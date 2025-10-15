UPSSSC Technical Assistant Group C Result 2025 जारी, यहां से AGTA कट ऑफ करें चेक

UPSSSC Technical Assistant Group C Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने Technical Assistant Group C (AGTA) रिजल्ट 2025 आज 14 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। UPSSSC द्वारा यह परीक्षा कृषि तकनीकी सहायक (Agriculture Technical Assistant) के 3446 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में हजारों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। आयोग ने अब परिणाम के साथ श्रेणीवार कटऑफ अंक (Category-wise Cut Off) भी जारी किए हैं।

UPSSSC AGTA Result 2025 Download Link- Active

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर AGTA परिणाम 2025 का लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज कर परिणाम और कटऑफ अंक देख सकते हैं।