihi

EMRS Bisra

2020-21

Non

Functional

92

Odisha

Sundargarh

Brahmani Tarang

(Lathikata)

Khairbani

EMRS Brahmani Tarang

(Lathikata)

2021-22

Functional

93

Odisha

Sundargarh

Gurundiya

Rajabasa

EMRS Gurundiya

2021-22

Non

Functional

94

Odisha

Sundargarh

Koida

Sargigarh

EMRS Koira

2021-22

Non

Functional

95

Odisha

Sundargarh

Kuanrmunda

Kuanrmunda

EMRS Kuanrmunda

2015-16

Functional

96

Odisha

Sundargarh

Kutra

Dahijira

EMRS Kutra

2019-20

Non

Functional

97

Odisha

Sundargarh

Lahunipara

Saradhapur

EMRS Lahunipara

2002-03

Functional

98

Odisha

Sundargarh

Lehripada

Dumabehal

EMRS Lehripada

2019-20

Non

Functional

99

Odisha

Sundargarh

Nuagaon (Hatibari)

Hatibari

EMRS Hatibari

2019-20

Non

Functional

100

Odisha

Sundargarh

Rajgangpur

Laing

EMRS Laing

2002-03

Functional

101

Odisha

Sundargarh

Subdega

Subdega

EMRS Subdega

2021-22

Non

Functional

102

Odisha

Sundargarh

Sundargarh

Bhawanipur

EMRS Bhawanipur

1997-98

Functional

103

Odisha

Sundargarh

Talasara

Talasara

EMRS Talasara

2019-20

Non

Functional

104

Odisha

Sundargarh

Tangarapali

Telipali

EMRS Tangarapali

2021-22

Non

Functional

EMRS School list in Sikkim

There are a total of 4 EMRS Schools in Sikkim. Check below the complete EMRS School list in Sikkim, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Sikkim

East District

Pakyong

Thekabong

EMRS Parkha

2016-17

Functional

2

Sikkim

North District

Kabi/ Mangan

Swayem

EMRS Swayem

1997-98

Functional

3

Sikkim

South District

Sumbuk

Suntaley

EMRS Melli

2015-16

Functional

4

Sikkim

West District

Yuksom

Gangyep

EMRS Gangyep

2005-06

Functional

EMRS School list in Tamil Nadu

There is a total of 8 EMRS Schools in Tamil Nadu. Check below the complete EMRS School list in Tamil Nadu, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Tamil Nadu

Kallakurichi

Kalrayan Hills

Vellimalai

EMRS Vellimalai

1997-98

Functional

2

Tamil Nadu

Kanchipuram

Thiruporur

Pattipulam

EMRS Pattipulam

2017-18

Functional

3

Tamil Nadu

Namakkal

Kolli Hills

Sengarai

EMRS Sengarai

2016-17

Functional

4

Tamil Nadu

Salem

Peddanaickenpalaya

m

Puthiragoundampalaya

m

EMRS Abinavam

2005-06

Functional

5

Tamil Nadu

Salem

Yercaud

Melur

EMRS Yercaud

2018-19

Functional

6

Tamil Nadu

The Nilgiris

Udhagamandalam

Nanjanad

EMRS Kodapmundu

2016-17

Functional

7

Tamil Nadu

Thiruppathur

Kandili

Vishamangalam

EMRS Vishamangalam

2016-17

Functional

8

Tamil Nadu

Thiruvanna Malai

Jawadhu Hills

Athipattu

EMRS Athipattu

2016-17

Functional

EMRS School list in Telangana

There are a total of 23 EMRS Schools in Telangana. Check below the complete EMRS School list in Telangana, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Telangana

