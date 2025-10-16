SSC CGL Answer Key 2025
Focus
Quick Links

RPSC RAS Final Result 2023: राजस्थान RAS अंतिम परिणाम जारी, सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट PDF करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Oct 16, 2025, 11:05 IST

RPSC RAS Final Result 2023: 15 अक्टूबर 2025 को RAS 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। 28 जून 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। टॉप 10 में अजमेर और नागौर से तीन उम्मीदवार रहे हैं। डायरेक्ट लिंक से लिस्ट करें डाउनलोड। 

Add as a preferred source on Google
Join us
RPSC RAS Final Result 2023 Out
RPSC RAS Final Result 2023 Out

RPSC RAS Final Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS रिजल्ट 2023 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवा अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। इस भर्ती के लिए 905 पदों को भरा जाना था। अंतिम परिणाम पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है, उम्मीदवारों को परिणाम चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। उक्त परीक्षा के अन्तर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था।

इस भर्ती परीक्षा के लिए 69,6969 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किया गया था, वहीं 457927 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। 20 अक्टूबर 2023 को जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में 19,352 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए सफलता हासिल की है। इन उम्मीदवारों के लिए आयोग की ओर से 20 से 21 जुलाई 2024 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था।  परीक्षा में 16, 405 उम्मीदवार शामिल हुए। मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था।

RPSC RAS Final Result 2023: टॉपर्स के नाम देखें

 राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के रिजल्ट में अजमेर के कुशल चौधरी ने पूरे राज्य में रैंक 1 हासिल की है। उनके बाद अंकिता पराशर दूसरे नंबर पर और परमेश्वर चौधरी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तीनों टॉपर अजमेर जिले के हैं यहां देखें टॉप 10 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट:

रैंक 

        टॉपर्स के नाम 

जिला

1

कुशल चौधरी

अजमेर 

2

अंकिता पराशर 

अजमेर

3

परमेश्वर चौधरी

अजमेर

4

रंजन शर्मा

झुंझुनूं

5

विक्रम सिंह खिंड़िया

नागौर 

6

राशि कुमावत 

जयपुर 

7

अंजनी कुमार

नागौर 

8

प्रदीप सहारण

हनुमानगढ़

9

कमल चौधरी 

नागौर

10

विकास सियाग

बीकानेर

RPSC RAS Final Result 2023: पीडीएफ लिंक 

राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से RAS रिजल्ट 2023 परीक्षा का अंतिम परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि पीडीएफ के रूप में जारी किए गए हैं, इस लिस्ट में उम्मीदवारों के रोल नंबर, श्रेणी की जानकारी और अंक शामिल हैं

RAS रिजल्ट 2023

पीडीएफ लिंक 

RPSC RAS Final Result 2023: अंतिम परिणाम डाउनलोड कैसे करें?

नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए उम्मदीवार अपना RAS रिजल्ट 2023 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब राजस्थान राज्य एवं उप सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023

स्टेप 4 परिणाम 2023 पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। 

स्टेप 5 पीडीएफ में अपना रोल नंबर ढूंढें Ctrl+F क्लिक करें। 

स्टेप 6 अब अपने कट ऑफ अंकों की जांच करें। 

 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News