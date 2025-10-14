EMRS School List in India 2025: State Wise List of Schools

EMRS School List in India: Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) are established to offer quality education from Class VI to XII students from ST category. At the block level, these schools were developed as fully residential establishments featuring dedicated hostels for boys and girls, staff housing, a mess hall, a playground, and other essential facilities. The EMRS School list has been published by the authorities. Presently, there are a total of 690 EMRS schools across all the states in India. Learn more about the EMRS School List in India and other relevant details on this page.
EMRS School List in India 2025 Overview
National Education Society for Tribal Students (NESTS) is all set to conduct EMRS Staff Selection Exam (ESSE) to fill 7267 vacancies for the posts of Principal, Post Graduate Teachers, Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male and Female), Female Staff Nurse, Accountant, Junior Secretariat Assistant (JSA) and Lab Attendant. Aspirants should be familiar with the EMRS School List in India to avoid any confusion later. Here are the key highlights of this recruitment drive shared below.
|
EMRS Full Form
|
Eklavya Model Residential Schools
|
Exam Conducting Body
|
National Education Society for Tribal Students
|
Post Name
|
Principal, Post Graduate Teachers, Trained Graduate Teachers, Hostel Warden (Male and Female), Female Staff Nurse, Accountant, Junior Secretariat Assistant (JSA) and Lab Attendant
|
Vacancies
|
7267
|
Selection Process
|
Tier 1 and Tier 2
|
Total Number of EMRS Schools in India
|
690
Also Check:
Download the EMRS Librarian Syllabus 2025
Download EMRS PGT Syllabus 2025
EMRS School List in India 2025
A total of 690 EMRS schools are currently operational across India. Recently, NESTS has invited applications from eligible candidates to fill up 7267 vacancies of teaching and non-teaching staff in EMRSs. Here is the breakdown of the EMRS School List in India 2025 for all the states shared below for reference purposes.
|
State
|
Total Number of Schools
|
Andhra Pradesh
|
28
|
Arunachal Pradesh
|
10
|
Assam
|
14
|
Bihar
|
3
|
Chhattisgarh
|
74
|
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
|
1
|
Gujarat
|
42
|
Himachal Pradesh
|
4
|
Jammu and Kashmir
|
6
|
Jharkhand
|
88
|
Karnataka
|
12
|
Kerala
|
4
|
Ladakh
|
3
|
Madhya Pradesh
|
70
|
Maharashtra
|
37
|
Manipur
|
21
|
Meghalaya
|
27
|
Mizoram
|
17
|
Nagaland
|
22
|
Odisha
|
104
|
Rajasthan
|
35
|
Sikkim
|
4
|
Tamil Nadu
|
8
|
Telangana
|
23
|
Tripura
|
21
|
Uttar Pradesh
|
4
|
Uttarakhand
|
4
|
West Bengal
|
9
|
Total
|
690
EMRS School List in India 2025 PDF
The EMRS School List in India has been made available online in the PDF format by the authorities. It includes crucial information like state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status. Applicants should download the EMRS School List in India PDF to understand all the key details before applying.
EMRS School List in India 2025 State-Wise
We have provided below the updated EMRS School List in India 2025 for all the states, including Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, etc.
EMRS School list in Andhra Pradesh
There is a total of 28 EMRS Schools in Andhra Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Andhra Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Andhra Pradesh
|
Chittoor
|
Buchinaidu Kandriga
|
Kanamanambedu
|
EMRS Kandriga
|
2014-15
|
Functional
|
2
|
Andhra Pradesh
|
East Godavari
|
Addateegala
|
Vetamamidi
|
EMRS Addateegala
|
2021-22
|
Functional
|
3
|
Andhra Pradesh
|
East Godavari
|
Chintur
|
Kunduru
|
EMRS Chintoor
|
2018-19
|
Functional
|
4
|
Andhra Pradesh
|
East Godavari
|
Maredumilli
|
Maredumilli
|
EMRS Maredumilli
|
2014-15
|
Functional
|
5
|
Andhra Pradesh
|
East Godavari
|
Rajavommangi
|
Tallapalem
|
EMRS Rajavommangi
|
2019-20
|
Functional
|
6
|
Andhra Pradesh
|
East Godavari
|
Rampachodavaram
|
Padegeddada
|
EMRS
Rampachodavaram
|
2021-22
|
Functional
|
7
|
Andhra Pradesh
|
East Godavari
|
Y. Ramavaram
|
P. Yerragonda
|
EMRS Y Ramavaram
|
1998-99
|
Functional
|
8
|
Andhra Pradesh
|
Prakasam
|
Dornala
|
Dornala
|
EMRS Dornala
|
2010-11
|
Functional
|
9
|
Andhra Pradesh
|
SPS Nellore
|
Kodavalur
|
Kodavalur
|
EMRS Kodavalur
|
2003-04
|
Functional
|
10
|
Andhra Pradesh
|
SPS Nellore
|
Ozili
|
Ozili
|
EMRS Ozili
|
2014-15
|
Functional
|
11
|
Andhra Pradesh
|
Srikakulam
|
Bhamini
|
Bhamini
|
EMRS Bhamini
|
2014-15
|
Functional
|
12
|
Andhra Pradesh
|
Srikakulam
|
Meliaputti
|
Meliaputti
|
EMRS Meliaputti
|
2014-15
|
Functional
|
13
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Ananthagiri
|
Pathokota
|
EMRS Ananthagiri
|
2020-21
|
Functional
|
14
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Araku Valley
|
Majjivalasa
|
EMRS Araku Valley
|
2020-21
|
Functional
|
15
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Chintapalle
|
Chintapally
|
EMRS Chintapally
|
2019-20
|
Functional
|
16
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Dumbriguda
|
Dumbriguda
|
EMRS Dumbriguda
|
2014-15
|
Functional
|
17
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
G.Madugula
|
P.G.Madugula
|
EMRS G Madugula
|
2020-21
|
Functional
|
18
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Gudem Kotha Veedhi
|
Gudem Kotha Veedhi
|
EMRS GK Veedhi
|
2010-11
|
Functional
|
19
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Hukumpeta
|
Chintalaveedi
|
EMRS Hukumpeta
|
2020-21
|
Functional
|
20
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Koyyuru
|
Balaram
|
EMRS Balaram
|
2020-21
|
Functional
|
21
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Munchingi Puttu
|
Munchingiputtu
|
EMRS Munchigaput
|
2014-15
|
Functional
|
22
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Paderu
|
Dokuluru
|
EMRS Paderu
|
2020-21
|
Functional
|
23
|
Andhra Pradesh
|
Visakhapatanam
|
Peda Bayalu
|
Lakyaputtu
|
EMRS Lakyaputtu
|
2020-21
|
Functional
|
24
|
Andhra Pradesh
|
Vizianagaram
|
Gumma
lakshmipuram
|
Gummalakshmipuram
|
EMRS GL Puram
|
2019-20
|
Functional
|
25
|
Andhra Pradesh
|
Vizianagaram
|
Kurupam
|
Kurupam
|
EMRS Kurupam
|
2014-15
|
Functional
|
26
|
Andhra Pradesh
|
Vizianagaram
|
Makkuva
|
Panasabhadra
|
EMRS Anasabhadra
|
2014-15
|
Functional
|
27
|
Andhra Pradesh
|
Vizianagaram
|
Pachipenta
|
Guruvinaidupeta
|
EMRS Kotikapenta
|
2014-15
|
Functional
|
28
|
Andhra Pradesh
|
West Godavari
|
Buttayagudem
|
Buttayagudem
|
EMRS Buttayagudem
|
2018-19
|
Functional
EMRS School list in Arunachal Pradesh
There is a total of 10 EMRS Schools in Arunachal Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Arunachal Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Arunachal Pradesh
|
East Kameng
|
Bana
|
Bana Camp (New
Sopung)
|
EMRS Bana Camp
|
1997-98
|
Functional
|
2
|
Arunachal Pradesh
|
East Kameng
|
Seppa
|
Lumdung
|
EMRS Seppa
|
2020-21
|
Non
Functional
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
Kurung Kumey
|
Nyapin
|
Nyapin
|
EMRS Kampu
|
2015-16
|
Functional
|
4
|
Arunachal Pradesh
|
Lohit
|
Wakro
|
Medo
|
EMRS Medo
|
2016-17
|
Non
Functional
|
5
|
Arunachal Pradesh
|
Lower Dibang
Valley
|
Dambuk
|
Dambuk
|
EMRS Dambuk
|
2017-18
|
Non
Functional
|
6
|
Arunachal Pradesh
|
Lower Subansiri
|
Ziro-II
|
Comp
|
EMRS Ziro II
|
2018-19
|
Non
Functional
|
7
|
Arunachal Pradesh
|
Tawang
|
Lumla
|
Lumla
|
EMRS Lumla
|
2007-08
|
Functional
|
8
|
Arunachal Pradesh
|
Tirap
|
Khonsa
|
Khela
|
EMRS Khela
|
2015-16
|
Non
Functional
|
9
|
Arunachal Pradesh
|
West Siang
|
Aalo
|
Kombo
|
EMRS Aalo
|
2020-21
|
Non
Functional
|
10
|
Arunachal Pradesh
|
West Siang
|
Tirbin
|
Tirbin
|
EMRS Tirbin
|
2016-17
|
Non
Functional
EMRS School list in Assam
There are a total of 14 EMRS Schools in Assam. Check below the complete EMRS School list in Assam, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Assam
|
Baksa
|
Baksa
|
Baganpara
|
EMRS Dalbari
|
2010-11
|
Functional
|
2
|
Assam
|
Baksa
|
Jalah (Pt)
|
Daodhara
|
EMRS Jalan (Pt)
|
2020-21
|
Non
Functional
|
3
|
Assam
|
Barpeta
|
Bajali
|
Khara Dhara
|
EMRS Khara Dhara
|
2015-16
|
Non
Functional
|
4
|
Assam
|
Dhemaji
|
Jonai
|
Purana jelom Pt(l)
|
EMRS Jonai
|
2020-21
|
Non
Functional
|
5
|
Assam
|
Dima Hasao
|
Haflong
|
Ardaopur
|
EMRS Ardaopur
|
2018-19
|
Non
Functional
|
6
|
Assam
|
Dima Hasao
|
Umrangso
|
Thaisiling Hower
|
EMRS Umrangso
|
2022-23
|
Non
Functional
|
7
|
Assam
|
Goalpara
|
Dudhnai
|
Jakhowapara
|
EMRS Dudhnai
|
2022-23
|
Non
Functional
|
8
|
Assam
|
Kamrup
|
Boko
|
Nagopara
|
EMRS Boko
|
2022-23
|
Non
Functional
|
9
|
Assam
|
Karbi Anglong
|
Donka
|
Taralangso
Donkamukam
|
EMRS Donka
|
2020-21
|
Non
Functional
|
10
|
Assam
|
Karbi Anglong
|
Lumbajong (Diphu)
|
Theso Ajur Sonasing
Terang
|
EMRS Lumbajong
|
2016-17
|
Non
Functional
|
11
|
Assam
|
Karbi Anglong
|
Phuloni
|
Donghap Howraghat
|
EMRS Phuloni
|
2020-21
|
Non
Functional
|
12
|
Assam
|
Karbi Anglong
|
Silonijan
|
Thengkur Terang, Diring
|
EMRS Silonijan
|
2020-21
|
Non
Functional
|
13
|
Assam
|
Kokrajhar
|
Chapar (Pt)
|
Bedlangmari
|
EMRS Bedlangmari
|
2016-17
|
Non
Functional
|
14
|
Assam
|
Udalguri
|
Khoirabari (Pt)
|
Malmura
|
EMRS Khoirabari
|
2022-23
