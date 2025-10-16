MP TET Varg 3 Answer Key 2025 OUT: एमपी प्राइमरी टीचर उत्तर कुंजी जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

MP TET Varg 3 Answer Key 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 15 अक्टूबर 2025 को MP TET वर्ग 3 उत्तर कुंजी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा (वर्ग 3) में उपस्थित उम्मीदवार अब www.mpesb.mponline.gov.in या www.esb.mp.gov.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या, TAC कोड और जन्म तिथि का उपयोग करके अनंतिम उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों की पुष्टि कर सकते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर +1 अंक जोड़कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और अंतिम परिणाम की तैयारी कर सकते हैं।

एमपी प्राइमरी स्कूल टीचर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। जिन उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में कोई गलती लगे, वे प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद MPESB प्राइमरी स्कूल टीचर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा, जिसका उपयोग परिणाम निकालने के लिए किया जाएगा।