मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट की काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के अनुसार काउंसलिंग अक्टूबर के मिड में शुरू हो सकती हैं। सभी छात्र ऑफिशियल अपडेट के लिए MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in/pg-medical-counselling और mcc.nic.in पर देख सकते हैं।
PG Counselling 2025 Dates: NEET PG काउंसलिंग के शेड्यूल की डेट्स
नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एमसीसी (MCC) ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है। परंतु, FAIMA के द्वारा बताई गई एक्सपेक्टेड डेट्स जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।
|कार्यक्रम
|विवरण
|परीक्षा का नाम
|नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG)
|काउंसलिंग निकाय
|मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC)
|NEET PG 2025 काउंसलिंग प्रारंभ तिथि
|अक्टूबर 2025 के मिड में
|NEET PG 2025 सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख
|28 अक्टूबर, 2025
NEET PG Reservation Percentage: पीजी काउंसलिंग के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्राइटेरिया
NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए आप नीचे दी गई टेबल से कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्राइटेरिया की जानकारी लें।
|कैटेगरी
|परसेंटेज
|ओबीसी (OBC)
|27%
|एस सी (SC)
|15%
|ईडब्ल्यूएस (EWS)
|10%
|एसटी (ST)
|7.5%
|पी डब्लू डी (PwD)
|5%
NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए अप्लाई कैसे करें?
NEET PG 2025 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन करी जाएगी। रजिस्टर करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.inपर जाएं।
- होमपेज पर 'NEET PG COUNSELLING' पर क्लिक करें।
- 'राउंड 1 सीट अलॉटमेंट 2025' से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म पर आवश्यक पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भरें।
- रजिस्ट्रेशन के लिए नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस जमा करवाएं।
- आपका अलॉटमेंट रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर आ जाएगा।
- अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।
- भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।
NEET PG Counselling Round: NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है?
नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया चार राउंड में आयोजित की जाएगी। राउंड के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को देखें।
- राउंड 1: सबसे पहले राउंड में, छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनने का मौका मिलता है।
- राउंड 2: इस राउंड में जिन छात्रों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली या जो अपनी सीट अपग्रेड करना चाहते हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं।
- मॉप-अप राउंड: राउंड 1- 2 के बाद बची हुई सीटों को भरने के लिए यह राउंड छात्रों के लिए करवाया जाता है।
- स्ट्रे वैकेंसी राउंड: यह काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है, जो मॉप-अप राउंड के बाद बची सीटों को भरने के लिए करवाया जाता है।