|
Non
Functional
EMRS School list in Bihar
There are a total of 3 EMRS Schools in Bihar. Check below the complete EMRS School list in Bihar, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Bihar
|
Jamui
|
Jhajha
|
Asta
|
EMRS Jhajha
|
2014-15
|
Non
Functional
|
2
|
Bihar
|
Kaimur (Bhabua)
|
Adhaura
|
Kham Khurd
|
EMRS Adhaura
|
2020-21
|
Non
Functional
|
3
|
Bihar
|
West Champaran
|
Ramnagar
|
Belsandi
|
EMRS Belatandi
|
2014-15
|
Non
Functional
EMRS School list in Chhattisgarh
There are a total of 74 EMRS Schools in Chhattisgarh. Check below the complete EMRS School list in Chhattisgarh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Chhattisgarh
|
Balod
|
Dondi
|
Dondi
|
EMRS Dondi
|
2015-16
|
Functional
|
2
|
Chhattisgarh
|
Baloda Bazar
|
Kasdol
|
Sonakhan
|
EMRS Sonakhan
|
2015-16
|
Functional
|
3
|
Chhattisgarh
|
Balrampur
|
Balrampur
|
Maharajganj
|
EMRS Balrampur
|
2015-16
|
Functional
|
4
|
Chhattisgarh
|
Balrampur
|
Rajpur
|
Nawapara
|
EMRS Balrampur
|
2020-21
|
Functional
|
5
|
Chhattisgarh
|
Balrampur
|
Ramanujganj
|
Deviganj
|
EMRS Ramanujganj
|
2020-21
|
Functional
|
6
|
Chhattisgarh
|
Balrampur
|
Samri(kusmi)
|
Ramnagar
|
EMRS Kusmi
|
2019-20
|
Functional
|
7
|
Chhattisgarh
|
Balrampur
|
Shankargarh
|
Dohana
|
EMRS Shankargarh
|
2020-21
|
Functional
|
8
|
Chhattisgarh
|
Balrampur
|
Wadrafnagar
|
Barti kala
|
EMRS Wadrafnagar
|
2019-20
|
Functional
|
9
|
Chhattisgarh
|
Bastar
|
Bakavand
|
Karpawand
|
EMRS Karpawand
|
2005-06
|
Functional
|
10
|
Chhattisgarh
|
Bastar
|
Bastanar
|
Kodenar
|
EMRS Kodenar
|
2020-21
|
Functional
|
11
|
Chhattisgarh
|
Bastar
|
Bastar
|
Besoli
|
EMRS Besoli
|
2013-14
|
Functional
|
12
|
Chhattisgarh
|
Bastar
|
Darbha
|
Chhindawada
|
EMRS Chhindwada
|
2020-21
|
Functional
|
13
|
Chhattisgarh
|
Bastar
|
Lohandiguda
|
Gadhiya
|
EMRS Gadhiya
|
2020-21
|
Functional
|
14
|
Chhattisgarh
|
Bastar
|
Tonkapal
|
Mavlibhata
|
EMRS Tokapal
|
2019-20
|
Functional
|
15
|
Chhattisgarh
|
Bijapur
|
Bhairamgarh
|
Pusnar
|
EMRS Bhairamgarh
|
2010-11
|
Functional
|
16
|
Chhattisgarh
|
Bijapur
|
Bhopalpattnam
|
Rudraram
|
EMRS Rudraram
|
2020-21
|
Functional
|
17
|
Chhattisgarh
|
Bijapur
|
Bijapur
|
Education City Nukarpal
|
EMRS Bijapur
|
2019-20
|
Functional
|
18
|
Chhattisgarh
|
Bijapur
|
Usur
|
Dugaiguda
|
EMRS Dugaiguda
|
2020-21
|
Functional
|
19
|
Chhattisgarh
|
Bilaspur
|
Gaurella 2 (Pendra
Road Gorella)
|
Newsa
|
EMRS Newsa Pendra
Road
|
2020-21
|
Functional
|
20
|
Chhattisgarh
|
Dantewada
|
Dantewada
|
Metapal
|
EMRS Dantewada
|
2019-20
|
Functional
|
21
|
Chhattisgarh
|
Dantewada
|
Gidam
|
Haram
|
EMRS Geedam
|
2020-21
|
Functional
|
22
|
Chhattisgarh
|
Dantewada
|
Katekalyan
|
Parcheli
|
EMRS Katekalyan
|
2005-06
|
Functional
|
23
|
Chhattisgarh
|
Dantewada
|
Kuakonda
|
Kuakonda
|
EMRS Kuadonda
|
2020-21
|
Functional
|
24
|
Chhattisgarh
|
Dhamtari
|
Nagari
|
Patharridih
|
EMRS Patharridih
|
2015-16
|
Functional
|
25
|
Chhattisgarh
|
Gariyaband
|
Gariyaband
|
Keshodar
|
EMRS Gariyaband
|
2015-16
|
Functional
|
26
|
Chhattisgarh
|
Gariyaband
|
Mainpur
|
Girhola
|
EMRS Mainpur
|
2020-21
|
Functional
|
27
|
Chhattisgarh
|
Gaurella Pendra
Marwahi
|
Marwahi
|
Dongariya
|
EMRS Dongariya
|
2013-14
|
Functional
|
28
|
Chhattisgarh
|
Gaurella Pendra
Marwahi
|
Pendra (Gaurella-1)
|
Lata
|
EMRS Lata Pendra
|
2018-19
|
Functional
|
29
|
Chhattisgarh
|
Janjgir Champa
|
Sakti
|
Paladi Khurd
|
EMRS Paladikhurd
|
2015-16
|
Functional
|
30
|
Chhattisgarh
|
Jashpur
|
Bagicha
|
Sanna
|
EMRS Sanna
|
2005-06
|
Functional
|
31
|
Chhattisgarh
|
Jashpur
|
Jashpur
|
Gholeng
|
EMRS Gholeng
|
2019-20
|
Functional
|
32
|
Chhattisgarh
|
Jashpur
|
Kansabel
|
Dhudrudand
|
EMRS Dhudhrudand
|
2020-21
|
Functional
|
33
|
Chhattisgarh
|
Jashpur
|
Patthalgaon
|
Rairumakala(Shukhrapa
ra)
|
EMRS Rairumakala
(Sukhrapara)
|
2020-21
|
Functional
|
34
|
Chhattisgarh
|
Jashpur
|
Pharsabahar
|
Pharsabahar
|
EMRS Pharsabahar
|
2022-23
|
Non
Functional
|
35
|
Chhattisgarh
|
Kabirdham
|
Bodla
|
Taregaon
|
EMRS Taregaon
|
2005-06
|
Functional
|
36
|
Chhattisgarh
|
Kanker
|
Antagarh
|
Lamkanhar
|
EMRS Antagarh
|
2005-06
|
Functional
|
37
|
Chhattisgarh
|
Kanker
|
Bhanupratappur
|
Faraskot
|
EMRS Bhanuprarappur
|
2020-21
|
Functional
|
38
|
Chhattisgarh
|
Kanker
|
Durgkondal
|
Bhandargiri
|
EMRS Durgkondal
|
2020-21
|
Functional
|
39
|
Chhattisgarh
|
Kanker
|
Kanker
|
Anjani
|
EMRS Kanker
|
2019-20
|
Functional
|
40
|
Chhattisgarh
|
Kanker
|
Narharpur
|
Surhi
|
EMRS Narharpur
|
2020-21
|
Functional
|
41
|
Chhattisgarh
|
Kondagaon
|
Bade Rajpur
|
0
|
EMRS Bade Rajpur
|
2020-21
|
Functional
|
42
|
Chhattisgarh
|
Kondagaon
|
Keshkal
|
Bedma
|
EMRS Bedma
|
2020-21
|
Functional
|
43
|
Chhattisgarh
|
Kondagaon
|
Kondagaon
|
Golawand
|
EMRS Golawand
|
2012-13
|
Functional
|
44
|
Chhattisgarh
|
Kondagaon
|
Makdi
|
0
|
EMRS Kondagaon
|
2020-21
|
Functional
|
45
|
Chhattisgarh
|
Kondagaon
|
Pharasgaon
|
Chichadi
|
EMRS Chichadi
|
2020-21
|
Functional
|
46
|
Chhattisgarh
|
Korba
|
Katghora
|
Chhurikhurd
|
EMRS Chhuri
|
2010-11
|
Functional
|
47
|
Chhattisgarh
|
Korba
|
Pali
|
Lafa
|
EMRS Lafa
|
2018-19
|
Functional
|
48
|
Chhattisgarh
|
Korba
|
Pondi Uproda
|
Rampur
|
EMRS Pondi Uproda
|
2020-21
|
Functional
|
49
|
Chhattisgarh
|
Koriya
|
Bharatpur
|
0
|
EMRS Koriya
|
2020-21
|
Functional
|
50
|
Chhattisgarh
|
Koriya
|
Khadgawan
|
Podidih
|
EMRS Pondidih
|
2011-12
|
Functional
|
51
|
Chhattisgarh
|
Koriya
|
Sonhat
|
Beliya
|
EMRS Ghughra
|
2019-20
|
Functional
|
52
|
Chhattisgarh
|
Mahasamund
|
Pithora
|
Lahraud
|
EMRS Mahasamund
|
2015-16
|
Functional
|
53
|
Chhattisgarh
|
Mungeli
|
Lormi
|
Bandhwa
|
EMRS Bandhwa Lormi
|
2015-16
|
Functional
|
54
|
Chhattisgarh
|
Narayanpur
|
Narayanpur
|
Bhatpal
|
EMRS Chheribeda
|
2013-14
|
Functional
|
55
|
Chhattisgarh
|
Narayanpur
|
Orcha
|
0
|
EMRS Orchha
|
2018-19
|
Functional
|
56
|
Chhattisgarh
|
Raigarh
|
Dharamjaigarh
|
Baysi
|
EMRS Dharamjaigarh
|
2019-20
|
Functional
|
57
|
Chhattisgarh
|
Raigarh
|
Gharghoda
|
Chattatangarh
|
EMRS Chharratangarh
Gharghoda
|
2020-21
|
Functional
|
58
|
Chhattisgarh
|
Raigarh
|
Kharsia
|
Chhote Mudpar
|
EMRS Chote Mudpar
|
2005-06
|
Functional
|
59
|
Chhattisgarh
|
Raigarh
|
Lailunga
|
Heerapur
|
EMRS Lailunga
|
2021-22
|
Functional
|
60
|
Chhattisgarh
|
Rajnandgaon
|
Manpur
|
Khwshfakadi
|
EMRS Manpur
|
2019-20
|
Functional
|
61
|
Chhattisgarh
|
Rajnandgaon
|
Mohla
|
Mading-Pidling-Dhenu
|
EMRS Mohla
|
2020-21
|
Functional
|
62
|
Chhattisgarh
|
Rajnandgaon
|
Rajnandgaon
|
Pendri
|
EMRS Pendri
|
2010-11
|
Functional
|
63
|
Chhattisgarh
|
Sukma
|
Chhindgarh
|
Balatikra
|
EMRS Balatikra
(Chindgarh)
|
2020-21
|
Functional
|
64
|
Chhattisgarh
|
Sukma
|
Konta
|
Erabor
|
EMRS Errabor (Konta)
|
2019-20
|
Functional
|
65
|
Chhattisgarh
|
Sukma
|
Sukma
|
Sukma
|
EMRS Sukma
|
2015-16
|
Functional
|
66
|
Chhattisgarh
|
Surajpur
|
Bhaiyathan
|
Shivprasadnagar
|
EMRS Shivprasadnagar
|
2005-06
|
Functional
|
67
|
Chhattisgarh
|
Surajpur
|
Odgi
|
Paldanauli
|
EMRS Oudgi
|
2019-20
|
Functional
|
68
|
Chhattisgarh
|
Surajpur
|
Pratappur
|
Khorma
|
EMRS Pratappur
|
2019-20
|
Functional
|
69
|
Chhattisgarh
|
Surajpur
|
Premnagar
|
Bakirma
|
EMRS Premnagar
|
2020-21
|
Functional
|
70
|
Chhattisgarh
|
Surguja
|
Batauli
|
Shivpur
|
EMRS Shuvpur
|
2020-21
|
Functional
|
71
|
Chhattisgarh
|
Surguja
|
Lundra
|
Sahanpur
|
EMRS Lundra
|
2021-22
|
Functional
|
72
|
Chhattisgarh
|
Surguja
|
Mainpat
|
Kamleshwarpur
|
EMRS Mainpat
|
2005-6
|
Functional
|
73
|
Chhattisgarh
|
Surguja
|
Sitapur
|
Petla
|
EMRS Petla
|
2020-21
|
Functional
|
74
|
Chhattisgarh
|
Surguja
|
Udaipur
|
Rikhi
|
EMRS Rikhi Udyan
|
2019-20
|
Functional
EMRS School list in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
There are a total of 1 EMRS Schools in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. Check below the complete EMRS School list in Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
130
|
Dadra & Nagar Haveli and
Daman & Diu
|
Dadra & Nagar
Haveli
|
Dadra & Nagar Haveli
|
Shelti
|
EMRS Shelti
|
2020-21
|
Functional
EMRS School list in Gujarat
There are a total of 42 EMRS Schools in Gujarat. Check below the complete EMRS School list in Gujarat, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Gujarat
|
Arvalli
|
Bhiloda
|
Shamalpur
|
EMRS Shamalaji - I
|
1997-98
|
Functional
|
2
|
Gujarat
|
Arvalli
|
Bhiloda
|
Mandhari
|
EMRS Shamalaji 2
|
2010-11
|
Functional
|
3
|
Gujarat
|
Banas Kantha
|
Amirgadh
|
Amigadh
|
EMRS Amirgadh
|
2018-19
|
Functional
|
4
|
Gujarat
|
Banas Kantha
|
Danta
|
Ambaji
|
EMRS Ambaji
|
2007-08
|
Functional
|
5
|
Gujarat
|
Banas Kantha
|
Palanpur
|
Jagana
|
EMRS Jagana
|
2011-12
|
Functional
|
6
|
Gujarat
|
Bharuch
|
Jhagadia
|
Boridara (Sarkari)
|
EMRS Jhagadia
|
2018-19
|
Functional
|
7
|
Gujarat
|
Bharuch
|
Netrang
|
Netrang
|
EMRS Wagalkhod
|
2016-17
|
Functional
|
8
|
Gujarat
|
Chhotaudepur
|
Chhotaudepur
|
Puniyavant
|
EMRS Puniyavant
|
2013-14
|
Functional
|
9
|
Gujarat
|
Chhotaudepur
|
Jetpur Pavi
|
Undva
|
EMRS Jetpur Pavi
|
2021-22
|
Non
Functional
|
10
|
Gujarat
|
Chhotaudepur
|
Kavant
|
Kavant
|
EMRS Kawant
|
2019-20
|
Functional
|
11
|
Gujarat
|
Chhotaudepur
|
Nasvadi
|
Linda
|
EMRS Naswadi
|
2017-18
|
Functional
|
12
|
Gujarat
|
Dahod
|
Dahod
|
Kharedi
|
EMRS Kharedi
|
2007-08
|
Functional
|
13
|
Gujarat
|
Dahod
|
Dhanpur
