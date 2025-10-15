ChatGPT-UPI पायलट प्रोजेक्ट, अब एक ही चैट में सर्च और UPI पेमेंट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

SSC CGL Answer Key 2025 Today
By Bagesh Yadav
Oct 15, 2025

भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अब एक ऐतिहासिक फेज में प्रवेश कर चुका है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने OpenAI और Razorpay के साथ साझेदारी कर ChatGPT में डायरेक्ट Unified Payments Interface (UPI) को एकीकृत किया है। इस सहयोग से अब यूजर्स चैट करते-करते ही सुरक्षित रूप से सर्च, शॉपिंग और पेमेंट कर सकेंगे बिना किसी अलग ऐप या वेबसाइट पर स्विच किए। यह कदम भारत को एआई-संचालित फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए अग्रणी बनाता है।

AI और डिजिटल पेमेंट्स का बांड 

NPCI और OpenAI की साझेदारी के तहत अब ChatGPT में सीधे UPI पेमेंट की सुविधा मिलने वाली है। इस नई सुविधा के जरिए यूज़र्स किसी भी प्रोडक्ट की सर्च और खरीदारी एक ही चैट विंडो में कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि BigBasket इस इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बना है, जबकि Axis Bank और Airtel Payments Bank शुरुआती बैंकिंग पार्टनर हैं।

कैसे काम करेगा यह इंटीग्रेशन

यह सिस्टम NPCI के “UPI Reserve Pay” फीचर पर आधारित है, जिसमें यूजर किसी चुने हुए मर्चेंट के लिए एक निर्धारित राशि पहले से रिजर्व कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट की आवश्यकता होगी, ChatGPT उस रिजर्व राशि से तुरंत ट्रांजैक्शन कर देगा - बस यूजर को PIN या बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करना होगा। इससे ट्रांजैक्शन सुरक्षित, तेज़ और बिना किसी झंझट के हो जाएगा।

एजेंटिक एआई: कॉमर्स का नया दौर

NPCI का यह कदम “Agentic AI” की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अब ChatGPT केवल जानकारी देने वाला असिस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि एक एक्टिव कॉमर्स एजेंट बन जाएगा जो आपके लिए प्रोडक्ट खोजेगा, निर्णय लेगा और भुगतान भी करेगा। यह एआई को कस्टमर जर्नी में एक अहम किरदार बना देगा।

फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत:

Razorpay के सीईओ हर्षिल माथुर के अनुसार, इस नए एआई-आधारित पेमेंट सिस्टम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है ताकि यूजर्स सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से डिजिटल लेनदेन कर सकें। इस पहल में Airtel Payments Bank और Axis Bank बैंकिंग पार्टनर के रूप में जुड़े हैं। शुरुआत में Tata Group के तहत आने वाला BigBasket और Vodafone Idea इस नए पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। 

Razorpay और बैंकिंग पार्टनर्स का रोल 

इस पुरे सिस्टम में Razorpay पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है, जो एआई इंटरफेस के लिए रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सुनिश्चित करेगा। वहीं Axis Bank और Airtel Payments Bank की मदद से UPI नेटवर्क का स्मूथ इंटीग्रेशन और डेटा सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है।

कन्वर्सेशनल बैंकिंग का भविष्य

यह ChatGPT-UPI इंटीग्रेशन भारत में फिनटेक के अगले बड़े अध्याय की शुरुआत है। भविष्य में यूजर्स सिर्फ साधारण भाषा में कहकर टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे काम निपटा सकेंगे। यह न केवल डिजिटल रूप से नए उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि भारत को कन्वर्सेशनल कॉमर्स में आगे बढ़ाएगा।

NPCI की यह पहल भारत को एआई-ड्रिवन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब डिजिटल पेमेंट करना उतना ही आसान होगा जितना किसी असिस्टेंट से बात करना। यह कदम भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को और मज़बूती से आगे बढ़ाएगा।

Bagesh Yadav
