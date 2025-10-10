BU Jhansi Result 2025 OUT: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट bujhansi.ac.in पर जारी, ये रहा Direct Link

Bundelkhand University Result 2025: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (BU) झाँसी ने 2025 के परिणाम आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जारी कर दिए हैं। अब, छात्र अपनी बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए और अन्य सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
bujhansi.ac.in Result 2025 Direct Link
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। BU Jhansi के परिणामों तक पहुंचने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और कोर्स का चयन करना होगा। इसके बाद, वे आसानी से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। हमने छात्रों को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए एक सीधे लिंक की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
|
BU Jhansi Result 2025 Link
कैसे चेक करें BU Jhansi Result 2025?
छात्र नीचे दिए आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं।
-
सबसे पहले, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं।
-
"Results" या "Examination" सेक्शन में जाएं।
-
अपना रोल नंबर और कोर्स सेलेक्ट करें।
-
रिजल्ट पेज पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
-
आवश्यक होने पर परिणाम का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
BU Jhansi Marksheet 2025 में उल्लिखित विवरण क्या है?
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी (BU Jhansi) के द्वारा जारी की गई मार्कशीट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण होते हैं:
-
विद्यार्थी का नाम:
-
रोल नंबर:
-
कोर्स का नाम:
-
विभाग और विषय:
-
प्राप्त अंक:
-
कुल अंक:
-
विभागीय परिणाम:
-
सेमेस्टर या वर्ष:
-
ग्रेड और प्रतिशत:
-
परीक्षा तिथि:
-
विश्वविद्यालय का नाम और लोगो:
-
सत्यापन हस्ताक्षर:
-
मार्कशीट की स्थिति:
