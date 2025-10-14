DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी UG और PG रिजल्ट जारी, ये रहा मार्कशीट लिंक

DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) ने 2025 के UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र जो सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं, गैर-एनईपी परीक्षा/वार्षिक, सीबीसीएस यूजी/पीजी बैक परीक्षा, सीबीसीएस यूजी/पीजी नियमित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने रोल नंबर और कोर्स विवरण के माध्यम से अपना रिजल्ट आसानी से देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य सम सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।