MP TET Varg 3 Answer Key 2025 OUT: एमपी प्राइमरी टीचर उत्तर कुंजी जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

MP TET Varg 3 Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 15 अक्टूबर 2025 को MP TET वर्ग 3 उत्तर कुंजी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा (वर्ग 3) में उपस्थित उम्मीदवार अब www.mpesb.mponline.gov.in या www.esb.mp.gov.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या, TAC कोड और जन्म तिथि का उपयोग करके अनंतिम उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों की पुष्टि कर सकते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर +1 अंक जोड़कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और अंतिम परिणाम की तैयारी कर सकते हैं।
एमपी प्राइमरी स्कूल टीचर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। जिन उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में कोई गलती लगे, वे प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद MPESB प्राइमरी स्कूल टीचर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा, जिसका उपयोग परिणाम निकालने के लिए किया जाएगा।
MP TET Varg 3 Answer Key 2025 Download Link
एमपी ईएसबी प्राथमिक शिक्षक उत्तर कुंजी 2025 और प्रतिक्रिया पत्रक डाउनलोड करने का लिंक अब www.esb.mp.gov.in पर एक्टिव है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके और अपनी लॉगिन जानकारी भरकर सीधे उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
MPESB Primary School Teacher PSTST Answer Key 2025 Link
MP TET Varg 3 Answer Key 2025 Raise Objection Details
उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2025 तक एमपी टीईटी वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाना होगा। अगर किसी प्रश्न में गलती मिलती है, तो उम्मीदवार अनंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति उठा सकते हैं। सभी आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।
MP Primary Teacher Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?
MPESB प्राथमिक शिक्षक उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने का तरीका यहां देखें:
-
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in खोलें।
-
होमपेज पर नवीनतम अपडेट सेक्शन में "ऑनलाइन प्रश्न/उत्तर आपत्ति लिंक - प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा - 2025" पर क्लिक करें।
-
नए पेज पर "प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा - 2025" पर क्लिक करें।
-
फिर "ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन" पर क्लिक करें।
-
लॉगिन पेज पर अपना आवेदन क्रमांक, TAC कोड, जन्म तिथि और कैप्चा कोड भरें।
-
साइन इन पर क्लिक करें।
-
आपकी MPESB प्राथमिक शिक्षक उत्तर कुंजी 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
अब आप अपने उत्तर डाउनलोड करें और दोबारा जाँच कर अपने संभावित अंक का अनुमान लगाएं।
Also Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation