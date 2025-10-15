भारत का कौन-सा शहर कहलाता है ‘स्वास्थ्य की राजधानी’, जानें

चेन्नई को "भारत की स्वास्थ्य राजधानी" के रूप में जाना जाता है। यह उपाधि यहां के विश्व स्तरीय अस्पतालों, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, बहुत कुशल डॉक्टरों, सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का परिणाम है। इस शहर ने एक ऐसा हेल्थकेयर सिस्टम बनाया है, जो न केवल लाखों भारतीयों की सेवा करता है, बल्कि खास और जटिल इलाज के लिए दुनिया भर से मरीजों को भी आकर्षित करता है। किस शहर को भारत की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है? पिछले कुछ दशकों में चेन्नई हेल्थकेयर का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। यहां का हेल्थकेयर सिस्टम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, विश्व स्तरीय सुविधाओं, खास तरह के इलाज और रिसर्च पर आधारित नई खोजों को एक साथ जोड़ता है। हर साल 150 से ज्यादा देशों से मरीज यहां अच्छी क्वालिटी का मेडिकल इलाज करवाने आते हैं। यह इलाज उन्हें विकसित देशों की तुलना में बहुत कम कीमत पर मिलता है।

चेन्नई को भारत की स्वास्थ्य राजधानी क्यों कहा जाता है? इस शहर ने अंग प्रत्यारोपण, हृदय की देखभाल, न्यूरोसर्जरी, हड्डी रोग, कैंसर के इलाज, बांझपन के इलाज और रोबोटिक सर्जरी जैसे खास क्षेत्रों में दुनिया भर में पहचान बनाई है। चेन्नई के कई अस्पतालों में रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, एडवांस्ड MRI और CT स्कैनर, हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर और नई पीढ़ी की गहन देखभाल इकाइयां जैसी आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। चेन्नई: भारत का शीर्ष मेडिकल टूरिज्म केंद्र भारत में आने वाले कुल अंतरराष्ट्रीय मेडिकल टूरिस्ट में से लगभग 45% चेन्नई आते हैं। वहीं, देश के भीतर इलाज के लिए यात्रा करने वालों में से लगभग 30-35% लोग चेन्नई को चुनते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों के मरीज अक्सर उन इलाज के लिए चेन्नई को चुनते हैं, जो या तो उनके अपने देशों में उपलब्ध नहीं हैं या बहुत महंगे हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

चेन्नई के हेल्थकेयर नेटवर्क में 200 से ज्यादा अस्पताल और विशेष केंद्र शामिल हैं, जिनमें बड़े मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों से लेकर सुपर-स्पेशलिटी संस्थान तक हैं। यह शहर इन बातों के लिए जाना जाता है: -अंग प्रत्यारोपण में सबसे आगे: चेन्नई में एशिया में सबसे ज्यादा लिवर, किडनी और हृदय प्रत्यारोपण किए जाते हैं। यहां के कई अस्पतालों में सफलता दर अमेरिका और यूरोप के सबसे अच्छे केंद्रों के बराबर है। -हृदय चिकित्सा में सबसे बेहतर: चेन्नई हृदय की सर्जरी के लिए भारत के शीर्ष स्थानों में से एक है। यहां वाल्व बदलने, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। -नवजात और बाल चिकित्सा देखभाल: शहर की नवजात गहन देखभाल इकाइयों (NICUs) में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीवित रहने की दर है, जहां समय से पहले जन्मे और ज्यादा जोखिम वाले शिशुओं की देखभाल की जाती है। -कैंसर का आधुनिक इलाज: यहां के व्यापक कैंसर केंद्र आधुनिक इलाज की पेशकश करते हैं, जिनमें टार्गेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रोबोट-असिस्टेड कैंसर सर्जरी शामिल हैं।