Adilabad

Inderavelly

Indravelli

EMRS Indravelli

2020-21

Functional

2

Telangana

Adilabad

Narnoor

Narnoor

EMRS (B) Narnoor

1997-98

Functional

3

Telangana

Adilabad

Utnoor

Utnoor

EMRS Utnoor

2019-20

Functional

4

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Cherla

Rice-peta

EMRS Cherla

2020-21

Functional

5

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Dammapeta

Dammapeta

EMRS (G)

Gandugulapally

2015-16

Functional

6

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Dummugudem

Seetharama puram

EMRS Dummugudem

2020-21

Functional

7

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Gundala

Mamakannu

EMRS Gundala

2019-20

Functional

8

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Mulkalapalle

Mookamamidi

EMRS Mulakalapalle

2020-21

Functional

9

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Palwancha

Pandurangapuram

EMRS (G) Palvancha

2017-18

Functional

10

Telangana

Bhadradri

Kothagudem

Tekulapalle

Tekulapally

EMRS Telukapally

2018-19

Functional

11

Telangana

Kamareddy

Gandhari

Gandhari

EMRS (B) Gandhari

1998-99

Functional

12

Telangana

Khammam

Singareni

Usirikayalapally

EMRS Singareni

2020-21

Functional

13

Telangana

Komaram Bheem

Asifabad

Sirpur

Kaghaznagar

EMRS Sirpur

2018-19

Functional

14

Telangana

Mahabubabad

Bayyaram

Bayyaram

EMRS Bayyaram

2019-20

Functional

15

Telangana

Mahabubabad

Gudur

Gudur

EMRS Gudur

2020-21

Functional

16

Telangana

Mahabubabad

Kothagudem

Pogullapal

EMRS Kothagudem

2020-21

Functional

17

Telangana

Mahabubabad

Kuravi

Kuravi

EMRS (G) Kuravi

1997-98

Functional

18

Telangana

Mahabubabad

Kuravi

Seerole

EMRS (G) Seerole

2014-15

Functional

19

Telangana

Mahabubnagar

Balanagar

Balanagar

EMRS (B) Balanagar

1997-98

Functional

20

Telangana

Nagarkurnool

Jadcherla

Jadcherla

EMRS (B) Kalwakurthy

2017-18

Functional

21

Telangana

Nizamabad

Indalwai

Indalwai

EMRS (G) Indalvai

2015-16

Functional

22

Telangana

Rajanna Sircilla

Konaraopet

Marrimadla

EMRS (G) Marrimadla

2003-04

Functional

23

Telangana

Rajanna Sircilla

Yellareddipet

Yellareddypet

EMRS (G)

Yellareddypet

1998-99

Functional

EMRS School list in Tripura

There are a total of 21 EMRS Schools in Tripura. Check below the complete EMRS School list in Tripura, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Tripura

Dhalai

Ambassa

Purba Nalichhara

EMRS East Nalichhara

2016-17

Functional

2

Tripura

Dhalai

Chhamanu

Chhamanu

EMRS Chhamanu

2018-19

Non

Functional

3

Tripura

Dhalai

Dumburnagar

Ultacherra

EMRS Dumburnagar

2021-22

Non

Functional

4

Tripura

Dhalai

Manu

Manu

EMRS Manu

2020-21

Non

Functional

5

Tripura

Gomati

Amarpur

Purba Duluma

EMRS Purba Duluma

2016-17

Non

Functional

6

Tripura

Gomati

Bokafa

Birchandranagar

EMRS Birchandranagar

1998-99

Functional

7

Tripura

Gomati

Karbuk (Silachari)

