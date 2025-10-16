MP Police ASI Subedar Salary 2025: एमपी पुलिस ASI, सूबेदार इन हैंड सैलरी, पे स्केल, मिलने वाली सुविधाएं जानें

MP Police ASI Subedar Salary: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक उप-निरीक्षक और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती जारी की है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, जो अच्छी सैलरी और आकर्षक फायदों के साथ एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। MP पुलिस भर्ती में ASI के लिए बेसिक पे 19,500 रुपये और सूबेदार के लिए 36,200 रुपये से शुरू होता है। बेसिक पे के साथ, कर्मचारियों को इस पद के लिए मिलने वाले कई तरह के भत्ते और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। आवेदकों को यह जानने के लिए जॉब प्रोफाइल भी देख लेना चाहिए कि क्या यह उनके कौशल और करियर के लक्ष्यों से मेल खाता है। इस पेज पर MP पुलिस ASI सूबेदार की सैलरी और जॉब प्रोफाइल को समझने के लिए आगे पढ़ें। MP पुलिस ASI सूबेदार सैलरी 2025 MP पुलिस में ASI और सूबेदार राज्य की कानून प्रवर्तन सेवाओं में एक लोकप्रिय करियर विकल्प है। वे मुख्य रूप से राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह वित्तीय स्थिरता, नौकरी की सुरक्षा और एक अच्छे करियर की चाह रखने वाले बड़ी संख्या में आवेदकों को आकर्षित करता है।

Candidates की नियुक्ति ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। नवीनतम सर्कुलर के अनुसार, पहले साल में न्यूनतम पे स्केल का 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। इस ब्लॉग में, हमने MP पुलिस ASI सूबेदार की सैलरी के बारे में जानकारी दी है, जिसमें मासिक वेतन, भत्ते, जॉब प्रोफाइल और अन्य बातें शामिल हैं। MP पुलिस ASI सूबेदार सैलरी स्ट्रक्चर MP पुलिस ASI और सूबेदार पदों के लिए सैलरी का जिक्र आधिकारिक नोटिफिकेशन में किया गया है। इसमें पे स्केल, बेसिक पे, भत्ते, नेट पे, ग्रॉस पे, कटौतियां और कई अन्य विवरण जैसे विभिन्न घटक शामिल होते हैं। यहां आपकी जानकारी के लिए पद के अनुसार MP पुलिस ASI सूबेदार की सैलरी का स्ट्रक्चर टेबल में दिया गया है: पोस्ट नाम वेतनमान सूबेदार 36200 रुपये- 114800 रुपये सहायक उप-निरीक्षक 19500 रुपये से 62000 रुपये तक