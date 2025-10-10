SLPRB Assam Police Result 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

BU Jhansi Result 2025 OUT: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट bujhansi.ac.in पर जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 10, 2025, 11:14 IST

BU Jhansi Result 2025 OUT: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी की वेबसाइट bujhansi.ac.in पर 2025 के बीयू झांसी परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छात्र बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए और अन्य सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम सीधे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 तक पहुंचने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और कोर्स सेलेक्ट करना होगा। 

Add as a preferred source on Google
Join us
BU Jhansi Result 2025 OUT
BU Jhansi Result 2025 OUT

Bundelkhand University Result 2025: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (BU) झाँसी ने 2025 के परिणाम आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जारी कर दिए हैं। अब, छात्र अपनी बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए और अन्य सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

bujhansi.ac.in Result 2025 Direct Link

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। BU Jhansi के परिणामों तक पहुंचने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और कोर्स का चयन करना होगा। इसके बाद, वे आसानी से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। हमने छात्रों को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए एक सीधे लिंक की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

BU Jhansi Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

कैसे चेक करें BU Jhansi Result 2025?

छात्र नीचे दिए आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं।

  • सबसे पहले, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं।

  • "Results" या "Examination" सेक्शन में जाएं।

  • अपना रोल नंबर और कोर्स सेलेक्ट करें।

  • रिजल्ट पेज पर अपना परिणाम देख सकते हैं।

  • आवश्यक होने पर परिणाम का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

BU Jhansi Marksheet 2025 में उल्लिखित विवरण क्या है?

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी (BU Jhansi) के द्वारा जारी की गई मार्कशीट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण होते हैं:

  1. विद्यार्थी का नाम: 

  2. रोल नंबर: 

  3. कोर्स का नाम: 

  4. विभाग और विषय: 

  5. प्राप्त अंक: 

  6. कुल अंक: 

  7. विभागीय परिणाम: 

  8. सेमेस्टर या वर्ष: 

  9. ग्रेड और प्रतिशत: 

  10. परीक्षा तिथि:

  11. विश्वविद्यालय का नाम और लोगो:

  12. सत्यापन हस्ताक्षर:

  13. मार्कशीट की स्थिति:

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News