|
Lukhadiya
|
EMRS Lukhadiya
|
2011-12
|
Functional
|
14
|
Gujarat
|
Dahod
|
Garbada
|
Garbada
|
EMRS Garbada
|
2019-20
|
Functional
|
15
|
Gujarat
|
Dahod
|
Jhalod
|
Rajpur
|
EMRS Jhalod
|
2021-22
|
Non
Functional
|
16
|
Gujarat
|
Dahod
|
Singvad
|
Singvad
|
EMRS Singvad
|
2018-19
(Old)
|
Functional
|
17
|
Gujarat
|
Dang
|
Ahwa
|
Ahwa
|
EMRS Ahwa
|
1997-98
|
Functional
|
18
|
Gujarat
|
Dang
|
Ahwa
|
Saputara
|
EMRS Saputara
|
2011-12
|
Functional
|
19
|
Gujarat
|
Mahisagar
|
Kadana
|
Divada
|
EMRS Kadana
|
2011-12
|
Functional
|
20
|
Gujarat
|
Mahisagar
|
Santrampur
|
Santrampur
|
EMRS Santrampur
|
2019-20
|
Functional
|
21
|
Gujarat
|
Narmada
|
Dediyapada
|
Dediapada
|
EMRS Dediyapada
|
2019-20
|
Functional
|
22
|
Gujarat
|
Narmada
|
Garudeshwar
|
Gora
|
EMRS Gora (Nandod)
|
2010-11
|
Functional
|
23
|
Gujarat
|
Narmada
|
Nandod
|
Karantha
|
EMRS Nandod
|
2021-22
|
Non
Functional
|
24
|
Gujarat
|
Narmada
|
Sagbara
|
Sagbara
|
EMRS Sagbara
|
2017-18
|
Functional
|
25
|
Gujarat
|
Narmada
|
Tilakwada
|
Tilakwada
|
EMRS Tilkawada
|
1997-98
|
Functional
|
26
|
Gujarat
|
Navsari
|
Bansda
|
Bartad (Unai)
|
EMRS Bartad
|
2001-02
|
Functional
|
27
|
Gujarat
|
Panch Mahal
|
Kalol
|
Vejalpur
|
EMRS Vejalpur
|
2007-08
|
Functional
|
28
|
Gujarat
|
Sabar Kantha
|
Khedbrahma
|
Agiya
|
EMRS Khedbrahma
|
2022-23
|
Non
Functional
|
29
|
Gujarat
|
Sabar Kantha
|
Poshina
|
Chandrana
|
EMRS Poshina
|
2015-16
|
Functional
|
30
|
Gujarat
|
Sabar Kantha
|
Vijaynagar
|
Dholvani
|
EMRS Vijaynagar
|
2021-22
|
Non
Functional
|
31
|
Gujarat
|
Surat
|
Bardoli
|
Mota
|
EMRS Mota
|
1997-98
|
Functional
|
32
|
Gujarat
|
Surat
|
Mandavi
|
Mandavi
|
EMRS Mandavi
|
2017-18
|
Functional
|
33
|
Gujarat
|
Surat
|
Umarpada
|
Bilwan
|
EMRS Umarpada
|
2021-22
|
Non
Functional
|
34
|
Gujarat
|
Tapi
|
Nizar
|
Khodada
|
EMRS Khodada
|
2003-04
|
Functional
|
35
|
Gujarat
|
Tapi
|
Songadh
|
Patharda
|
EMRS Ukai
|
2011-12
|
Functional
|
36
|
Gujarat
|
Tapi
|
Uchchhal
|
Kataswan
|
EMRS Uchhchhal
|
2018-19
|
Functional
|
37
|
Gujarat
|
Tapi
|
Valod
|
Dadariya
|
EMRS Valod
|
2021-22
|
Non
Functional
|
38
|
Gujarat
|
Tapi
|
Vyara
|
Indu
|
EMRS Indu
|
2011-12
|
Functional
|
39
|
Gujarat
|
Vadodara
|
Waghodia
|
Waghodiya
|
EMRS Waghodia 2
|
2011-12
|
Functional
|
40
|
Gujarat
|
Valsad
|
Dharampur
|
Dharanpur
|
EMRS Dharamapur
|
2011-12
|
Functional
|
41
|
Gujarat
|
Valsad
|
Kaprada
|
Kaprada
|
EMRS Kaparada
|
2001-02
|
Functional
|
42
|
Gujarat
|
Valsad
|
Pardi
|
Balda
|
EMRS Pardi
|
2001-02
|
Functional
EMRS School list in Himachal Pradesh
There are a total of 4 EMRS Schools in Himachal Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Himachal Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Himachal Pradesh
|
Chamba
|
Brahmaur
|
Khani
|
EMRS Brahmaur
|
2018-19
|
Functional
|
2
|
Himachal Pradesh
|
Chamba
|
Pangi
|
Ghangit (27)
|
EMRS Pangi
|
2018-19
(Old)
|
Functional
|
3
|
Himachal Pradesh
|
Kinnaur
|
Nichar
|
Kashpo (31/9)
|
EMRS Nichar
|
1997-98
|
Functional
|
4
|
Himachal Pradesh
|
Lahaul and Spiti
|
Lahul (Kukumseri)
|
Baring (5/14)
|
EMRS Lahaul
|
2018-19
(Old)
|
Functional
EMRS School list in Jammu and Kashmir
There are a total of 6 EMRS Schools in Jammu and Kashmir. Check below the complete EMRS School list in Jammu and Kashmir, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Jammu & Kashmir
|
Anantnag
|
Anantnag
|
Salia
|
EMRS Salia
|
1997-98
|
Functional
|
2
|
Jammu & Kashmir
|
Bandipora
|
Gurez
|
Gurez
|
EMRS Gurez
|
2018-19
(Old)
|
Functional
|
3
|
Jammu & Kashmir
|
Kulgam
|
Manzgam
|
Tangmarg
|
EMRS Tangmarg
|
2003-04
|
Functional
|
4
|
Jammu & Kashmir
|
Poonch
|
Mendhar
|
Behra
|
EMRS Poonch
|
2017-18
|
Functional
|
5
|
Jammu & Kashmir
|
Rajouri
|
Budhal
|
Koteranka
|
EMRS Koteranka
|
2018-19
(Old)
|
Functional
|
6
|
Jammu & Kashmir
|
Rajouri
|
Rajouri
|
Gurdanbala
|
EMRS Rajouri
|
2016-17
|
Functional
EMRS School list in Jharkhand
There are a total of 88 EMRS Schools in Jharkhand. Check below the complete EMRS School list in Jharkhand, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Jharkhand
|
Chatra
|
Kanhachatti
|
Charu
|
EMRS Charu
|
2014-15
|
Non
Functional
|
2
|
Jharkhand
|
Dhanbad
|
Tundi
|
Nawatand
|
EMRS Nawatand
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
|
3
|
Jharkhand
|
Dumka
|
Dumka
|
Kathijoria
|
EMRS Kathijoria
|
1997-98
|
Functional
|
4
|
Jharkhand
|
Dumka
|
Gopikandar
|
Kalyanpur
|
EMRS Gopikandar
|
2022-23
|
Non
Functional
|
5
|
Jharkhand
|
Dumka
|
Kathikund
|
Phitkoria
|
EMRS Phitkoria
|
2014-15
|
Non
Functional
|
6
|
Jharkhand
|
Dumka
|
Masalia
|
Daldali
|
EMRS Masalia
|
2020-21
|
Non
Functional
|
7
|
Jharkhand
|
Dumka
|
Shikaripara
|
Shikaripara
|
EMRS Shikaripara
|
2020-21
|
Non
Functional
|
8
|
Jharkhand
|
East Singhbhum
|
Baharagora
|
Purna Pani
|
EMRS Purna Pani
|
2013-14
|
Non
Functional
|
9
|
Jharkhand
|
East Singhbhum
|
Dhalbhumgarh
|
Ghoradhua
|
EMRS Ghoradhua
|
2020-21
|
Non
Functional
|
10
|
Jharkhand
|
East Singhbhum
|
Dumaria
|
Katashol
|
EMRS Katashol
|
2019-20
|
Non
Functional
|
11
|
Jharkhand
|
East Singhbhum
|
Gurbandha
|
Gurbandha
|
EMRS Gurbandha
|
2020-21
|
Non
Functional
|
12
|
Jharkhand
|
East Singhbhum
|
Potka
|
Manglasai
|
EMRS Manglasai Potka
|
2019-20
|
Non
Functional
|
13
|
Jharkhand
|
Garhwa
|
Bhandaria
|
Bhandaria
|
EMRS Bhandaria
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
|
14
|
Jharkhand
|
Giridih
|
Pirtand
|
Palganj
|
EMRS Palganj
|
2014-15
|
Non
Functional
|
15
|
Jharkhand
|
Godda
|
Sundarpahari
|
Tasria
|
EMRS Tasria
|
2011-12
|
Functional
|
16
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Albert Ekka (Jari)
|
Sisi Karamtoli
|
EMRS Albert Ekka Jari
|
2019-20
|
Non
Functional
|
17
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Basia
|
Solangbira
|
EMRS Basia
|
2010-11
|
Functional
|
18
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Bharno
|
Sukurhutu
|
EMRS Verno
|
2020-21
|
Non
Functional
|
19
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Chainpur
|
Bendora
|
EMRS Chainpur
|
2020-21
|
Non
Functional
|
20
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Dumri
|
Tati (Dumri)
|
EMRS Dumri
|
2020-21
|
Non
Functional
|
21
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Ghaghra
|
Badri
|
EMRS Ghaghra
|
2020-21
|
Non
Functional
|
22
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Gumla
|
Silafari
|
EMRS Gumla
|
2020-21
|
Non
Functional
|
23
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Kamdara
|
Arhara
|
EMRS Kamdara
|
2020-21
|
Non
Functional
|
24
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Palkot
|
Malai
|
EMRS Plakot
|
2020-21
|
Non
Functional
|
25
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Raidih
|
Keradih
|
EMRS Raidih
|
2020-21
|
Non
Functional
|
26
|
Jharkhand
|
Gumla
|
Sisai
|
Kulhupi
|
EMRS Sisai
|
2020-21
|
Non
Functional
|
27
|
Jharkhand
|
Jamtara
|
Fatehpur
|
Choukunda
|
EMRS Choukunda
|
2016-17
|
Non
Functional
|
28
|
Jharkhand
|
Khunti
|
Arki (Tamar II)
|
Birbanki
|
EMRS Arki
|
2020-21
|
Non
Functional
|
29
|
Jharkhand
|
Khunti
|
Karra
|
Siankel
|
EMRS Siankel
|
2016-17
|
Non
Functional
|
30
|
Jharkhand
|
Khunti
|
Khunti
|
Rewa
|
EMRS Khunti
|
2018-19
|
Non
Functional
|
31
|
Jharkhand
|
Khunti
|
Murhu
|
Gamharia
|
EMRS Murhu
|
2019-20
|
Non
Functional
|
32
|
Jharkhand
|
Khunti
|
Rania
|
Tangarkela
|
EMRS Tangrkela
|
2020-21
|
Non
Functional
|
33
|
Jharkhand
|
Khunti
|
Torpa
|
Sridkel
|
EMRS Torpa
|
2018-19
|
Non
Functional
|
34
|
Jharkhand
|
Latehar
|
Barwadih
|
Mangra
|
EMRS Mangra
|
2019-20
|
Non
Functional
|
35
|
Jharkhand
|
Latehar
|
Garu
|
Hethatoli
|
EMRS Hethatoli, Garu
|
2019-20
|
Non
Functional
|
36
|
Jharkhand
|
Latehar
|
Latehar
|
Negain
|
EMRS Negain
|
2016-17
|
Non
Functional
|
37
|
Jharkhand
|
Latehar
|
Mahuadanr
|
Mahuadanr
|
EMRS Mahuadanr
|
2020-21
|
Non
Functional
|
38
|
Jharkhand
|
Lohardaga
|
Bhandra
|
Bhandra
|
EMRS Soranda
|
2019-20
|
Non
Functional
|
39
|
Jharkhand
|
Lohardaga
|
Kairo
|
Tati (Kairo)
|
EMRS Tati
|
2019-20
|
Non
Functional
|
40
|
Jharkhand
|
Lohardaga
|
Kisko
|
Kharki
|
EMRS Kharki
|
2020-21
|
Non
Functional
|
41
|
Jharkhand
|
Lohardaga
|
Lohardaga
|
Kujra
|
EMRS Kujra
|
2011-12
|
Functional
|
42
|
Jharkhand
|
Lohardaga
|
Peshrar
|
Onegara
|
EMRS Onegara
|
2019-20
|
Non
Functional
|
43
|
Jharkhand
|
Lohardaga
|
Senha
|
Senha
|
EMRS Korambe
|
2019-20
|
Non
Functional
|
44
|
Jharkhand
|
Pakur
|
Amrapara
|
Mandro Santhali
|
EMRS Amrapara
|
2020-21
|
Non
Functional
|
45
|
Jharkhand
|
Pakur
|
Littipara
|
Kumarbhaja
|
EMRS Kumarbhaja
|
2014-15
|
Non
Functional
|
46
|
Jharkhand
|
Pakur
|
Pakuria
|
Rajbari
|
EMRS Pakuria
|
2019-20
|
Non
Functional
|
47
|
Jharkhand
|
Palamu
|
Manatu
|
Bansikhurd
|
EMRS Bansikhurd
|
2014-15
|
Non
Functional
|
48
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Angara
|
Angara
|
EMRS Angara
|
2019-20
|
Non
Functional
|
49
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Bero
|
Hathu Lamkana
|
EMRS Bero
|
2020-21
|
Non
Functional
|
50
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Bundu
|
Salagadih
|
EMRS Salagadih
|
1997-98
|
Functional
|
51
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Burmu
|
Kander
|
EMRS Kander
|
2017-18
|
Non
Functional
|
52
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Chanho
|
Chanho
|
EMRS Chanho
|
2019-20
|
Non
Functional
|
53
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Lapung
|
Lete
|
EMRS Lete
|
2019-20
|
Non
Functional
|
54
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Mandar
|
Tigoi Ambatoli
|
EMRS Tigoi Ambatoli
|
2020-21
|
Non
Functional
|
55
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Nagri
|
Nagri
|
EMRS Nagri
|
2020-21
|
Non
Functional
|
56
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
Namkum
|
Sarwal
|
EMRS Sarwal
|
2020-21
|
Non
Functional
|
57
|
Jharkhand
|
Sahibganj
|
Barhait
|
Bhognadih
|
EMRS Bhognadih
|
1997-98
|
Functional
|
58
|
Jharkhand
|
Sahibganj
|
Borio
|
Pathra
|
EMRS Borio
|
2021-22
|
Non
Functional
|
59
|
Jharkhand
|
Sahibganj
|
Mandro
|
Mandera
|
EMRS Mandro
|
2021-22
|
Non
Functional
|
60
|
Jharkhand
|
Sahibganj
|
Pathna
|
Simaldhab
|
EMRS Pathna
|
2021-22
|
Non
Functional
|
61
|
Jharkhand
|
Sahibganj
|
Taljhari
|
Sawlapur
|
EMRS Talijhari
|
2021-22
|
Non
Functional
|
62
|
Jharkhand
|
Saraikela
Kharsawan
|
Kuchai
|
Galudih
|
EMRS Galudih
|
2020-21
|
Non
Functional
|
63
|
Jharkhand
|
Saraikela
Kharsawan
|
Nimdih
|
Jhimiri
|
EMRS Jhimiri
|
2016-17
|
Non
Functional
|
64
|
Jharkhand
|
Saraikela
Kharsawan
|
Rajnagar (Gobindpur)
|
Khairbani
|
EMRS Khairbani
|
2019-20
|
Non
Functional
|
65
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Bano
|
Sora
|
EMRS Bano
|
2021-22
|
Non
Functional
|
66
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Bansjore
|
Bansjor
|
EMRS Bansjor
|
2019-20
|
Non
Functional
|
67
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Bolba
|
Letabara
|
EMRS Bolba
|
2020-21
|
Non
Functional
|
68
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Jaldega
|
Dhengurpani
|
EMRS Jaldega
|
2021-22
|
Non
Functional
|
69
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Kolebira
|
Nawatoli
|
EMRS Kolebira
|
2021-22
|
Non
Functional
|
70
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Pakar Tanr
|
Sogra
|
EMRS Pakartanr
|
2019-20
|
Non
Functional
|
71
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Simdega
|
Garja
|
EMRS Garja
|
2013-14
|
Non
Functional
|
72
|
Jharkhand
|
Simdega
|
Thethaitangar
|
Karramunda
|
EMRS Thethaitangar
|
2021-22
|
Non
Functional
|
73
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Anandpur
|
Mathurapos
|
EMRS Anandpur
|
2020-21
|
Non
Functional
|
74
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Chakradharpur
|
#N/A
|
EMRS Bandgaon
|
2020-21
|
Non
Functional
|
75
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Chaibasa
|
Chaibasa
|
EMRS Chaibasa
|
2020-21
|
Non
Functional
|
76
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Goilkera
|
Dumariya
|
EMRS Dumariya
|
2020-21
|
Non
Functional
|
77
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Gudri
|
Kanskel
|
EMRS Kanskel
|
2014-15
|
Non
Functional
|
78
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Hatgamharia
|
Siyaljor
|
EMRS Hat Gamharia
|
2020-21
|
Non
Functional
|
79
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Jhinkpani
|
Bistumpur
|
EMRS Jhinkpani
|
2020-21
|
Non
Functional
|
80
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Khuntpani
|
Torsinduri
|
EMRS Torsinduri
|
1997-98
|
Functional
|
81
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Kumardungi
|
Gandkida
|
EMRS Gandkida
|
2017-18
|
Non
Functional
|
82
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Majhgaon
|
Haladiya
|
EMRS Majhgaon
|
2020-21
|
Non
Functional
|
83
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Manjhari
|
Roladih
|
EMRS Manjhari
|
2020-21
|
Non
Functional
|
84
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Manoharpur
|
Rongo
|
EMRS Rongo
|
2019-20
|
Non
Functional
|
85
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Noamundi
|
Mahudi
|
EMRS Mahudi
|
2019-20
|
Non
Functional
|
86
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Sonua
|
Lota
|
EMRS Lota
|
2019-20
|
Non
Functional
|
87
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Tantnagar
|
Silpunji
|
EMRS Silpunji
|
2019-20
|
Non
Functional
|
88
|
Jharkhand
|
West Singhbhum
|
Tonto
|
Hessasurniya
|
EMRS Tonto
|
2020-21
|
Non
Functional
EMRS School list in Karnataka
There are a total of 12 EMRS Schools in Karnataka. Check below the complete EMRS School list in Karnataka, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Karnataka
|
Belgaum
|
Gokak
|
Tavag
|
EMRS Tavaga
|
1997-98
|
Functional
|
2
|
Karnataka
|
Bellary
|
Ballari
|
Kolagallu
|
EMRS Kolagallu
|
2010-11
|
Functional
|
3
|
Karnataka
|
Chamarajanagar
|
Kollegala
|
Managalli
|
EMRS Managala
|
2010-11
|
Functional
|
4
|
Karnataka
|
Chikkamagaluru
|
Mudigere
|
Taruve
|
EMRS Taruve
|
2001-2
|
Functional
|
5
|
Karnataka
|
Chitradurga
|
Hiriyur
|
Devarakotta
|
EMRS Devarakotta
|
2010-11
|
Functional
|
6
|
Karnataka
|
Kalaburagi
|
Chittapur
|
Konchur
|
EMRS Konchur
|
2010-11
|
Functional
|
7
|
Karnataka
|
Kodagu
|
Virajpet
|
Balugodu
|
EMRS Balugodu
|
1997-98
|
Functional
|
8
|
Karnataka
|
Kolar
|
Srinivaspur
|
Gangannagaripalli
|
EMRS
Gangannagaripalli
|
2012-13
|
Functional
|
9
|
Karnataka
|
Mysuru
|
Heggadadevankote
|
Sollapura
|
EMRS Sollapura
|
2010-11
|
Functional
|
10
|
Karnataka
|
Raichur
|
Devadurga
|
Kothdoddi
|
EMRS Kottadoddi
|
2005-06
|
Functional
|
11
|
Karnataka
|
Tumakuru
|
Koratagere
|
Bajjanahalli
|
EMRS Bajjanahalli
|
2010-11
|
Functional
|
12
|
Karnataka
|
Yadgir
|
Yadgir
|
Bandhalli
|
EMRS Bandalli
|
2015-16
|
Functional
EMRS School list in Kerala
There are a total of 4 EMRS Schools in Kerala. Check below the complete EMRS School list in Kerala, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Kerala
|
Idukki
|
Idukki
|
Painavu
|
EMRS Idukki
|
1998-99
|
Functional
|
2
|
Kerala
|
Kasaragod
|
Parappa
|
Kinanoor
|
EMRS Kasargod
|
2018-19
(Old)
|
Functional
|
3
|
Kerala
|
Palakkad
|
Attapady (Manarkad)
|
Agali
|
EMRS Attappady
|
2017-18
|
Functional
|
4
|
Kerala
|
Wayanad
|
Kalpetta (Vythri)
|
Pookode
|
EMRS Pookode
|
1997-98
|
Functional
EMRS School list in Ladakh
There are a total of 3 EMRS Schools in Ladakh. Check below the complete EMRS School list in Ladakh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Ladakh
|
Kargil
|
Kargil
|
Khubmthang
|
EMRS Kargil
|
2016-17
|
Non
Functional
|
2
|
Ladakh
|
Kargil
|
Sankoo
|
Sankoo
|
EMRS Sankoo
|
2021-22
|
Non
Functional
|
3
|
Ladakh
|
Leh
|
Nubra
|
Nubra
|
EMRS Stogstok Nubra
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
EMRS School list in Madhya Pradesh
There are a total of 70 EMRS Schools in Madhya Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Madhya Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Madhya Pradesh
|
Alirajpur
|
Alirajpur
|
Alirajpur
|
EMRS Alirajpur
|
2019-20
|
Functional
|
2
|
Madhya Pradesh
|
Alirajpur
|
Bhabra
|
Chandrasekhar Azad
Nagar
|
EMRS Sejawada
|
2014-15
|
Functional
|
3
|
Madhya Pradesh
|
Alirajpur
|
Jobat
|
Jobat
|
EMRS Jobat
|
2020-21
|
Functional
|
4
|
Madhya Pradesh
|
Alirajpur
|
Sondwa
|
Sondwa
|
EMRS Sondwa
|
2010-11
|
Functional
|
5
|
Madhya Pradesh
|
Anuppur
|
Jaitahari
|
Barbaspur
|
EMRS Anuppur
|
2000-01
|
Functional
|
6
|
Madhya Pradesh
|
Anuppur
|
Pushparajgarh
|
Harra Tola
|
EMRS Pushparajgarh
|
2021-22
|
Non
Functional
|
7
|
Madhya Pradesh
|
Balaghat
|
Baihar
|
Baihar
|
EMRS Baihar
|
2020-21
|
Functional
|
8
|
Madhya Pradesh
|
Balaghat
|
Paraswada
|
Paraswada
|
EMRS Ukwa
|
2010-11
|
Functional
|
9
|
Madhya Pradesh
|
Barwani
|
Barwani
|
Barwani Khurd
|
EMRS Barwani
|
2000-01
|
Functional
|
10
|
Madhya Pradesh
|
Barwani
|
Newali
|
Puruskheda
|
EMRS Puruskheda
|
2020-21
|
Functional
|
11
|
Madhya Pradesh
|
Barwani
|
Pati
|
Budi
|
EMRS Budi
|
2020-21
|
Functional
|
12
|
Madhya Pradesh
|
Barwani
|
Rajpur
|
Rajpur
|
EMRS Rajpur
|
2019-20
|
Functional
|
13
|
Madhya Pradesh
|
Barwani
|
Sendhawa
|
Sendhawa
|
EMRS Sendhwa
|
2014-15
|
Functional
|
14
|
Madhya Pradesh
|
Betul
|
Bhainsdehi
|
Bhaisedhi
|
EMRS Bhaisedhi
|
2020-21
|
Functional
|
15
|
Madhya Pradesh
|
Betul
|
Bhimpura
|
Ratamati
|
EMRS Bhimpura
|
2021-22
|
Non
Functional
|
16
|
Madhya Pradesh
|
Betul
|
Chicholi
|
Chicholi
|
EMRS Chicholi
|
2020-21
|
Functional
|
17
|
Madhya Pradesh
|
Betul
|
Shahpur
|
Shahpur
|
EMRS Shahpur
|
2000-01
|
Functional
|
18
|
Madhya Pradesh
|
Bhopal
|
Phanda
|
Bawadiya
|
EMRS Bhopal (Phanda)
|
2019-20
|
Functional
|
19
|
Madhya Pradesh
|
Burhanpur
|
Khaknar
|
Manjrodkala
|
EMRS Manjrodkala
|
2020-21
|
Functional
|
20
|
Madhya Pradesh
|
Chhindwara
|
Bichhua
|
Singardip
|
EMRS Singardip
|
2010-11
|
Functional
|
21
|
Madhya Pradesh
|
Chhindwara
|
Harrai
|
Harrai
|
EMRS Harrai
|
2018-19
|
Functional
|
22
|
Madhya Pradesh
|
Chhindwara
|
Jamai
|
Junnardev
|
EMRS Junnardev
|
2005-06
|
Functional
|
23
|
Madhya Pradesh
|
Chhindwara
|
Tamia
|
Tamia
|
EMRS Tamia
|
2018-19
|
Functional
|
24
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Bagh
|
Banda
|
EMRS Bagh
|
2021-22
|
Non
Functional
|
25
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Dahi
|
Pithanpur
|
EMRS Pithanpur
|
2020-21
|
Functional
|
26
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Dhar
|
Gardawad
|
EMRS Gardawad
|
2014-15
|
Functional
|
27
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Gandhwani
|
Gandhwani
|
EMRS Gandhwani
|
2019-20
|
Functional
|
28
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Kukshi
|
Kukshi
|
EMRS Kukshi
|
2000-01
|
Functional
|
29
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Manawar
