हर जगह समय एक जैसा नहीं होता है। दुनिया कई समय क्षेत्रों (time zones) में बंटी हुई है। दुनिया में 24 से भी ज्यादा समय क्षेत्र हैं। इसका कारण यह है कि कुछ देश आधे घंटे या 45 मिनट के अंतर का उपयोग करते हैं। भारत भारतीय मानक समय (IST) का पालन करता है, जो UTC+5:30 है। कुछ देश समय में भारत से आगे हैं, जबकि कुछ देश पीछे हैं। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड उन देशों में से एक है जो भारत से आगे है। यह UTC+12 या उससे भी ज्यादा का समय अपनाता है, जो डेलाइट सेविंग पर निर्भर करता है। वहीं, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भारत से पीछे हैं। यूके डेलाइट सेविंग के समय UTC+0 या UTC+1 का पालन करता है। इस लेख में, हम देखेंगे कि कौन से देश भारत से आगे हैं और कौन से पीछे हैं। हम यह भी जानेंगे कि समय क्षेत्र कैसे काम करते हैं और वे क्यों जरूरी हैं। कौन सा देश भारत से समय में सबसे पीछे है? जो देश समय में भारत से पीछे हैं, उनका UTC ऑफसेट भारत के IST (UTC+5:30) से कम होता है। इन देशों में भारतीय मानक समय की तुलना में दिन का समय पहले होता है। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर देश इसी कैटेगरी में आते हैं।

IST से पीछे के मुख्य UTC ऑफसेट यहां कुछ खास उदाहरणों की सूची दी गई है, जिन्हें उनके मुख्य UTC ऑफसेट के आधार पर बांटा गया है। UTC+0 (IST से 5.5 घंटे पीछे) यूनाइटेड किंगडम

आयरलैंड

पुर्तगाल

घाना

आइसलैंड UTC+1 (IST से 4.5 घंटे पीछे) फ्रांस

जर्मनी

स्पेन

इटली

नाइजीरिया

अल्जीरिया UTC+2 (IST से 3.5 घंटे पीछे) ग्रीस

दक्षिण अफ्रीका

मिस्र

पोलैंड

रोमानिया UTC+3 (IST से 2.5 घंटे पीछे) तुर्की

इराक

केन्या

सऊदी अरब

रूस (कुछ हिस्से) और भी पीछे (अमेरिकी महाद्वीप) UTC-3: अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, चिली (IST से 8.5 घंटे पीछे)

UTC-4: बारबाडोस, बोलीविया, वेनेजुएला (IST से 9.5 घंटे पीछे)

UTC-5: अमेरिका (पूर्वी), कनाडा (पूर्वी), पेरू, कोलंबिया (IST से 10.5 घंटे पीछे)

UTC-6: अमेरिका (मध्य), मेक्सिको, होंडुरास (IST से 11.5 घंटे पीछे)

UTC-7: अमेरिका (माउंटेन), कनाडा (माउंटेन) (IST से 12.5 घंटे पीछे)

UTC-8: अमेरिका (पैसिफिक), कनाडा (पैसिफिक) (IST से 13.5 घंटे पीछे)

UTC-9 या अधिक:अलास्का, हवाई, और मध्य/पश्चिमी प्रशांत द्वीप (IST से 14+ घंटे पीछे)

सामान्य नियम कोई भी देश जिसका UTC ऑफसेट +5:30 से संख्यात्मक रूप से कम है (जिसमें सभी नेगेटिव UTC ऑफसेट शामिल हैं), वह भारतीय मानक समय से पीछे है। भारत से समय में पीछे रहने वाले देशों की सूची संयुक्त राज्य अमेरिका (मुख्य भूमि) संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि कई समय क्षेत्रों में फैली हुई है, जो IST से पीछे हैं। यह UTC-5 (पूर्वी समय) से लेकर UTC-8 (प्रशांत समय) तक है। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत से 10.5 से 13.5 घंटे पीछे है। समय के इस बड़े अंतर का व्यापारिक बातचीत, यात्रा और वैश्विक कामकाज पर गहरा असर पड़ता है। कनाडा कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है और छह समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये सभी समय क्षेत्र IST से पीछे हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल जैसे पूर्वी कनाडा के शहर (UTC-5) 10.5 घंटे पीछे हैं, जबकि वैंकूवर (UTC-8) 13.5 घंटे पीछे है। देश के बड़े आकार के कारण भारतीय समाचार, व्यापार और मनोरंजन कनाडाई दर्शकों तक कई घंटे बाद पहुंचते हैं। इससे दोनों देशों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए कॉल, कार्यक्रमों और काम के समय को तय करने में असर पड़ता है।

