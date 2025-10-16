Diwali School Holidays 2025: दिवाली के त्योहार पर राजस्थान समेत दिल्ली, यूपी, बिहार में बंद रहेंगे स्कूल, चेक करें लंबी छुट्टियों की लिस्ट

Diwali (October) School Holidays 2025: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मिठाइयों के साथ-साथ स्कूल के बच्चों के लिए छुट्टियों की लंबी लिस्ट लेकर आता है, जिसका वह बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा के चलते बच्चों को अच्छा खासा लंबा ब्रेक मिला है। राजस्थान समेत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई राज्यों ने स्कूलों में त्योहार की छुट्टियां घोषित की हैं।

Diwali Holidays In Rajasthan School 2025: राजस्थान में दिवाली छुट्टियां स्टार्ट

राजस्थान के डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कार्यकर्ता सीताराम जाट ने दिवाली की छुट्टियां 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर की बजाय 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेंगी। इस दौरान राज्य के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के सभी सरकारी दफ्तर और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस बार, राजस्थान में 12 दिन तक दिवाली की छुट्टियां मिलेंगी।