RITES Senior Technical Vacancy 2025: राइट्स में सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया जानें

By Priyanka Pal
Oct 17, 2025, 12:53 IST

RITES Senior Technical Vacancy 2025: राइट्स में सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। जिसके तहत कुल 600 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025: रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (RITES) की ओर से सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एस एंड टी, मैकेनिकल के तहत कुल 600 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्राधिकरण की ओर से 14 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 12 नवंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेख में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।

RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025: पीडीएफ लिंक 

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता हासिल कर चुके उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

RITES सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट भर्ती 2025

पीडीएफ लिंक 

RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जैसे प्राधिकरण का नाम, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन की अंतिम तिथि आदि।

प्राधिकरण का नाम 

रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (RITES)

पद का नाम 

सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट 

पदों की संख्या 

600 

आवेदन की अंतिम तिथि 

14 अक्टूबर से 12 नवंबर, 2025

आयु सीमा 

18 से 40 वर्ष 

आवेदन शुल्क 

जनरल/OBC - 300/-

EWS/SC/ST/दिव्यांग - 100/-

शैक्षणिक योग्यता 

डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://recruit.rites.com/

RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025: पात्रता मानदंड 

रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (RITES) की ओर से सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जानें:

शैक्षणिक योग्यता - भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह है। 

आयु सीमा - 18 से 40 वर्ष 

RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025: सिलेक्शन प्रोसेस 

राइट्स  सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी –

  • लिखित परीक्षा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट

RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (RITES) की ओर से सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसके तहत कुल 600 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट recruit.rites.com पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, RITES Senior Technical Assistant Vacancy 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरें और फॉर्म को सबमिट कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