|
Dewla
|
EMRS Dewla
|
2020-21
|
Functional
|
30
|
Madhya Pradesh
|
Dhar
|
Sardarpur
|
Badvelly (Badbeli)
|
EMRS Sardarpur
|
2022-23
|
Non
Functional
|
31
|
Madhya Pradesh
|
Dindori
|
Dindori
|
Dindori
|
EMRS Dindori
|
2005-06
|
Functional
|
32
|
Madhya Pradesh
|
Dindori
|
Karanjiya
|
karanjiya
|
EMRS Karanjiya
|
2020-21
|
Functional
|
33
|
Madhya Pradesh
|
Dindori
|
Menhadwani
|
Menhadwani
|
EMRS Menhadwani
|
2020-21
|
Functional
|
34
|
Madhya Pradesh
|
Dindori
|
Shahpura
|
Pipradi
|
EMRS Shahpura
|
2018-19
|
Functional
|
35
|
Madhya Pradesh
|
Guna
|
Guna
|
Guna
|
EMRS (PTG) Guna
|
2007-08
|
Functional
|
36
|
Madhya Pradesh
|
Harda
|
Rehatgaon
|
Rehatgaon
|
EMRS Rehatgaon
|
2020-21
|
Functional
|
37
|
Madhya Pradesh
|
Hoshangabad
|
Kesla
|
Kesla
|
EMRS Kesala
|
2010-11
|
Functional
|
38
|
Madhya Pradesh
|
Indore
|
Indore Rural
|
Morod
|
EMRS (PTG) Indore
|
2008-09
|
Functional
|
39
|
Madhya Pradesh
|
Indore
|
Mhow
|
Jamaniya
|
EMRS Indore (Mhow)
|
2019-20
|
Functional
|
40
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
Jabalpur
|
Rampur Chhapar
|
EMRS (PTG) Jabalpur
|
2008-09
|
Functional
|
41
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
Jabalpur
|
NaraiNala
|
EMRS Narainala
|
2010-11
|
Functional
|
42
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
Panagar
|
Mahganva
|
EMRS Mahganwa
|
2019-20
|
Functional
|
43
|
Madhya Pradesh
|
Jhabua
|
Meghnagar
|
Meghnagar
|
EMRS Meghnagar
|
2019-20
|
Functional
|
44
|
Madhya Pradesh
|
Jhabua
|
Petlawad
|
Kardawad (Rural)
|
EMRS Petlawad
|
2019-20
|
Functional
|
45
|
Madhya Pradesh
|
Jhabua
|
Ranapur
|
Mardundiya
|
EMRS Mordundiya
|
2010-11
|
Functional
|
46
|
Madhya Pradesh
|
Jhabua
|
Thandla
|
Agral
|
EMRS Thandla Agral
|
2000-01
|
Functional
|
47
|
Madhya Pradesh
|
Khandwa
|
Khalwa
|
Khalwa
|
EMRS Khalwa
|
2010-11
|
Functional
|
48
|
Madhya Pradesh
|
Khargone
|
Bhagwanpura
|
Bhagwanpura
|
EMRS Bhagwanpura
|
2021-22
|
Non
Functional
|
49
|
Madhya Pradesh
|
Khargone
|
Jhiranya
|
Jhirnya
|
EMRS Jhiranya
|
2019-20
|
Functional
|
50
|
Madhya Pradesh
|
Khargone
|
Khargone
|
Khargone
|
EMRS Khargone
|
2015-16
|
Functional
|
51
|
Madhya Pradesh
|
Khargone
|
Segaon
|
Segaon
|
EMRS Segaon
|
2021-22
|
Non
Functional
|
52
|
Madhya Pradesh
|
Mandla
|
Bichhiya
|
Sijhaura
|
EMRS Sijhora
|
2000-01
|
Functional
|
53
|
Madhya Pradesh
|
Mandla
|
Ghughari
|
Chatarpur
|
EMRS Chatarpur
|
2020-21
|
Functional
|
54
|
Madhya Pradesh
|
Mandla
|
Mandla
|
Mandla
|
EMRS Mandla
|
2015-16
|
Functional
|
55
|
Madhya Pradesh
|
Mandla
|
Narayanganj
|
Sanghanpur Chowki
|
EMRS Karahal
|
2020-21
|
Functional
|
56
|
Madhya Pradesh
|
Mandla
|
Niwas
|
Niwas
|
EMRS Niwas
|
2020-21
|
Functional
|
57
|
Madhya Pradesh
|
Ratlam
|
Bajna
|
Ratlam
|
EMRS Ratlam
|
2020-21
|
Functional
|
58
|
Madhya Pradesh
|
Ratlam
|
Sailana
|
Sailana
|
EMRS Sailana
|
2000-01
|
Functional
|
59
|
Madhya Pradesh
|
Satna
|
Maihar
|
Arkandi (Mehar)
|
EMRS Arkani
|
2014-15
|
Functional
|
60
|
Madhya Pradesh
|
Satna
|
Majhgawan
|
Chitrakoot
|
EMRS Chitrakoot
|
2015-16
|
Functional
|
61
|
Madhya Pradesh
|
Sehore
|
Budni
|
Banspur
|
EMRS Budhni
|
2014-15
|
Functional
|
62
|
Madhya Pradesh
|
Seoni
|
Dhanora
|
Dhanaura
|
EMRS Dhanora
|
2021-22
|
Non
Functional
|
63
|
Madhya Pradesh
|
Seoni
|
Ghansaur
|
Ghansaur
|
EMRS Ghansore
|
2000-01
|
Functional
|
64
|
Madhya Pradesh
|
Shahdol
|
Jaitpur
|
Birodi
|
EMRS Birodi
|
2020-21
|
Functional
|
65
|
Madhya Pradesh
|
Shahdol
|
Sohagpur
|
Sohagpur
|
EMRS Sohagpur
|
2010-11
|
Functional
|
66
|
Madhya Pradesh
|
Shahdol
|
Sohagpur
|
Harri
|
EMRS Shahdol
|
2019-20
|
Functional
|
67
|
Madhya Pradesh
|
Sheopur
|
Karahal
|
Panwada
|
EMRS Karahal
|
2020-21
|
Functional
|
68
|
Madhya Pradesh
|
Sidhi
|
Kusmi
|
Tansar
|
EMRS Tansar
|
2005-06
|
Functional
|
69
|
Madhya Pradesh
|
Singrauli
|
Deosar
|
Bargawan
|
EMRS Singrauli
|
2015-16
|
Functional
|
70
|
Madhya Pradesh
|
Umaria
|
Pali
|
Pali
|
EMRS Pali
|
2005-06
|
Functional
EMRS School list in Maharashtra
There are a total of 37 EMRS Schools in Maharashtra. Check below the complete EMRS School list in Maharashtra, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Maharashtra
|
Ahmednagar
|
Akole
|
Maveshi
|
EMRS Maveshi
|
2014-15
|
Functional
|
2
|
Maharashtra
|
Amravati
|
Chikhaldara
|
Chikhaldara
|
EMRS Chikhaldara
|
1997-98
|
Functional
|
3
|
Maharashtra
|
Amravati
|
Dharni
|
Dharni
|
EMRS Dharni
|
2021-22
|
Functional
|
4
|
Maharashtra
|
Chandrapur
|
Rajura
|
Dewada
|
EMRS Devada
|
2015-16
|
Functional
|
5
|
Maharashtra
|
Dhule
|
Sakri
|
Bhadane
|
EMRS Sakri
|
2022-23
|
Functional
|
6
|
Maharashtra
|
Dhule
|
Shirpur
|
Pimpalner
|
EMRS Pimpalner
|
2015-16
|
Functional
|
7
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Aheri
|
Aheri
|
EMRS Aheri
|
2013-14
|
Functional
|
8
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Bhamragad
|
Bhamragad
|
EMRS Bhamragad
|
2020-21
|
Functional
|
9
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Chamorshi
|
Chamorshi
|
EMRS Chamorshi
|
2016-17
|
Functional
|
10
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Dhanora
|
Dhanora
|
EMRS Dhanora
|
2020-21
|
Functional
|
11
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Etapalli
|
Kasansur
|
EMRS Etapalli
|
2021-22
|
Functional
|
12
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Korchi
|
Khunara
|
EMRS korchi
|
2020-21
|
Functional
|
13
|
Maharashtra
|
Gadchiroli
|
Kurkheda
|
Gewardha
|
EMRS Gewardha
|
2019-20
|
Functional
|
14
|
Maharashtra
|
Gondiya
|
Deori
|
Borgaon Bazar
|
EMRS Borgaon
|
2013-14
|
Functional
|
15
|
Maharashtra
|
Nagpur
|
Ramtek
|
Khairi
|
EMRS Khairi Parsoda
|
1997-98
|
Functional
|
16
|
Maharashtra
|
Nanded
|
Kinwat
|
Walki Bk
|
EMRS Shahstrakund
|
2015-16
|
Functional
|
17
|
Maharashtra
|
Nandurbar
|
Akkalkuwa
|
Akkalkuwa
|
EMRS Akkalkuwa
|
2019-20
|
Functional
|
18
|
Maharashtra
|
Nandurbar
|
Akrani
|
Amaled
|
EMRS Dhadgaon
|
2017-18
|
Functional
|
19
|
Maharashtra
|
Nandurbar
|
Nandurbar
|
Nandurbar
|
EMRS Nandurbar
|
2013-14
|
Functional
|
20
|
Maharashtra
|
Nandurbar
|
Navapur
|
Dongsangli
|
EMRS Dongsangli
|
2019-20
|
Functional
|
21
|
Maharashtra
|
Nandurbar
|
Shahade
|
Mohida
|
EMRS Shahade
|
2020-21
|
Functional
|
22
|
Maharashtra
|
Nandurbar
|
Talode
|
Kharwad
|
EMRS Talode
|
2021-22
|
Functional
|
23
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Baglan
|
Ajmir Saundane
|
EMRS Ajmer Saudane
|
2014-15
|
Functional
|
24
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Dindori
|
Titave
|
EMRS Titave
|
2016-17
|
Functional
|
25
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Igatpuri
|
Pimpri Sadroddin
|
EMRS Pimprisadroddin
|
2013-14
|
Functional
|
26
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Kalwan
|
Chankapur
|
EMRS Chankapur
|
2019-20
|
Functional
|
27
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Nashik
|
Nashik
|
EMRS Peth Road
|
1997-98
|
Functional
|
28
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Peinth
|
Deogaon
|
EMRS Peinth
|
2021-22
|
Functional
|
29
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Surgana
|
Shinde Digar
|
EMRS Shinde Digar
|
2018-19
|
Functional
|
30
|
Maharashtra
|
Nashik
|
Trimbakeshwar
|
Boripada
|
EMRS Trimbakeshwar
|
2021-22
|
Functional
|
31
|
Maharashtra
|
Palghar
|
Dahanu
|
Dapcheri
|
EMRS Dahanu
|
2020-21
|
Functional
|
32
|
Maharashtra
|
Palghar
|
Jawhar
|
Jawhar
|
EMRS Jawhar
|
2018-19
|
Functional
|
33
|
Maharashtra
|
Palghar
|
Mokhada
|
Karegaon
|
EMRS Karegaon
|
2021-22
|
Functional
|
34
|
Maharashtra
|
Palghar
|
Palghar
|
Kambalgaon
|
EMRS Kambalgaon
|
1997-98
|
Functional
|
35
|
Maharashtra
|
Palghar
|
Talasari
|
Savane
|
EMRS Savane
|
2018-19
|
Functional
|
36
|
Maharashtra
|
Thane
|
Shahapur
|
Shende
|
EMRS Shendegaon
|
2014-15
|
Functional
|
37
|
Maharashtra
|
Yavatmal
|
Maregaon
|
Chinchoni Botoni
|
EMRS Botoni
|
2017-18
|
Functional
EMRS School list in Manipur
There are a total of 21 EMRS Schools in Manipur. Check below the complete EMRS School list in Manipur, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Manipur
|
Chandel
|
Chakpikarong
|
Kangbung
|
EMRS Chakpikarong
|
2021-22
|
Non
Functional
|
2
|
Manipur
|
Chandel
|
Chandel
|
Mantri Pantha
|
EMRS Mantripantha
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
|
3
|
Manipur
|
Churachandpur
|
Churachandpur
|
Matamualtam
|
EMRS Matamualtam
|
2020-21
|
Non
Functional
|
4
|
Manipur
|
Churachandpur
|
Churachandpur North
|
Thingchom
|
EMRS Thingchom
|
2020-21
|
Non
Functional
|
5
|
Manipur
|
Churachandpur
|
Henglep
|
Tokpa Kabui
|
EMRS Loktak
|
2016-17
|
Non
Functional
|
6
|
Manipur
|
Churachandpur
|
Singngat
|
Lama/sumchinvam
|
EMRS Sumchinvum
|
2019-20
|
Non
Functional
|
7
|
Manipur
|
Kamjong
|
Phungyar
|
Riha(T)
|
EMRS Kamjong
|
2016-17
|
Non
Functional
|
8
|
Manipur
|
Kangpokpi
|
Sadar Hills East
|
Thayong
|
EMRS Thayong
|
2020-21
|
Non
Functional
|
9
|
Manipur
|
Kangpokpi
|
Sadar Hills West
|
L.Jangnomphai
(Veitumkhunou)
|
EMRS L Jangnomphai
|
2020-21
|
Non
Functional
|
10
|
Manipur
|
Kangpokpi
|
Saitu Gamphazol
|
Gamnom Sapermeina
|
EMRS Gamnom
Sapermeina
|
2000-01
|
Functional
|
11
|
Manipur
|
Pherzawl
|
Tipaimukh
|
Lawibaul
|
EMRS Tipaimukh
|
2021-22
|
Non
Functional
|
12
|
Manipur
|
Senapati
|
Mao Maram
|
Maram bazaar (makhan
village)
|
EMRS Makhan Centre
|
2018-19
|
Non
Functional
|
13
|
Manipur
