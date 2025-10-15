NYT Pips Answers Today (October 15, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

NYT Pips Game Answers Today: Ready to crack today’s New York Times Pips Game? The October 15, 2025, grid brings a tricky mix of Equal, Number, and Greater Than challenges across all levels. Whether you are breezing through Easy mode or puzzling over those sneaky Hard difficulty dominoes, we have got your back.
So, here are all the official hints and solutions for Easy, Medium, and Hard levels of today’s NYT Pips Game, to help you keep that solving streak strong!
Today’s NYT Pips Easy Answers
-
Equal (2): 3-2 (vertically), 2-5 (horizontally)
-
Equal (5): 5-5 (vertically), 5-0 (vertically), 2-5 (horizontally)
Final result:
Today’s NYT Pips Medium Answers
-
Number (5): 3-2 (vertically), 3-0 (vertically)
-
Number (6): 4-1 (vertically), 5-0 (vertically)
-
Greater Than (7): 4-4 (vertically)
-
Number (3): 3-0 (vertically), 5-0 (vertically), 0-4 (vertically), 0-2 (horizontally), 3-1 (horizontally)
-
Number (2): 0-2 (horizontally)
-
Number (0): 0-0 (vertically)
-
Number (4): 0-4 (vertically)
-
Number (1): 3-1 (horizontally)
Final result:
Today’s NYT Pips Hard Answers
-
Number (8): 4-1 (horizontally), 4-5 (vertically)
-
Number (2): 4-1 (horizontally), 1-3 (vertically)
-
Number (4): 1-3 (vertically), 5-1 (horizontally)
-
Greater Than (3): 6-0 (vertically)
-
Number (10): 4-5 (vertically), 5-1 (horizontally)
-
Number (0): 6-0 (vertically), 0-0 (vertically)
-
Number (4): 4-2 (vertically)
-
Greater Than (1): 4-2 (vertically)
-
Number (9): 5-2 (horizontally), 4-6 (vertically)
-
Number (2): 5-2 (horizontally), 0-1 (vertically)
-
Number (1): 0-1 (vertically), 3-0 (horizontally)
-
Equal (2): 2-0 (horizontally), 2-3 (vertically)
-
Number (0): 2-0 (horizontally)
-
Number (12): 4-6 (vertically), 6-2 (vertically)
-
Number (3): 3-0 (horizontally)
-
Equal (3): 2-3 (vertically), 3-3 (horizontally)
-
Number (2): 6-2 (vertically)
Final result:
Conclusion
The October 15 Pips Game brought a fun mix of math-based and logic-heavy challenges. From equal-value spaces in the Easy level to the multi-step domino placements in Hard mode, this one kept solvers on their toes. If you found yourself second-guessing your placements, don’t worry, today’s answers gave everyone a workout. Stay tuned for October 16’s Pips puzzle, where things are sure to get even trickier!
