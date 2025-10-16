मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट की काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के अनुसार काउंसलिंग अक्टूबर के मिड में शुरू हो सकती हैं। सभी छात्र ऑफिशियल अपडेट के लिए MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in/pg-medical-counselling और mcc.nic.in पर देख सकते हैं।

PG Counselling 2025 Dates: NEET PG काउंसलिंग के शेड्यूल की डेट्स

नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एमसीसी (MCC) ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है। परंतु, FAIMA के द्वारा बताई गई एक्सपेक्टेड डेट्स जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।