|
Senapati
|
Paomata
|
Liyai Khunou
|
EMRS Liyai Khunou
|
2019-20
|
Non
Functional
|
14
|
Manipur
|
Senapati
|
Purul
|
Oinam hill/maodae
|
EMRS Purul
|
2021-22
|
Non
Functional
|
15
|
Manipur
|
Tamenglong
|
Nungba
|
0
|
EMRS Duibansui
|
2018-19
|
Non
Functional
|
16
|
Manipur
|
Tamenglong
|
Tamenglong
|
Tamenglong (CT)
|
EMRS Tamenglong
|
1997-98
|
Functional
|
17
|
Manipur
|
Tamenglong
|
Tamenglong North
|
Pallong
|
EMRS Pallong
|
2020-21
|
Non
Functional
|
18
|
Manipur
|
Tamenglong
|
Tousem
|
Tousem Khunou
|
EMRS Tousem
|
2021-22
|
Non
Functional
|
19
|
Manipur
|
Tengnoupal
|
Tengnoupal
|
Moreh Ward No.1
|
EMRS Moreh
|
2000-01
|
Functional
|
20
|
Manipur
|
Ukhrul
|
Ukhrul Central
|
Phungthar
|
EMRS Ukhrul Central
|
2021-22
|
Non
Functional
|
21
|
Manipur
|
Ukhrul
|
Ukhrul North
|
Tharang New Tusom
village
|
EMRS Ukhrul North
|
2021-22
|
Non
Functional
EMRS School list in Meghalaya
There are a total of 27 EMRS Schools in Meghalaya. Check below the complete EMRS School list in Meghalaya, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Meghalaya
|
East Garo Hills
|
Dambo Rongjeng
|
Rikwarenggre
|
EMRS Rikwarenggre
|
2019-20
|
Non
Functional
|
2
|
Meghalaya
|
East Garo Hills
|
Kharkutta
|
Songsak
|
EMRS Kharkutta
|
2018-19
|
Non
Functional
|
3
|
Meghalaya
|
East Garo Hills
|
Resubelpara
|
Radi
|
EMRS Resubelpara
|
2021-22
|
Non
Functional
|
4
|
Meghalaya
|
East Garo Hills
|
Samanda
|
Nengkra
|
EMRS Samanda
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
|
5
|
Meghalaya
|
East Garo Hills
|
Songsak
|
Songsak
|
EMRS Songsak
|
2018-19
|
Non
Functional
|
6
|
Meghalaya
|
East Khasi Hills
|
Khatarshnong
Laitkroh
|
0
|
EMRS Khatarshnong
Laitkroh
|
2021-22
|
Non
Functional
|
7
|
Meghalaya
|
East Khasi Hills
|
Mawkynrew
|
Kharang
|
EMRS Kharang
|
2019-20
|
Non
Functional
|
8
|
Meghalaya
|
East Khasi Hills
|
Mawphlang
|
0
|
EMRS Mawphlang
|
2021-22
|
Non
Functional
|
9
|
Meghalaya
|
East Khasi Hills
|
Shella Bholaganj
|
Mawmluh
|
EMRS Shella Bholaganj
|
2021-22
|
Non
Functional
|
10
|
Meghalaya
|
Jaintia Hills
|
Amlarem
|
Amlarem
|
EMRS Amlarem
|
2018-19
|
Non
Functional
|
11
|
Meghalaya
|
Jaintia Hills
|
Khliehriat
|
Kairang
|
EMRS Kairang
|
2018-19
|
Non
Functional
|
12
|
Meghalaya
|
Jaintia Hills
|
Laskein
|
Laskein
|
EMRS Laskein
|
2019-20
|
Non
Functional
|
13
|
Meghalaya
|
Ri-Bhoi
|
Umling
|
Pahamsyiem
|
EMRS Umling
|
2016-17
|
Non
Functional
|
14
|
Meghalaya
|
Ri-Bhoi
|
Umsning
|
Umtrai
|
EMRS Umtrai
|
2018-19
|
Non
Functional
|
15
|
Meghalaya
|
South Garo Hills
|
Baghmara
|
Gittinggre
|
EMRS Baghmara
|
2021-22
|
Non
Functional
|
16
|
Meghalaya
|
South Garo Hills
|
Chokpot
|
Jetragre
|
EMRS Chokpot
|
2021-22
|
Non
Functional
|
17
|
Meghalaya
|
South Garo Hills
|
Gasuapara
|
Rongsepgre
|
EMRS Gasupara
|
2021-22
|
Non
Functional
|
18
|
Meghalaya
|
South Garo Hills
|
Rongara
|
Rongara
|
EMRS Rongara
|
2018-19
|
Non
Functional
|
19
|
Meghalaya
|
West Garo Hills
|
Betasing
|
Jelbongpara
|
EMRS Betasing
|
2021-22
|
Non
Functional
|
20
|
Meghalaya
|
West Garo Hills
|
Mairang
|
Mawlyntriang
|
EMRS Mairang
|
2021-22
|
Non
Functional
|
21
|
Meghalaya
|
West Garo Hills
|
Tikrikilla
|
Rabukong
|
EMRS Rabukong
|
2018-19
|
Non
Functional
|
22
|
Meghalaya
|
West Garo Hills
|
Zikzak
|
Boldamgre
|
EMRS Boldamgre
|
2018-19
|
Non
Functional
|
23
|
Meghalaya
|
West Khasi Hills
|
Mawkyrwat
|
Domjyrti
|
EMRS Domjyrti
|
2018-19
|
Non
Functional
|
24
|
Meghalaya
|
West Khasi Hills
|
Mawshynrut
|
Songsak-Doranggre
|
EMRS Mawshynrut
|
2021-22
|
Non
Functional
|
25
|
Meghalaya
|
West Khasi Hills
|
Mawthadraishan
|
Mawlangren
|
EMRS Mawthadraishan
|
2021-22
|
Non
Functional
|
26
|
Meghalaya
|
West Khasi Hills
|
Nongstoin
|
Sohparu
|
EMRS Sohparu
|
2018-19
|
Non
Functional
|
27
|
Meghalaya
|
West Khasi Hills
|
Ranikor
|
Nonghyllam
|
EMRS Ranikor
|
2021-22
|
Non
Functional
EMRS School list in Mizoram
There are a total of 17 EMRS Schools in Mizoram. Check below the complete EMRS School list in Mizoram, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Mizoram
|
Aizawl
|
Darlawn
|
Sawleng
|
EMRS Sawleng
|
2020-21
|
Non
Functional
|
2
|
Mizoram
|
Aizawl
|
Thingsulthliah (part)
|
Tlungvel
|
EMRS Tlungvel
|
2019-20
|
Non
Functional
|
3
|
Mizoram
|
Aizawl
|
Tlangnuam (Part)
|
Tlangnuam
|
EMRS Tlangnuam
|
2018-19
|
Non
Functional
|
4
|
Mizoram
|
Champhai
|
Khawbung
|
Khawbung
|
EMRS Khawbung
|
2020-21
|
Non
Functional
|
5
|
Mizoram
|
Champhai
|
Khawzawl
|
Khawzawl
|
EMRS Khawzawl
|
2020-21
|
Non
Functional
|
6
|
Mizoram
|
Champhai
|
Ngopa
|
Ngopa
|
EMRS Ngopa
|
2015-16
|
Functional
|
7
|
Mizoram
|
Kolasib
|
Bilkhawthlir
|
Bilkhawthlir
|
EMRS Bilkhawthlir
|
2018-19
|
Non
Functional
|
8
|
Mizoram
|
Lawngtlai
|
Chawngte
|
Kamalanagar IV
|
EMRS Chawngte
|
2014-15
|
Functional
|
9
|
Mizoram
|
Lawngtlai
|
Lawngtlai
|
Chawnhu
|
EMRS Lawngtlai
|
2014-15
|
Functional
|
10
|
Mizoram
|
Lunglei
|
Hnahthial
|
Thiltlang
|
EMRS Hnahthial
|
2020-21
|
Non
Functional
|
11
|
Mizoram
|
Lunglei
|
Lunglei
|
Pukpui
|
EMRS Lunglei
|
1997-98
|
Functional
|
12
|
Mizoram
|
Lunglei
|
Lungsen
|
Lungsen
|
EMRS Lungsen
|
2020-21
|
Non
Functional
|
13
|
Mizoram
|
Mamit
|
West Phaileng
|
West Phaileng.
|
EMRS West Phaileng
|
2020-21
|
Non
Functional
|
14
|
Mizoram
|
Mamit
|
Zawlnuam
|
Zawlnuam
|
EMRS Zawlnuam
|
2018-19
|
Non
Functional
|
15
|
Mizoram
|
Saiha
|
Saiha
|
Noaohtlah
|
EMRS Noaohtlah
|
2019-20
|
Non
Functional
|
16
|
Mizoram
|
Serchhip
|
Serchhip
|
Kawlritlang
|
EMRS Serchhip
|
2011-12
|
Functional
|
17
|
Mizoram
|
Siaha
|
Tuipang
|
Tuipang V- I
|
EMRS Tuipang
|
2014-15
|
Functional
EMRS School list in Nagaland
There are a total of 22 EMRS Schools in Nagaland. Check below the complete EMRS School list in Nagaland, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Nagaland
|
Dimapur
|
Chumukedima
|
Vidima
|
EMRS Vidima
|
2018-19
|
Non
Functional
|
2
|
Nagaland
|
Dimapur
|
Medziphema
|
Diphupar
|
EMRS Diphupar
|
1997-98
|
Functional
|
3
|
Nagaland
|
Kiphire
|
Kiphire
|
Phelungre
|
EMRS Kiphire
|
2018-19
|
Non
Functional
|
4
|
Nagaland
|
Kohima
|
Botsa
|
Botsa
|
EMRS Botsa
|
2020-21
|
Non
Functional
|
5
|
Nagaland
|
Kohima
|
Kohima
|
Kohima Sadar
|
EMRS Kohima Sadar
|
2018-19
|
Non
Functional
|
6
|
Nagaland
|
Kohima
|
Tseminyu
|
Phenshunya
|
EMRS Phenshunyu
|
2015-16
|
Non
Functional
|
7
|
Nagaland
|
Longleng
|
Tamlu
|
Tamlu
|
EMRS Tamlu
|
2020-21
|
Non
Functional
|
8
|
Nagaland
|
Mokokchung
|
Alongkima
|
Dibuia
|
EMRS Dibuia
|
2021-22
|
Non
Functional
|
9
|
Nagaland
|
Mokokchung
|
Mangkolemba
|
Japu
|
EMRS Japu
|
2019-20
|
Non
Functional
|
10
|
Nagaland
|
Mokokchung
|
Ongpangkong (North)
|
Longsa
|
EMRS Longsa
|
2020-21
|
Non
Functional
|
11
|
Nagaland
|
Mokokchung
|
Tsurangkong
|
Watiyim/Longpayimse
m
|
EMRS Waatiyim-
Longpayimsen
|
2021-22
|
Non
Functional
|
12
|
Nagaland
|
Mokokchung
|
Tuli
|
Tuli
|
EMRS Tuli
|
2018-19
|
Non
Functional
|
13
|
Nagaland
|
Mon
|
Phomching
|
Longwa
|
EMRS Phomching
|
2021-22
|
Non
Functional
|
14
|
Nagaland
|
Mon
|
Tizit
|
Tizit Village
|
EMRS Tizit
|
1997-98
|
Functional
|
15
|
Nagaland
|
Peren
|
Jalukie
|
Pelhang
|
EMRS Pelhang
|
2018-19
|
Non
Functional
|
16
|
Nagaland
|
Peren
|
Tening
|
Ndanzam Tening
|
EMRS Tening
|
2020-21
|
Non
Functional
|
17
|
Nagaland
|
Phek
|
Pfutsero
|
Kade
|
EMRS Pfutsuro
|
2015-16
|
Non
Functional
|
18
|
Nagaland
|
Tuensang
|
Noklak
|
Noklak
|
EMRS Noklak
|
2020-21
|
Non
Functional
|
19
|
Nagaland
|
Tuensang
|
Noksen
|
Noksen
|
EMRS Noksen
|
2020-21
|
Non
Functional
|
20
|
Nagaland
|
Tuensang
|
Sangsangnyu
|
Ngangpong
|
EMRS Tuensang
|
1997-98
|
Functional
|
21
|
Nagaland
|
Wokha
|
Wokha
|
Wokha Sadar
|
EMRS Wokha Sadar
|
2018-19
|
Non
Functional
|
22
|
Nagaland
|
Zunheboto
|
Suruhuto
|
Suruhuto
|
EMRS Akhakhu
Suruhoto
|
2020-21
|
Non
Functional
EMRS School list in Odisha
There are a total of 104 EMRS Schools in Odisha. Check below the complete EMRS School list in Odisha, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Odisha
|
Balangir
|
Puintala
|
Dumerbahal
|
EMRS Dumerbahal
|
2011-12
|
Functional
|
2
|
Odisha
|
Baleshwar
|
Nilagiri
|
Nilgiri
|
EMRS Nilgiri
|
2016-17
|
Functional
|
3
|
Odisha
|
Debagarh
|
Tileibani
|
Tileibani
|
EMRS Tileibani
|
2016-17
|
Functional
|
4
|
Odisha
|
Dhenkanal
|
Kankadahad
|
Kankadahad
|
EMRS Kankadahad
|
2019-20
|
Non
Functional
|
5
|
Odisha
|
Gajapati
|
Guma (Serango)
|
Badigaon
|
EMRS Serango
|
2021-22
|
Functional
|
6
|
Odisha
|
Gajapati
|
Mohana
|
Chandragiri
|
EMRS Chandragiri
|
2001-02
|
Functional
|
7
|
Odisha
|
Gajapati
|
Nuagada
|
Nuagada
|
EMRS Nuagada
|
2019-20
|
Non
Functional
|
8
|
Odisha
|
Gajapati
|
R.Udaygiri
|
Ramagiri
|
EMRS R Udaygiri
|
2021-22
|
Non
Functional
|
9
|
Odisha
|
Jajapur
|
Danagadi
|
Rampilo
|
EMRS Rampilo
|
2007-08
|
Functional
|
10
|
Odisha
|
Jharsuguda
|
Kirimira
|
Kirimira
|
EMRS Kirimira
|
2016-17
|
Functional
|
11
|
Odisha
|
Jharsuguda
|
Laikera
|
Laikera
|
EMRS Laikera
|
2019-20
|
Non
Functional
|
12
|
Odisha
|
Kalahandi
|
Kokasara
|
Madhupur
|
EMRS Madhupur
|
2011-12
|
Functional
|
13
|
Odisha
|
Kalahandi
|
Thuamul Rampur
|
Saisurni
|
EMRS Thuamul
Rampur
|
2020-21
|
Non
Functional
|
14
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Baliguda
|
Mahasingi
|
EMRS Mahasingi
|
2001-02
|
Functional
|
15
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Daringbadi
|
Daringbadi
|
EMRS Daringbadi
