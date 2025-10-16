Assam TET Result 2025: असम टीईटी परिणाम कल madhyamik.assam.gov.in पर होगा जारी, ऐसे करें चेक

Assam TET Result 2025: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DSE), असम, 17 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे असम TET Result 2025 जारी करेगा। जिन Candidates ने ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in पर अपना Result देख सकते हैं और मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

असम TET Result 2025 की PDF के साथ, DSE असम एक सीधा डाउनलोड लिंक भी सक्रिय करेगा, जिससे Candidates अपने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देख सकेंगे। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड तैयार रखें। जैसे ही 17 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे आधिकारिक वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in पर Result जारी होगा, वे लॉग इन करके असम TET मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड कर सकेंगे।

असम TET Result 2025

ग्रेजुएट टीचर (GT) और पोस्ट-ग्रेजुएट टीचर (PGT) पदों के लिए हुए TET-कम-रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी असम TET Result 2025 का फाइनल Result और मेरिट लिस्ट PDF, 17 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे जारी किया जाएगा। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DSE), असम की आधिकारिक वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in पर अपना Result देख सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।