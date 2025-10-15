PM Internship Scheme 2025: 5000 रुपये महीने का स्टाइपेंड देने वाली टॉप 500 कंपनियां, जानें जरूरी बातें

पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 सरकार की एक पहल है, जो युवाओं को पूरे भारत की टॉप कंपनियों में काम करने का प्रैक्टिकल अनुभव देती है। इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया था। यह योजना 21 से 24 साल के युवाओं के लिए है। इसके जरिए छात्रों और बेरोजगार युवाओं को 549 बड़ी कंपनियों में 12 महीने तक काम करने का मौका मिलता है। ये कंपनियां बैंकिंग, ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। इंटर्नशिप करने वालों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड और 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना युवाओं को प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल करने, अपनी स्किल सुधारने और भविष्य के करियर के लिए तैयार होने में मदद करती है। पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के तहत भारत की 549 टॉप कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप दी जाती है। यह प्रोग्राम तेल, गैस, बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और ऊर्जा सहित 24 क्षेत्रों में प्रैक्टिकल अनुभव देता है। आवेदन का दूसरा दौर 9 जनवरी, 2025 को शुरू हुआ था, जिसमें 2.14 लाख Candidates से 4.55 लाख से ज्यादा आवेदन मिले।

कंपनियों ने 72,000 ऑफर दिए हैं, और 22,800 से ज्यादा ऑफर स्वीकार किए जा चुके हैं। इस योजना को युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के काबिल बनाने और एक सफल प्रोफेशनल करियर के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्हें वित्तीय सहायता के साथ काम का असल अनुभव भी मिलता है। पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 का उद्देश्य क्या है? पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं: * पूरे भारत के युवाओं को काम का प्रैक्टिकल अनुभव देना। * छात्रों को प्रोफेशनल नौकरियों के लिए जरूरी स्किल सुधारने में मदद करना। * पढ़ाई और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करना। * सालाना 8 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देना। * युवाओं को बड़ी कंपनियों से जोड़ना, ताकि वे अपना करियर शुरू करने से पहले अलग-अलग क्षेत्रों को समझ सकें। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्र नई स्किल सीखें और एक प्रोफेशनल माहौल में उनका आत्मविश्वास बढ़े।

पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 में भाग लेने वाली टॉप कंपनियां पीएम इंटर्नशिप योजना 2025, उद्योग का उच्च-गुणवत्ता वाला अनुभव देने के लिए देश की टॉप कंपनियों के साथ साझेदारी करती है। इनमें टॉप 50 कंपनियां नीचे दी गई हैं: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंफोसिस लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड आईटीसी लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड विप्रो लिमिटेड एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एनएमडीसी लिमिटेड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आरईसी लिमिटेड जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड गेल (इंडिया) लिमिटेड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

एक्सिस बैंक लिमिटेड नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रिलायंस रिटेल लिमिटेड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टेक महिंद्रा लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इंडसइंड बैंक लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड वेदांता लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बजाज फाइनेंस लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बजाज ऑटो लिमिटेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें? पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं: