IPS Anshika Verma: बरेली दक्षिण की SP बनने के पीछे उनकी प्रभावशाली योग्यताओं के बारे में जानें

IPS अंशिका वर्मा 2021 बैच, यूपी कैडर की IPS ऑफिसर हैं। गोरखपुर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) के तौर पर सफल कार्यकाल के बाद उन्हें प्रमोट करके बरेली दक्षिण का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) बनाया गया है। UPSC की तैयारी कर रहे Candidates को उनकी लगन और सेल्फ-स्टडी की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महत्वपूर्ण फेरबदल के तहत IPS अंशिका वर्मा को बरेली दक्षिण का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) नियुक्त किया गया है। यह प्रमोशन गोरखपुर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) के रूप में उनके सफल कार्यकाल के बाद हुआ है। अंशिका वर्मा को गोरखपुर में उनके सक्रिय नेतृत्व और बेहतरीन काम के लिए प्रशंसा मिली है। इसमें मनी म्यूल और नकली स्टाम्प जैसे बड़े मामलों को सुलझाना भी शामिल है।

IPS अंशिका वर्मा की शैक्षणिक योग्यता और आयु

उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अंशिका वर्मा 2021 बैच की IPS अफसर हैं। अंशिका वर्मा का जन्म 1996 में हुआ था और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रहने वाली हैं। अंशिका वर्मा ने 2018 में नोएडा के एक कॉलेज से बी.टेक. की पढ़ाई पूरी की। बी.टेक. की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। 

किसी भी कोचिंग में दाखिला लिए बिना, अंशिका ने सेल्फ-स्टडी का विकल्प चुना और कड़ी मेहनत की। हालांकि, वह अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हुईं। अंशिका ने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी।

गोरखपुर में ASP के तौर पर प्रभावशाली कार्यकाल

IPS अंशिका वर्मा को सबसे पहले आगरा के फतेहपुर सीकरी पुलिस स्टेशन में SHO नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था के प्रति अपनी लगन दिखाई। इसके बाद, 18 दिसंबर, 2023 को उन्हें गोरखपुर में ASP नियुक्त किया गया। इन सालों में, उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में बड़ा योगदान दिया।

गोरखपुर में उनके कार्यकाल को खास तौर पर कुछ बड़े मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता है। इनमें नकली स्टाम्प और मनी म्यूल जैसी योजनाओं का पर्दाफाश करना शामिल है। ये मामले इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने में अंशिका का नेतृत्व अहम था।

इन ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उन्हें पुलिस बल में अपने सहकर्मियों और स्थानीय समुदाय दोनों से प्रशंसा मिली। इस दौरान, वह मामलों को सुलझाने के अपने व्यवस्थित तरीके और कानून को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी गईं।

बरेली दक्षिण के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर प्रमोशन

गोरखपुर में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अंशिका वर्मा को बरेली दक्षिण के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया है। यह प्रमोशन न केवल जटिल जांचों को संभालने की उनकी क्षमता को दिखाता है, बल्कि उनके नेतृत्व कौशल को भी दर्शाता है, जिसकी बहुत सराहना की जाती है। अंशिका के प्रमोशन के मौके पर गोरखपुर में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां उनके सहकर्मियों और वरिष्ठों ने विभाग में उनके योगदान का सम्मान किया।

अंशिका वर्मा अब बरेली दक्षिण की SP के रूप में कार्यभार संभालेंगी। यहां वे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख जिलों में से एक में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगी। उम्मीद है कि वह अपने नए पद पर भी उसी लगन और प्रभावशीलता से काम करेंगी, जैसा उन्होंने पहले जरूरी मामलों को संभालते हुए किया है। ASP से SP के पद पर उनका तेजी से प्रमोशन उनकी योग्यता और विभाग के उनकी क्षमताओं पर भरोसे को दिखाता है।

Anshika Verma: तैयारी करने वालों के लिए एक प्रेरणा

अंशिका वर्मा का सफर लगन और आत्मविश्वास की ताकत को दिखाता है। उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद के, खुद से UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की। उनकी इस रणनीति ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कई Candidates को प्रेरित किया है, खासकर उन लोगों को जिनके पास महंगी कोचिंग की सुविधा नहीं है।

उनका अनुभव यह भी बताता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए एकाग्र और दृढ़ रहना कितना जरूरी है। अपने पहले प्रयास में असफल होने के बाद, अंशिका ने हार नहीं मानी। इसके बजाय, उन्होंने उस अनुभव को बेहतर तैयारी के मौके के रूप में लिया। अपने दूसरे प्रयास में सफल होकर उन्होंने साबित कर दिया कि समर्पण और कड़ी मेहनत से किसी भी चुनौती पर काबू पाया जा सकता है।


