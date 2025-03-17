IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल्स

IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) देशभर में अनुबंध के आधार पर 51 सर्किल-आधारित कार्यकारी पदों पर भर्ती कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आप IPPB वेबसाइट-ippbonline.com के माध्यम से 21 मार्च, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में स्नातक सहित कुछ शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक सहित आईपीपीबी भर्ती अभियान के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण मिलेंगे।
आईपीपीबी भर्ती 2025 अधिसूचना
सर्कल-आधारित कार्यकारी पदों के संबंध में विस्तृत विज्ञापन ईआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
आईपीपीबी भर्ती 2025
आईपीपीबी 2025 महत्वपूर्ण तिथि
सर्कल-आधारित कार्यकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आप नीचे दिए गए कार्यक्रम का पालन कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 21 मार्च, 2025
आईपीपीबी भर्ती 2025 रिक्ति विवरण
भर्ती अभियान के तहत देशभर में कुल 51 सर्किल-आधारित कार्यकारी पद भरे जाने हैं। आप अनुशासनानुसार पदों के विवरण के लिए अधिसूचना लिंक देख सकते हैं।
सर्किल-आधारित एग्जीक्यूटिव -51 पद
आईपीपीबी 2025 पात्रता मानदंड
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिसूचना में बताई गई पदवार पात्रता पूरी करनी चाहिए।
उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए
जारी अधिसूचना के मुताबिक, आवेदन करने वाले राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आपको सलाह दी जाती है कि पदों की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता के विवरण के लिए अधिसूचना लिंक देखें।
चयन प्रक्रिया
इसके बाद स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी
साक्षात्कार। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। बैंक के पास उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल के साथ-साथ नौकरी की आवश्यकताओं आदि के संदर्भ में मूल्यांकन/साक्षात्कार के लिए केवल अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित है।
आईपीपीबी भर्ती 2025 वेतन और भत्ते:
बैंक प्रति माह रु. 30,000/- (केवल तीस हजार रुपये) की एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा
वैधानिक कटौतियों का. आप आधिकारिक अधिसूचना पर दिए गए पदों के अनुसार पदनाम वेतनमान और कुल सीटीसी का विवरण देख सकते हैं।
आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट https://ippbonline.com पर जाएं
चरण 2: होमपेज पर आईपीपीबी भर्ती 2025 लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: आवश्यक विवरण प्रदान करें।
चरण 4: आवेदन पत्र जमा करें।
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
चरण 6: कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।
