SSC CGL Answer Key 2025 Today
SSC CGL Answer Key 2025 Link: एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी ssc.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 15, 2025, 10:28 IST

एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 14582 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 के बीच आयोजित हुई थी, जबकि री-एग्जाम (पुनः परीक्षा) 14 अक्टूबर 2025 को होगी।

SSC CGL Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आज यानि 15 अक्टूबर 2025 को SSC CGL (Combined Graduate Level) 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर सकता है। उम्मीदवार अब ssc.gov.in वेबसाइट पर उत्तर कुंजी (Answer Key) और अपनी प्रतिक्रिया पत्र (Response Sheet) PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 तक और पुनः परीक्षा - 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब उत्तर कुंजी जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी कैसे और कहां से डाउनलोड करें, इसके बारे में सभी जानकारी यहां से प्राप्त करें।

SSC CGL 2025 Tier 1 Answer Key- एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 14,582 पदों पर भर्ती की जाएगी। टियर 1 परीक्षा कई दिनों तक आयोजित हुई थी, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब सभी उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टियर 1 आंसर की 2025 का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपनी यूज़रनेम (रजिस्ट्रेशन नंबर) और पासवर्ड डालकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार www.ssc.gov.in पर दिए गए लिंक से अपनी आंसर की और प्रश्न पत्र की प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं।

ध्यान रखें, एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसके अंक फाइनल चयन में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन अगले चरण में पहुंचने के लिए कटऑफ अंक से अधिक स्कोर करना जरूरी है

विवरणजानकारी
परीक्षा बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
पदों का प्रकार ग्रुप B और ग्रुप C
परीक्षा का नाम एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (SSC CGL) 2025
कुल रिक्तियां 14,582
टियर 1 परीक्षा तिथि 12 से 26 सितंबर 2025
पुनः परीक्षा तिथि 14 अक्टूबर 2025
टियर 1 आंसर की जारी होने की तिथि 15 अक्टूबर 2025 (आज)
चयन प्रक्रिया टियर 1 और टियर 2
आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2025 Download Link

जैसे ही आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर SSC CGL टियर 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा, हम इस पेज पर उसका सीधा लिंक अपडेट कर देंगे। इस आधिकारिक उत्तर कुंजी में इस साल की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर शामिल होंगे। उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका (Response Sheet) को PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे — इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन विवरण (User ID और Password) से साइन इन करना होगा।

SSC CGL 2025 Tier 1 Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के समय बनाए गए यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके SSC CGL टियर 1 उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड करनी होगी। नीचे दिए गए आसान चरणों से आप उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक 2025 (Response Sheet) को आधिकारिक वेबसाइट या सीधे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:

  • अपने इंटरनेट ब्राउज़र में SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in खोलें।

  • होम पेज पर “उत्तर कुंजी (Answer Key)” सेक्शन में जाएं और “Combined Graduate Level Examination, 2025 (Tier-I): Uploading of Tentative Answer Keys along with Question Paper(s)” शीर्षक वाली अधिसूचना पर क्लिक करें।

  • अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें।

  • अब होमपेज के ऊपर दाईं ओर मौजूद “Login / Register” बटन पर क्लिक करें।

  • अपना यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें, फिर Login बटन दबाएं।

  • इसके बाद परीक्षा सूची से “SSC CGL 2025 (Tier-1)” चुनें और Submit करें।

  • दोबारा लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

  • अब आपकी SSC CGL टियर 1 उत्तर कुंजी 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  • उत्तर कुंजी या प्रतिक्रिया पत्रक (Response Sheet) डाउनलोड करें और अपने उत्तरों से मिलान करें।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

