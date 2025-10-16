RPSC RAS Final Result 2023: राजस्थान RAS अंतिम परिणाम जारी, सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट PDF करें डाउनलोड

RPSC RAS Final Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS रिजल्ट 2023 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवा अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। इस भर्ती के लिए 905 पदों को भरा जाना था। अंतिम परिणाम पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है, उम्मीदवारों को परिणाम चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। उक्त परीक्षा के अन्तर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के लिए 69,6969 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किया गया था, वहीं 457927 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। 20 अक्टूबर 2023 को जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में 19,352 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए सफलता हासिल की है। इन उम्मीदवारों के लिए आयोग की ओर से 20 से 21 जुलाई 2024 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में 16, 405 उम्मीदवार शामिल हुए। मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था।

RPSC RAS Final Result 2023: टॉपर्स के नाम देखें राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के रिजल्ट में अजमेर के कुशल चौधरी ने पूरे राज्य में रैंक 1 हासिल की है। उनके बाद अंकिता पराशर दूसरे नंबर पर और परमेश्वर चौधरी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तीनों टॉपर अजमेर जिले के हैं यहां देखें टॉप 10 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट: रैंक टॉपर्स के नाम जिला 1 कुशल चौधरी अजमेर 2 अंकिता पराशर अजमेर 3 परमेश्वर चौधरी अजमेर 4 रंजन शर्मा झुंझुनूं 5 विक्रम सिंह खिंड़िया नागौर 6 राशि कुमावत जयपुर 7 अंजनी कुमार नागौर 8 प्रदीप सहारण हनुमानगढ़ 9 कमल चौधरी नागौर 10 विकास सियाग बीकानेर RPSC RAS Final Result 2023: पीडीएफ लिंक राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से RAS रिजल्ट 2023 परीक्षा का अंतिम परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि पीडीएफ के रूप में जारी किए गए हैं, इस लिस्ट में उम्मीदवारों के रोल नंबर, श्रेणी की जानकारी और अंक शामिल हैं