|
2019-20
|
Non
Functional
|
16
|
Odisha
|
Kandhamal
|
G. Udayagiri
|
G. Udayagiri
|
EMRS G. Udayagiri
|
2019-20
|
Non
Functional
|
17
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Phiringia
|
Phiringia
|
EMRS Phiringia
|
2015-16
|
Functional
|
18
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Phulbani
|
Phulbani
|
EMRS Phulbani
|
2019-20
|
Non
Functional
|
19
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Raikia
|
Raikia
|
EMRS Raikia
|
2019-20
|
Non
Functional
|
20
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Tikabali
|
Tikabali
|
EMRS Tikabali
|
2019-20
|
Non
Functional
|
21
|
Odisha
|
Kandhamal
|
Tumudibandha
|
Tutuluba
|
EMRS Tumudibandha
|
2021-22
|
Non
Functional
|
22
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Banspal
|
Nayakote
|
EMRS Nayakote
|
2021-22
|
Non
Functional
|
23
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Champua
|
Champua
|
EMRS Champua
|
2016-17
|
Functional
|
24
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Ghatgaon
|
Balijodi
|
EMRS Ghatagaon
|
2021-22
|
Non
Functional
|
25
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Harichandanpur
|
Pitapiti
|
EMRS Harichandanpur
|
2021-22
|
Non
Functional
|
26
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Kendujhar Sadar
|
Ranki
|
EMRS Ranki
|
2001-02
|
Functional
|
27
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Patana
|
Erendel
|
EMRS Patana
|
2020-21
|
Non
Functional
|
28
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Saharapada
|
Udyapur
|
EMRS Saharapada
|
2021-22
|
Non
Functional
|
29
|
Odisha
|
Kendujhar
|
Telkoi
|
Jagmohanpur
|
EMRS Telkoi
|
2020-21
|
Non
Functional
|
30
|
Odisha
|
Koraput
|
Boipariguda
|
Kollar
|
EMRS Boipariguda
|
2021-22
|
Non
Functional
|
31
|
Odisha
|
Koraput
|
Boriguma
|
Anchala
|
EMRS Boriguma
|
2019-20
|
Non
Functional
|
32
|
Odisha
|
Koraput
|
Jeypore
|
Jeypore
|
EMRS Jeypore
|
2016-17
|
Functional
|
33
|
Odisha
|
Koraput
|
Kotpad
|
Kotpad
|
EMRS Kotpad
|
2018-19
|
Functional
|
34
|
Odisha
|
Koraput
|
Kundura
|
Raniguda
|
EMRS Kundura
|
2021-22
|
Non
Functional
|
35
|
Odisha
|
Koraput
|
Laxmipur
|
Panchada
|
EMRS Laxmipur
|
2021-22
|
Non
Functional
|
36
|
Odisha
|
Koraput
|
Nandapur (Padua)
|
Padua
|
EMRS Nandapur
|
2021-22
|
Non
Functional
|
37
|
Odisha
|
Koraput
|
Narayanpatna
|
Balipeta
|
EMRS Narayanpatna
|
2019-20
|
Non
Functional
|
38
|
Odisha
|
Koraput
|
Semiliguda
|
Pungar
|
EMRS Pungar
|
1997-98
|
Functional
|
39
|
Odisha
|
Malkangiri
|
Chitrakonda
|
Chitrakonda
|
EMRS Chitrakonda
|
2020-21
|
Non
Functional
|
40
|
Odisha
|
Malkangiri
|
Korkunda (Orkel)
|
Orkel
|
EMRS Orkel
|
2019-20
|
Non
Functional
|
41
|
Odisha
|
Malkangiri
|
Malkangiri
|
Champanagar
|
EMRS Malkangiri
|
2010-11
|
Functional
|
42
|
Odisha
|
Malkangiri
|
Mathili
|
Mathili
|
EMRS Mathili
|
2018-19
|
Functional
|
43
|
Odisha
|
Malkangiri
|
Mudulipada
(Khairaput)
|
Khairput
|
EMRS Mudulipada
|
2021-22
|
Non
Functional
|
44
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Bahalda
|
Kaduani
|
EMRS Bahalda
|
2011-12
|
Functional
|
45
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Bangriposi
|
Shyamsundarpur
|
EMRS Bangriposi
|
2015-16
|
Functional
|
46
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Baripada
|
Basantpur
|
EMRS Baripada
|
2021-22
|
Non
Functional
|
47
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Barsahi
|
Badaligaon
|
EMRS Badasahi
|
2020-21
|
Non
Functional
|
48
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Bijatola
|
Tikarpada
|
EMRS Bijatola
|
2021-22
|
Non
Functional
|
49
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Bisoi
|
Bisoi
|
EMRS Bisoi
|
2019-20
|
Non
Functional
|
50
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Gopabandhunagar
|
Purunabaripada
|
EMRS Gopabandhu
|
2021-22
|
Non
Functional
|
51
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Jamda
|
Badkuleibira
|
EMRS Badkuleibira
|
2019-20
|
Non
Functional
|
52
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Jashipur
|
Jamda
|
EMRS Jashipur
|
2020-21
|
Non
Functional
|
53
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Kaptipada
|
Beldiha
|
EMRS Dewanbahali
|
2020-21
|
Non
Functional
|
54
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Karanjia
|
Biunria
|
EMRS Karanjia
|
2015-16
|
Functional
|
55
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Khunta
|
Dhanghera
|
EMRS Dhanghera
|
1997-98
|
Functional
|
56
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Koliana
|
Panijia
|
EMRS Koliana
|
2020-21
|
Non
Functional
|
57
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Kusumi (Badampahar)
|
Dhangudimuta
|
EMRS Kusumi
|
2019-20
|
Non
Functional
|
58
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Mahuldiha (Sukruli)
|
Pratapjadunathpur
Sashan
|
EMRS Sukruli
|
2021-22
|
Non
Functional
|
59
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Rairangpur
(Gorumahisani)
|
Sundhal
|
EMRS Rairangpur
|
2020-21
|
Non
Functional
|
60
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Raruan
|
Badraruan
|
EMRS Raruan
|
2020-21
|
Non
Functional
|
61
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Rasagobindapur
|
Bankati Samil
|
EMRS Rasagobindapur
|
2021-22
|
Non
Functional
|
62
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Saraskana
(Jharpokharia)
|
Gandipani
|
EMRS Saraskana
|
2021-22
|
Non
Functional
|
63
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Shamakhunta
|
Tikarpada
|
EMRS Shamakhunta
|
2021-22
|
Non
Functional
|
64
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Thakurmunda
|
Satakosia
|
EMRS Mahuldiha
|
2020-21
|
Non
Functional
|
65
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Tiring
|
Tiring
|
EMRS Tiring
|
2019-20
|
Non
Functional
|
66
|
Odisha
|
Mayurbhanj
|
Udala
|
Dimagadia
|
EMRS Udala
|
2021-22
|
Non
Functional
|
67
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Dabugaon
|
Bhaluguda
|
EMRS Dabugaon
|
2021-22
|
Non
Functional
|
68
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Jharigam
|
Jharigan
|
EMRS Jharigan
|
2019-20
|
Non
Functional
|
69
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Kosagumuda
|
Kosagumuda
|
EMRS Kosagumuda
|
2019-20
|
Non
Functional
|
70
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Nabarangpur
|
Hirli
|
EMRS Hirli
|
2001-02
|
Functional
|
71
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Paparahandi
|
Paparahandi
|
EMRS Paparahandi
|
2019-20
|
Non
Functional
|
72
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Raighar
|
Mahubhatta
|
EMRS Raighar
|
2021-22
|
Non
Functional
|
73
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Tentulikhunti
|
Tentulikhunti
|
EMRS Tentulikhunti
|
2019-20
|
Non
Functional
|
74
|
Odisha
|
Nabarangpur
|
Umerkote
|
Singisari
|
EMRS Umerkote
|
2021-22
|
Non
Functional
|
75
|
Odisha
|
Nuapada
|
Nuapada
|
Sakhatora
(Kendubahara)
|
EMRS Nuapada
|
2010-11
|
Functional
|
76
|
Odisha
|
Rayagada
|
Bishamakatak
|
Kolnara
|
EMRS Kolnara
|
2019-20
|
Non
Functional
|
77
|
Odisha
|
Rayagada
|
Chandrapur
|
Sarikima
|
EMRS Chandrapur
|
2021-22
|
Functional
|
78
|
Odisha
|
Rayagada
|
Gudari
|
Gudari
|
EMRS Gudari
|
2019-20
|
Non
Functional
|
79
|
Odisha
|
Rayagada
|
Gunupur
|
Bikrampur
|
EMRS Bikrampur
|
2015-16
|
Functional
|
80
|
Odisha
|
Rayagada
|
Kalyanasingpur
|
Majhiguda
|
EMRS Kalyanasingpur
|
2021-22
|
Non
Functional
|
81
|
Odisha
|
Rayagada
|
Kashipur
|
Kashipur
|
EMRS Kashipur
|
2019-20
|
Non
Functional
|
82
|
Odisha
|
Rayagada
|
Padmapur
|
Khambariguda
|
EMRS Padmapur
|
2021-22
|
Non
Functional
|
83
|
Odisha
|
Rayagada
|
Ramanaguda
|
Dangubadi
|
EMRS Ramanaguda
|
2021-22
|
Non
Functional
|
84
|
Odisha
|
Rayagada
|
Rayagada
|
Siriguda
|
EMRS Siriguda
|
1997-98
|
Functional
|
85
|
Odisha
|
Sambalpur
|
Bamra
|
Govindapur
|
EMRS Govindapur
|
2019-20
|
Non
Functional
|
86
|
Odisha
|
Sambalpur
|
Jamankira
|
Jamankira
|
EMRS Jamankira
|
2019-20
|
Non
Functional
|
87
|
Odisha
|
Sambalpur
|
Jujomura
|
Jujomura
|
EMRS Jujomura
|
2021-22
|
Non
Functional
|
88
|
Odisha
|
Sambalpur
|
Kuchinda
|
Kochinda
|
EMRS Kuchinda
|
2015-16
|
Functional
|
89
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Baneigarh
|
SanBandhabhuin
|
EMRS Baneigarh
|
2021-22
|
Non
Functional
|
90
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Baragaon
|
Bhoipali
|
EMRS Baragaon
|
2020-21
|
Non
Functional
|
91
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Bisra
|
Bijadihi
|
EMRS Bisra
|
2020-21
|
Non
Functional
|
92
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Brahmani Tarang
(Lathikata)
|
Khairbani
|
EMRS Brahmani Tarang
(Lathikata)
|
2021-22
|
Functional
|
93
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Gurundiya
|
Rajabasa
|
EMRS Gurundiya
|
2021-22
|
Non
Functional
|
94
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Koida
|
Sargigarh
|
EMRS Koira
|
2021-22
|
Non
Functional
|
95
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Kuanrmunda
|
Kuanrmunda
|
EMRS Kuanrmunda
|
2015-16
|
Functional
|
96
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Kutra
|
Dahijira
|
EMRS Kutra
|
2019-20
|
Non
Functional
|
97
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Lahunipara
|
Saradhapur
|
EMRS Lahunipara
|
2002-03
|
Functional
|
98
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Lehripada
|
Dumabehal
|
EMRS Lehripada
|
2019-20
|
Non
Functional
|
