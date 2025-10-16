NHPC JE Exam Date 2025 OUT: एनएचपीसी जेई परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

NHPC JE Exam Date 2025 OUT: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 की आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 248 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों में जूनियर इंजीनियर (JE), सुपरवाइजर और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, एनएचपीसी जेई परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल वाले होने है, वे आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर परीक्षा नोटिस,एडमिट कार्ड तिथि और सिटी स्लिप से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर परीक्षा तिथि 2025- हाइलाइट्स

एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)29 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।