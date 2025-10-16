ICAR UG Counselling 2025 Registration: UG एग्रीकल्चर कोर्स की काउंसलिंग शुरू, यहां icarcounseling.com करें रजिस्ट्रेशन

ICAR UG 2025 Registration: ICAR ने अंडरग्रेजुएट एग्रीकल्चर वार्षिक वर्ष 2025-2026 के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए UG काउंसलिंग जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CUET UG 2025 परीक्षा में सफलता पाई हैं, वह इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्र ICAR की ऑफिशियल वेवसाइट icarcounseling.com पर रजिस्टर करें। काउंसलिंग कल यानी 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई थी। लेकिन, उम्मीदवारों को 17 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग और दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया है।

ICAR Counselling 2025: यूजी काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट

ICAR काउंसलिंग के जरिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की 20% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही, ICAR-NDRI करनाल, ICAR-IARI दिल्ली, RLBCAU झांसी और RPCAU पूसा में 100% सीटें अब CUET UG स्कोर के आधार पर भरी जाएंगी।

UG Counselling 2025: रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण डेट्स