99
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Nuagaon (Hatibari)
|
Hatibari
|
EMRS Hatibari
|
2019-20
|
Non
Functional
|
100
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Rajgangpur
|
Laing
|
EMRS Laing
|
2002-03
|
Functional
|
101
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Subdega
|
Subdega
|
EMRS Subdega
|
2021-22
|
Non
Functional
|
102
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Sundargarh
|
Bhawanipur
|
EMRS Bhawanipur
|
1997-98
|
Functional
|
103
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Talasara
|
Talasara
|
EMRS Talasara
|
2019-20
|
Non
Functional
|
104
|
Odisha
|
Sundargarh
|
Tangarapali
|
Telipali
|
EMRS Tangarapali
|
2021-22
|
Non
Functional
EMRS School list in Sikkim
There are a total of 4 EMRS Schools in Sikkim. Check below the complete EMRS School list in Sikkim, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Sikkim
|
East District
|
Pakyong
|
Thekabong
|
EMRS Parkha
|
2016-17
|
Functional
|
2
|
Sikkim
|
North District
|
Kabi/ Mangan
|
Swayem
|
EMRS Swayem
|
1997-98
|
Functional
|
3
|
Sikkim
|
South District
|
Sumbuk
|
Suntaley
|
EMRS Melli
|
2015-16
|
Functional
|
4
|
Sikkim
|
West District
|
Yuksom
|
Gangyep
|
EMRS Gangyep
|
2005-06
|
Functional
EMRS School list in Tamil Nadu
There is a total of 8 EMRS Schools in Tamil Nadu. Check below the complete EMRS School list in Tamil Nadu, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Tamil Nadu
|
Kallakurichi
|
Kalrayan Hills
|
Vellimalai
|
EMRS Vellimalai
|
1997-98
|
Functional
|
2
|
Tamil Nadu
|
Kanchipuram
|
Thiruporur
|
Pattipulam
|
EMRS Pattipulam
|
2017-18
|
Functional
|
3
|
Tamil Nadu
|
Namakkal
|
Kolli Hills
|
Sengarai
|
EMRS Sengarai
|
2016-17
|
Functional
|
4
|
Tamil Nadu
|
Salem
|
Peddanaickenpalaya
m
|
Puthiragoundampalaya
m
|
EMRS Abinavam
|
2005-06
|
Functional
|
5
|
Tamil Nadu
|
Salem
|
Yercaud
|
Melur
|
EMRS Yercaud
|
2018-19
|
Functional
|
6
|
Tamil Nadu
|
The Nilgiris
|
Udhagamandalam
|
Nanjanad
|
EMRS Kodapmundu
|
2016-17
|
Functional
|
7
|
Tamil Nadu
|
Thiruppathur
|
Kandili
|
Vishamangalam
|
EMRS Vishamangalam
|
2016-17
|
Functional
|
8
|
Tamil Nadu
|
Thiruvanna Malai
|
Jawadhu Hills
|
Athipattu
|
EMRS Athipattu
|
2016-17
|
Functional
EMRS School list in Telangana
There are a total of 23 EMRS Schools in Telangana. Check below the complete EMRS School list in Telangana, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Telangana
|
Adilabad
|
Inderavelly
|
Indravelli
|
EMRS Indravelli
|
2020-21
|
Functional
|
2
|
Telangana
|
Adilabad
|
Narnoor
|
Narnoor
|
EMRS (B) Narnoor
|
1997-98
|
Functional
|
3
|
Telangana
|
Adilabad
|
Utnoor
|
Utnoor
|
EMRS Utnoor
|
2019-20
|
Functional
|
4
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Cherla
|
Rice-peta
|
EMRS Cherla
|
2020-21
|
Functional
|
5
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Dammapeta
|
Dammapeta
|
EMRS (G)
Gandugulapally
|
2015-16
|
Functional
|
6
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Dummugudem
|
Seetharama puram
|
EMRS Dummugudem
|
2020-21
|
Functional
|
7
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Gundala
|
Mamakannu
|
EMRS Gundala
|
2019-20
|
Functional
|
8
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Mulkalapalle
|
Mookamamidi
|
EMRS Mulakalapalle
|
2020-21
|
Functional
|
9
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Palwancha
|
Pandurangapuram
|
EMRS (G) Palvancha
|
2017-18
|
Functional
|
10
|
Telangana
|
Bhadradri
Kothagudem
|
Tekulapalle
|
Tekulapally
|
EMRS Telukapally
|
2018-19
|
Functional
|
11
|
Telangana
|
Kamareddy
|
Gandhari
|
Gandhari
|
EMRS (B) Gandhari
|
1998-99
|
Functional
|
12
|
Telangana
|
Khammam
|
Singareni
|
Usirikayalapally
|
EMRS Singareni
|
2020-21
|
Functional
|
13
|
Telangana
|
Komaram Bheem
Asifabad
|
Sirpur
|
Kaghaznagar
|
EMRS Sirpur
|
2018-19
|
Functional
|
14
|
Telangana
|
Mahabubabad
|
Bayyaram
|
Bayyaram
|
EMRS Bayyaram
|
2019-20
|
Functional
|
15
|
Telangana
|
Mahabubabad
|
Gudur
|
Gudur
|
EMRS Gudur
|
2020-21
|
Functional
|
16
|
Telangana
|
Mahabubabad
|
Kothagudem
|
Pogullapal
|
EMRS Kothagudem
|
2020-21
|
Functional
|
17
|
Telangana
|
Mahabubabad
|
Kuravi
|
Kuravi
|
EMRS (G) Kuravi
|
1997-98
|
Functional
|
18
|
Telangana
|
Mahabubabad
|
Kuravi
|
Seerole
|
EMRS (G) Seerole
|
2014-15
|
Functional
|
19
|
Telangana
|
Mahabubnagar
|
Balanagar
|
Balanagar
|
EMRS (B) Balanagar
|
1997-98
|
Functional
|
20
|
Telangana
|
Nagarkurnool
|
Jadcherla
|
Jadcherla
|
EMRS (B) Kalwakurthy
|
2017-18
|
Functional
|
21
|
Telangana
|
Nizamabad
|
Indalwai
|
Indalwai
|
EMRS (G) Indalvai
|
2015-16
|
Functional
|
22
|
Telangana
|
Rajanna Sircilla
|
Konaraopet
|
Marrimadla
|
EMRS (G) Marrimadla
|
2003-04
|
Functional
|
23
|
Telangana
|
Rajanna Sircilla
|
Yellareddipet
|
Yellareddypet
|
EMRS (G)
Yellareddypet
|
1998-99
|
Functional
EMRS School list in Tripura
There are a total of 21 EMRS Schools in Tripura. Check below the complete EMRS School list in Tripura, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Tripura
|
Dhalai
|
Ambassa
|
Purba Nalichhara
|
EMRS East Nalichhara
|
2016-17
|
Functional
|
2
|
Tripura
|
Dhalai
|
Chhamanu
|
Chhamanu
|
EMRS Chhamanu
|
2018-19
|
Non
Functional
|
3
|
Tripura
|
Dhalai
|
Dumburnagar
|
Ultacherra
|
EMRS Dumburnagar
|
2021-22
|
Non
Functional
|
4
|
Tripura
|
Dhalai
|
Manu
|
Manu
|
EMRS Manu
|
2020-21
|
Non
Functional
|
5
|
Tripura
|
Gomati
|
Amarpur
|
Purba Duluma
|
EMRS Purba Duluma
|
2016-17
|
Non
Functional
|
6
|
Tripura
|
Gomati
|
Bokafa
|
Birchandranagar
|
EMRS Birchandranagar
|
1998-99
|
Functional
|
7
|
Tripura
|
Gomati
|
Karbuk (Silachari)
|
Karbuk
|
EMRS Karbuk
|
2019-20
|
Non
Functional
|
8
|
Tripura
|
Gomati
|
Killa
|
Killa
|
EMRS Killa
|
2018-19
|
Functional
|
9
|
Tripura
|
Gomati
|
Rupaichhari
|
Rupaichhari
|
EMRS Rupaichari
|
2019-20
|
Non
Functional
|
10
|
Tripura
|
Khowai
|
Mungiakumi
|
Mungiakumi
|
EMRS Mungiakumi
|
2019-20
|
Non
Functional
|
11
|
Tripura
|
Khowai
|
Padmabil
|
Akhara Bari
|
EMRS Padmabil
|
2020-21
|
Non
Functional
|
12
|
Tripura
|
Khowai
|
Tulashikhar
|
Paschim Rajnagar
|
EMRS Rajnagar
|
2010-11
|
Functional
|
13
|
Tripura
|
North Tripura
|
Damchhara
|
Khedacherra
|
EMRS Damchhara
|
2021-22
|
Non
Functional
|
14
|
Tripura
|
North Tripura
|
Dasda
|
Tuichhama
|
EMRS Dasda
|
2021-22
|
Non
Functional
|
15
|
Tripura
|
North Tripura
|
Laljuri
|
Ujan Machmara
|
EMRS Laljuri
|
2021-22
|
Non
Functional
|
16
|
Tripura
|
Sepahijala
|
Jampuijala
|
Pravapur
|
EMRS Jampuijala
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
|
17
|
Tripura
|
South Tripura
|
Ompi
|
Ekjancherra
|
EMRS Ompi
|
2021-22
|
Non
Functional
|
18
|
Tripura
|
Unakoti
|
Kumarghat
|
Pabiachhara (Darchawi
ADC Village)
|
EMRS Kumarghat
|
1997-98
|
Functional
|
19
|
Tripura
|
West Tripura
|
Belbari
|
Radhapur
|
EMRS Khumulwng
|
1997-98
|
Functional
|
20
|
Tripura
|
West Tripura
|
Hezamara
|
Hezamara
|
EMRS Hezamara
|
2019-20
|
Non
Functional
|
21
|
Tripura
|
West Tripura
|
Mandai
|
Patnipara
|
EMRS Mandai
|
2020-21
|
Non
Functional
EMRS School list in Uttar Pradesh
There is a total of 4 EMRS Schools in Uttar Pradesh. Check below the complete EMRS School list in Uttar Pradesh, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Uttar Pradesh
|
Bahraich
|
Mihinpurwa
|
Bojhiya
|
EMRS Bojhiya
|
2010-11
|
Functional
|
2
|
Uttar Pradesh
|
Kheri
|
Palia
|
Saunaha
|
EMRS Saunaha
|
1997-98
|
Functional
|
3
|
Uttar Pradesh
|
Lalitpur
|
Bar
|
Banpur
|
EMRS Lalitpur
|
2016-17
|
Non
Functional
|
4
|
Uttar Pradesh
|
Sonbhadra
|
Chopan
|
Piparkhand
|
EMRS Piparkhand
|
2010-11
|
Non
Functional
EMRS School list in Uttarakhand
There are a total of 4 EMRS Schools in Uttarakhand. Check below the complete EMRS School list in Uttarakhand, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
S.
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
Uttarakhand
|
Dehradun
|
Chakrata
|
Mahrawana
|
EMRS Chakrata
|
2021-22
|
Non
Functional
|
2
|
Uttarakhand
|
Dehradun
|
Kalsi
|
Kalshi (Jogla)
|
EMRS Kalshi
|
2003-04
|
Functional
|
3
|
Uttarakhand
|
Udam Singh
Nagar
|
Bajpur
|
Diyohari
|
EMRS Bajpur
|
2017-18
|
Functional
|
4
|
Uttarakhand
|
Udam Singh
Nagar
|
Khatima
|
Khatima
|
EMRS Khatima
|
2018-19
(Old)
|
Functional
EMRS School list in West Bengal
There are a total of 9 EMRS Schools in West Bengal. Check below the complete EMRS School list in West Bengal, including state, district, block, village, school name, sanctioned year, and functional status:
|
No.
|
State
|
District
|
Block
|
Village
|
Name of the School
|
Year of
sanction
|
Functional
Status
|
1
|
West Bengal
|
Bankura
|
Khatra
|
Gorabari
|
EMRS Mukutmanipur
|
1997-98
|
Functional
|
2
|
West Bengal
|
Barddhaman
|
Kanksa
|
Raghunathpur
|
EMRS Raghunathpur
|
1997-98
|
Functional
|
3
|
West Bengal
|
Birbhum
|
Bolpur Sriniketan
|
Kankutia
|
EMRS Kankutia
|
2005-06
|
Functional
|
4
|
West Bengal
|
Dakshin Dinajpur
|
Bansihari
|
Kuarsai
|
EMRS Kumarsai
|
2005-06
|
Functional
|
5
|
West Bengal
|
Darjiling
|
Kalimpong
|
Kalimpong
|
EMRS Kalimpong
|
2018-19
(Old)
|
Non
Functional
|
6
|
West Bengal
|
Jalpaiguri
|
Nagrakata
|
Sulkapara
|
EMRS Nagrakata
|
1997-98
|
Functional
|
7
|
West Bengal
|
Jhargram
|
Jhargram
|
Jhargram
(Satyabanpally)
|
EMRS Satyabanpalli
|
1997-98
|
Functional
|
8
|
West Bengal
|
Purulia
|
Manbazar - II
|
Shusina
|
EMRS Susunia
|
1997-98
|
Functional
