Assam TET Result 2025: असम टीईटी परिणाम कल madhyamik.assam.gov.in पर होगा जारी, ऐसे करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Oct 16, 2025, 18:11 IST

DSE असम द्वारा असम TET Result 2025, 17 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे जारी किया जाएगा। Candidates अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके madhyamik.assam.gov.in पर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट टीचर का Result देख सकते हैं। वे यहां से मेरिट लिस्ट की PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड का सीधा लिंक भी उसी दिन सक्रिय कर दिया जाएगा।

Assam TET Result 2025: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DSE), असम, 17 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे असम TET Result 2025 जारी करेगा। जिन Candidates ने ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in पर अपना Result देख सकते हैं और मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

असम TET Result 2025 की PDF के साथ, DSE असम एक सीधा डाउनलोड लिंक भी सक्रिय करेगा, जिससे Candidates अपने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देख सकेंगे। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड तैयार रखें। जैसे ही 17 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे आधिकारिक वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in पर Result जारी होगा, वे लॉग इन करके असम TET मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड कर सकेंगे।

असम TET Result 2025

ग्रेजुएट टीचर (GT) और पोस्ट-ग्रेजुएट टीचर (PGT) पदों के लिए हुए TET-कम-रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी असम TET Result 2025 का फाइनल Result और मेरिट लिस्ट PDF, 17 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे जारी किया जाएगा। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DSE), असम की आधिकारिक वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in पर अपना Result देख सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

असम TET Result 2025 की संक्षिप्त जानकारी

DSE असम, ग्रेजुएट टीचरों और पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों के 9717 खाली पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए असम TET 2024 Result जारी करेगा। Result 7 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे जारी किया जाएगा। संक्षिप्त जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

परीक्षा का नाम

TET कम रिक्रूटमेंट टेस्ट – 2024 (असम TET)

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DSE), असम

पद

ग्रेजुएट टीचर (GT) और पोस्ट-ग्रेजुएट टीचर (PGT)

कुल खाली पद

9,717

परीक्षा की तारीख

19 जनवरी, 2025

Result की स्थिति

फाइनल Result जारी

असम TET Result 2025 की तारीख (फाइनल)

17 अक्टूबर, 2025 (सुबह 10:30 बजे)

आधिकारिक वेबसाइट

madhyamik.assam.gov.in

जरूरी जानकारी

एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