Karbuk

EMRS Karbuk

2019-20

Non

Functional

8

Tripura

Gomati

Killa

Killa

EMRS Killa

2018-19

Functional

9

Tripura

Gomati

Rupaichhari

Rupaichhari

EMRS Rupaichari

2019-20

Non

Functional

10

Tripura

Khowai

Mungiakumi

Mungiakumi

EMRS Mungiakumi

2019-20

Non

Functional

11

Tripura

Khowai

Padmabil

Akhara Bari

EMRS Padmabil

2020-21

Non

Functional

12

Tripura

Khowai

Tulashikhar

Paschim Rajnagar

EMRS Rajnagar

2010-11

Functional

13

Tripura

North Tripura

Damchhara

Khedacherra

EMRS Damchhara

2021-22

Non

Functional

14

Tripura

North Tripura

Dasda

Tuichhama

EMRS Dasda

2021-22

Non

Functional

15

Tripura

North Tripura

Laljuri

Ujan Machmara

EMRS Laljuri

2021-22

Non

Functional

16

Tripura

Sepahijala

Jampuijala

Pravapur

EMRS Jampuijala

2018-19

(Old)

Non

Functional

17

Tripura

South Tripura

Ompi

Ekjancherra

EMRS Ompi

2021-22

Non

Functional

18

Tripura

Unakoti

Kumarghat

Pabiachhara (Darchawi

ADC Village)

EMRS Kumarghat

1997-98

Functional

19

Tripura

West Tripura

Belbari

Radhapur

EMRS Khumulwng

1997-98

Functional

20

Tripura

West Tripura

Hezamara

Hezamara

EMRS Hezamara

2019-20

Non

Functional

21

Tripura

West Tripura

Mandai

Patnipara

EMRS Mandai

2020-21

Non

Functional

EMRS School list in Uttar Pradesh

There is a total of 4 EMRS Schools in Uttar Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Uttar Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Uttar Pradesh

Bahraich

Mihinpurwa

Bojhiya

EMRS Bojhiya

2010-11

Functional

2

Uttar Pradesh

Kheri

Palia

Saunaha

EMRS Saunaha

1997-98

Functional

3

Uttar Pradesh

Lalitpur

Bar

Banpur

EMRS Lalitpur

2016-17

Non

Functional

4

Uttar Pradesh

Sonbhadra

Chopan

Piparkhand

EMRS Piparkhand

2010-11

Non

Functional

EMRS School list in Uttarakhand

There are a total of 4 EMRS Schools in Uttarakhand. Check below the complete EMRS School list in Uttarakhand, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

S.

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

Uttarakhand

Dehradun

Chakrata

Mahrawana

EMRS Chakrata

2021-22

Non

Functional

2

Uttarakhand

Dehradun

Kalsi

Kalshi (Jogla)

EMRS Kalshi

2003-04

Functional

3

Uttarakhand

Udam Singh

Nagar

Bajpur

Diyohari

EMRS Bajpur

2017-18

Functional

4

Uttarakhand

Udam Singh

Nagar

Khatima

Khatima

EMRS Khatima

2018-19

(Old)

Functional

EMRS School list in West Bengal

There are a total of 9 EMRS Schools in West Bengal. Check below the complete EMRS School list in West Bengal, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:

No.

State

District

Block

Village

Name of the School

Year of

sanction

Functional

Status

1

West Bengal

Bankura

Khatra

Gorabari

EMRS Mukutmanipur

1997-98

Functional

2

West Bengal

Barddhaman

Kanksa

Raghunathpur

EMRS Raghunathpur

1997-98

Functional

3

West Bengal

Birbhum

Bolpur Sriniketan

Kankutia

EMRS Kankutia

2005-06

Functional

4

West Bengal

Dakshin Dinajpur

Bansihari

Kuarsai

EMRS Kumarsai

2005-06

Functional

5

West Bengal

Darjiling

Kalimpong

Kalimpong

EMRS Kalimpong

2018-19

(Old)

Non

Functional

6

West Bengal

Jalpaiguri

Nagrakata

Sulkapara

EMRS Nagrakata

1997-98

Functional

7

West Bengal

Jhargram

Jhargram

Jhargram

(Satyabanpally)

EMRS Satyabanpalli

1997-98

Functional

8

West Bengal

Purulia

Manbazar - II

Shusina

EMRS Susunia

1997-98

Functional

