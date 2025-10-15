SSC CGL Answer Key 2025 Link: एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी ssc.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

SSC CGL Answer Key 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आज यानि 15 अक्टूबर 2025 को SSC CGL (Combined Graduate Level) 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर सकता है। उम्मीदवार अब ssc.gov.in वेबसाइट पर उत्तर कुंजी (Answer Key) और अपनी प्रतिक्रिया पत्र (Response Sheet) PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 तक और पुनः परीक्षा - 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब उत्तर कुंजी जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी कैसे और कहां से डाउनलोड करें, इसके बारे में सभी जानकारी यहां से प्राप्त करें।

SSC CGL 2025 Tier 1 Answer Key- एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा हाइलाइट्स

एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 14,582 पदों पर भर्ती की जाएगी। टियर 1 परीक्षा कई दिनों तक आयोजित हुई थी, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब सभी उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टियर 1 आंसर की 2025 का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार अपनी यूज़रनेम (रजिस्ट्रेशन नंबर) और पासवर्ड डालकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार www.ssc.gov.in पर दिए गए लिंक से अपनी आंसर की और प्रश्न पत्र की प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं।