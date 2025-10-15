UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT: यूपीएससी NDA NA 1 मार्क्स upsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें Name Wise लिस्ट PDF

UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA & NA I 2025 के अंक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने अंक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नामवार अंक सूची (PDF) भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, जिससे हर उम्मीदवार आसानी से अपना स्कोर देख सकता है। यह परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी और परिणाम 10 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।

UPSC NDA & NA I Marks 2025 PDF Download Link

UPSC NDA & NA I 2025 के अंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार सीधे upsc.gov.in पर जाकर “UPSC NDA & NA (I) Result 2025 Marks” लिंक पर क्लिक करके मार्क्स लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में लिखित परीक्षा, SSB और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नेवल अकादमी परीक्षा (I) 2025 के चयनित उम्मीदवारों के अंतिम कुल अंक शामिल हैं। UPSC की जारी की गई मार्क्स लिस्ट में प्रत्येक उम्मीदवार का सीरियल नंबर, रोल नंबर और नाम के साथ-साथ रिटेन टेस्ट में प्राप्त अंक, SSB में प्राप्त अंक और अंतिम टोटल अंक भी दर्ज हैं। इस सूची के माध्यम से उम्मीदवार अपने पूरे स्कोर का विवरण आसानी से देख सकते हैं और भविष्य की चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं।