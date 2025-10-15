UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT: यूपीएससी NDA NA 1 मार्क्स upsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें Name Wise लिस्ट PDF

SSC CGL Answer Key 2025 Today
By Vijay Pratap Singh
Oct 15, 2025, 13:19 IST

UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT: यूपीएससी NDA & NA I 2025 के रिजल्ट और मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी हो गए हैं। नामवार मार्क्स लिस्ट (PDF) नीचे दी गई है।

UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT
UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT

UPSC NDA NA I Marks 2025 OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA & NA I 2025 के अंक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने अंक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नामवार अंक सूची (PDF) भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, जिससे हर उम्मीदवार आसानी से अपना स्कोर देख सकता है। यह परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी और परिणाम 10 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।

UPSC NDA & NA I Marks 2025 PDF Download Link

UPSC NDA & NA I 2025 के अंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार सीधे upsc.gov.in पर जाकर “UPSC NDA & NA (I) Result 2025 Marks” लिंक पर क्लिक करके मार्क्स लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में लिखित परीक्षा, SSB और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नेवल अकादमी परीक्षा (I) 2025 के चयनित उम्मीदवारों के अंतिम कुल अंक शामिल हैं। UPSC की जारी की गई मार्क्स लिस्ट में प्रत्येक उम्मीदवार का सीरियल नंबर, रोल नंबर और नाम के साथ-साथ रिटेन टेस्ट में प्राप्त अंक, SSB में प्राप्त अंक और अंतिम टोटल अंक भी दर्ज हैं। इस सूची के माध्यम से उम्मीदवार अपने पूरे स्कोर का विवरण आसानी से देख सकते हैं और भविष्य की चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं।

UPSC NDA NA I Result 2025 Marks PDF

यहां क्लिक करें

UPSC NDA NA I Result 2025 Marks PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से यूपीएससी एनडीए एनए 1 मार्क्स 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर “What’s New” सेक्शन में Marks of Recommended Candidates: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

  • इसके बाद नए पेज पर उपलब्ध PDF लिंक पर क्लिक करें। 

  • स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आप नाम के अनुसार लिखित परीक्षा और SSB में प्राप्त अंकों का विवरण देख सकते हैं।

UPSC NDA & NA भर्ती 2025 – कुल रिक्त पद और विवरण

UPSC के माध्यम से इस भर्ती में कुल 406 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके विवरण इस प्रकार हैं:

  • एनडीए (National Defence Academy):

    • आर्मी: 208 पद

    • नेवी: 42 पद

    • एयरफोर्स: 120 पद

  • NA (10+2 कैडेट एंट्री): 36 पद

इस प्रकार, उम्मीदवारों के लिए विभिन्न शाखाओं में अवसर उपलब्ध हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

