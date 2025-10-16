NHPC JE Exam Date 2025 OUT: एनएचपीसी जेई परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

NHPC JE Exam Date 2025 OUT: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 की आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 248 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों में जूनियर इंजीनियर (JE), सुपरवाइजर और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, एनएचपीसी जेई परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल वाले होने है, वे आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर परीक्षा नोटिस,एडमिट कार्ड तिथि और सिटी स्लिप से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर परीक्षा तिथि 2025- हाइलाइट्स
एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)29 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
विवरण
जानकारी
संस्था का नाम
एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड
पद का नाम
जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य
कुल रिक्तियों की संख्या
248
एनएचपीसी जेई परीक्षा तिथि 2025
29 अक्टूबर 2025
सिटी इंटिमेशन जारी होने की तिथि
16 अक्टूबर 2025
एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड 2025
26 अक्टूबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट
nhpcindia.com
NHPC JE Selection Process 2025 क्या है?
एनएचपीसी जेई भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया स्टेप्स वाय स्टेप्स नीचे देखें:
-
सीबीटी/लिखित परीक्षा
-
न्यूनतम योग्यता अंक
-
मेरिट आधारित चयन
-
दस्तावेज़ सत्यापन
