NYT Pips Answers Today (October 15, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

By Sneha Singh
Oct 15, 2025, 07:00 EDT

Crack today's NYT Pips Game with our complete answers for Easy, Medium, and Hard levels. Get hints and solutions for the October 15, 2025, Equal, Number, and Greater Than challenges.

NYT Pips Game Today

NYT Pips Game Answers Today: Ready to crack today’s New York Times Pips Game? The October 15, 2025, grid brings a tricky mix of Equal, Number, and Greater Than challenges across all levels. Whether you are breezing through Easy mode or puzzling over those sneaky Hard difficulty dominoes, we have got your back. 

So, here are all the official hints and solutions for Easy, Medium, and Hard levels of today’s NYT Pips Game, to help you keep that solving streak strong!

Today’s NYT Pips Easy Answers

Nyt pips Easy (22)

  • Equal (2): 3-2 (vertically), 2-5 (horizontally)

  • Equal (5): 5-5 (vertically), 5-0 (vertically), 2-5 (horizontally)

Final result: 

Nyt pips Easy Final (15)

Today’s NYT Pips Medium Answers

Nyt pips Medium (26) 

  • Number (5): 3-2 (vertically), 3-0 (vertically)

  • Number (6): 4-1 (vertically), 5-0 (vertically)

  • Greater Than (7): 4-4 (vertically)

  • Number (3): 3-0 (vertically), 5-0 (vertically), 0-4 (vertically), 0-2 (horizontally), 3-1 (horizontally)

  • Number (2): 0-2 (horizontally)

  • Number (0): 0-0 (vertically)

  • Number (4): 0-4 (vertically)

  • Number (1): 3-1 (horizontally)

Final result: 

Nyt pips Medium FInal (17)

Today’s NYT Pips Hard Answers 

Nyt pips Hard (17)

  • Number (8): 4-1 (horizontally), 4-5 (vertically)

  • Number (2): 4-1 (horizontally), 1-3 (vertically)

  • Number (4): 1-3 (vertically), 5-1 (horizontally)

  • Greater Than (3): 6-0 (vertically)

  • Number (10): 4-5 (vertically), 5-1 (horizontally)

  • Number (0): 6-0 (vertically), 0-0 (vertically)

  • Number (4): 4-2 (vertically)

  • Greater Than (1): 4-2 (vertically)

  • Number (9): 5-2 (horizontally), 4-6 (vertically)

  • Number (2): 5-2 (horizontally), 0-1 (vertically)

  • Number (1): 0-1 (vertically), 3-0 (horizontally)

  • Equal (2): 2-0 (horizontally), 2-3 (vertically)

  • Number (0): 2-0 (horizontally)

  • Number (12): 4-6 (vertically), 6-2 (vertically)

  • Number (3): 3-0 (horizontally)

  • Equal (3): 2-3 (vertically), 3-3 (horizontally)

  • Number (2): 6-2 (vertically)

Final result: 

Nyt pips Hard Final (17)

Conclusion

The October 15 Pips Game brought a fun mix of math-based and logic-heavy challenges. From equal-value spaces in the Easy level to the multi-step domino placements in Hard mode, this one kept solvers on their toes. If you found yourself second-guessing your placements, don’t worry, today’s answers gave everyone a workout. Stay tuned for October 16’s Pips puzzle, where things are sure to get even trickier!

Sneha Singh
Sneha Singh

Content Writer

    Sneha Singh is a US News Content Writer at Jagran Josh, covering major developments in international policies and global affairs. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from Amity University, Lucknow Campus. With over six months of experience as a Sub Editor at News24 Digital, Sneha brings sharp news judgment, SEO expertise and a passion for impactful storytelling.

    ... Read More

