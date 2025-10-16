SSC CGL Answer Key 2025
ICAR UG Counselling 2025 Registration: UG एग्रीकल्चर कोर्स की काउंसलिंग शुरू, यहां icarcounseling.com करें रजिस्ट्रेशन

Oct 16, 2025, 20:43 IST

ICAR UG Counselling: इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) ने अंडरग्रेजुएट (UG) एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस कोर्स के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2025) पास करने वाले सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं।

ICAR UG Counselling 2025 Registration
ICAR UG 2025 Registration: ICAR ने अंडरग्रेजुएट एग्रीकल्चर वार्षिक वर्ष 2025-2026 के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए UG काउंसलिंग जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CUET UG 2025 परीक्षा में सफलता पाई हैं, वह इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्र ICAR की ऑफिशियल वेवसाइट icarcounseling.com पर रजिस्टर करें। काउंसलिंग कल यानी 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई थी। लेकिन, उम्मीदवारों को 17 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग और दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया है।

ICAR Counselling 2025: यूजी काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट

ICAR काउंसलिंग के जरिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की 20% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही, ICAR-NDRI करनाल, ICAR-IARI दिल्ली, RLBCAU झांसी और RPCAU पूसा में 100% सीटें अब CUET UG स्कोर के आधार पर भरी जाएंगी।

UG Counselling 2025: रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण डेट्स

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) में अंडरग्रेजुएट (UG) एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस कोर्सेज में रजिस्टर की प्रक्रिया को करने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

कार्यक्रम तिथि समय
रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फिस भुगतान और दस्तावेज अपलोड की शुरुआत 14 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे से
चॉइस फिलिंग और दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 रात 11:50 बजे तक
पहली सीट अलॉटमेंट  21 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे से
दूसरी सीट अलॉटमेंट  27 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे से


UG काउंसलिंग 2025 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

ICAR UG 2025 की काउंसलिंग के लिए सभी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन करी जा रही है। रजिस्टर करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. ICAR काउंसलिंग में रजिस्टर के लिए ऑफिशियल वेबसाइटicarcounseling.com पर जाएं।
  2. पेज पर 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें। 
  3. फिर, CUET UG 2025 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  4. फॉर्म पर आवश्यक पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भरें। 
  5. रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस जमा करवाएं।  
  6. आवश्यक सभी फॉर्म को जमा करवाएं। फिर, इसे सबमिट करें। 
  7. आपका ICAR UG 2025 की काउंसलिंग का फॉर्म स्क्रीन पर आ जाएगा।
  8. इसे डाउनलोड करें। फिर, उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। 

यहां भी पढ़े: ICSI CSEET 2025 November Registration Last Date