मेक्सिको मेक्सिको मुख्य रूप से सेंट्रल टाइम (UTC-6) और माउंटेन टाइम (UTC-7) का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि यह देश भारत से 11.5 या 12.5 घंटे पीछे है। समय के इस अंतर का पर्यटन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस के कामकाज पर असर पड़ता है। कई मैक्सिकन कंपनियां टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारतीय भागीदारों के साथ काम करती हैं। ब्राजील ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है और मुख्य रूप से ब्राजीलिया समय (UTC-3) पर चलता है। इस वजह से यह IST से 8.5 घंटे पीछे है। भारत के साथ इस देश के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, खासकर कृषि, टेक्नोलॉजी और दवा के क्षेत्र में। दोनों देशों के बीच खेल और संस्कृति का भी खूब आदान-प्रदान होता है, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका का एक और देश है, जो UTC-3 का उपयोग करता है। इस कारण यह IST से 8.5 घंटे पीछे है। अर्जेंटीना अपने टैंगो डांस, वास्तुकला और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यह भारत के लिए एक उभरता हुआ पर्यटन और व्यापार भागीदार है। समय का यह अंतर उन व्यापारियों और शोधकर्ताओं के लिए चुनौती पैदा करता है जो विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं।

यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम (UTC+0) IST से 5.5 घंटे पीछे है। व्यापार, वित्त और संस्कृति का एक मुख्य केंद्र होने के कारण, यूके के समय का अंतर अकादमिक सहयोग, शेयर बाजार की गतिविधियों और प्रवासी भारतीयों की बातचीत को प्रभावित करता है। बहुत से भारतीय यूके में रहते हैं, और दोनों देशों के बीच औपनिवेशिक काल से ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका (UTC+2) IST से 3.5 घंटे पीछे है। इस समय क्षेत्र के अंतर का जोहान्सबर्ग और मुंबई जैसे व्यापारिक केंद्रों के बीच तालमेल पर असर पड़ता है। भारत-दक्षिण अफ्रीका के संबंध खनन, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं, और दोनों देशों के बीच अक्सर यात्रा और व्यापार होता रहता है। नाइजीरिया नाइजीरिया, जो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, UTC+1 का उपयोग करता है। इस वजह से यह IST से 4.5 घंटे पीछे है। समय का यह अंतर दोनों देशों द्वारा समर्थित ऊर्जा, शिक्षा और स्कॉलरशिप से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित करता है। नाइजीरिया एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर सहयोग कर रही हैं जिनका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

फ्रांस फ्रांस का मानक समय UTC+1 है, जो इसे IST से 4.5 घंटे पीछे रखता है। फ्रांस और भारत के संबंध पर्यटन, कला, फैशन और एयरोस्पेस उद्योगों तक फैले हुए हैं। समय के इस अंतर का फैशन शो, खेल और शैक्षणिक वेबिनार जैसे कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर असर पड़ सकता है। पेरिस भारतीय यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय जगह है, और फ्रांसीसी विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों का स्वागत करते हैं। जर्मनी जर्मनी UTC+1 का पालन करता है, जिससे यह IST से 4.5 घंटे पीछे है। दोनों देशों के बीच गहरे व्यापारिक संबंध हैं, खासकर इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में। समय का यह अंतर बिजनेस बैठकों, वेबिनार और सम्मेलनों को प्रभावित करता है। जर्मनी भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई का एक प्रमुख केंद्र है, जो अपने हाई-टेक विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप और शोध के अवसर प्रदान करता है।