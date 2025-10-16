SSC CGL Answer Key 2025
NHPC JE Exam Date 2025 OUT: एनएचपीसी जेई परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 16, 2025, 10:26 IST

NHPC JE Exam Date 2025 OUT: एनएचपीसी जेई परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी गई है, जो 248 पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इस लेख से परीक्षा की तारीख जरूर देखें। यहां आपको परीक्षा शेड्यूल, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और अन्य जरूरी जानकारी भी मिलेगी।

NHPC JE Exam Date 2025 OUT

NHPC JE Exam Date 2025 OUT: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 की आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 248 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों में जूनियर इंजीनियर (JE), सुपरवाइजर और अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, एनएचपीसी जेई परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल वाले होने है, वे आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर परीक्षा नोटिस,एडमिट कार्ड तिथि और सिटी स्लिप से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर परीक्षा तिथि 2025- हाइलाइट्स

एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)29 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संस्था का नाम

एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड

पद का नाम

जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और अन्य

कुल रिक्तियों की संख्या

248

एनएचपीसी जेई परीक्षा तिथि 2025

29 अक्टूबर 2025

सिटी इंटिमेशन जारी होने की तिथि

16 अक्टूबर 2025

एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड 2025

26 अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

nhpcindia.com

NHPC JE Selection Process 2025 क्या है?

एनएचपीसी जेई भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया स्टेप्स वाय स्टेप्स नीचे देखें:

  • सीबीटी/लिखित परीक्षा 

  • न्यूनतम योग्यता अंक 

  • मेरिट आधारित चयन 

  • दस्तावेज़ सत्यापन

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

