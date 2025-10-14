DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी UG और PG रिजल्ट जारी, ये रहा मार्कशीट लिंक

DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) ने 2025 के UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र जो सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं, गैर-एनईपी परीक्षा/वार्षिक, सीबीसीएस यूजी/पीजी बैक परीक्षा, सीबीसीएस यूजी/पीजी नियमित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने रोल नंबर और कोर्स विवरण के माध्यम से अपना रिजल्ट आसानी से देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
DDU Result 2025 Download Link
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य सम सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके आप आसानी से अपना DDU रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
DDU Result 2025 Marksheet PDF Link
कैसे चेक करें Deen Dayal Upadhyaya University Result 2025?
सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर जाएं।
होमपेज पर उपलब्ध “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
अपने पाठ्यक्रम और रोल नंबर दर्ज करें।
“Submit” बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
इस वर्ष के UG और PG रिजल्ट में सभी छात्र अपने सेमेस्टर मार्क्स और ग्रेड देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों को रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत न हो।
DDU Semester Marksheet 2025 PDF पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक
डीडीयू रिजल्ट 2025 मार्कशीट में छात्र ये जानकारी जरूर चेक करें:
छात्र का नाम
रोल नंबर
परीक्षा का नाम (UG और PG)
विश्वविद्यालय का नाम
विषयवार अंक
कुल अंक
ग्रेड/प्रतिशत
डिवीजन
परिणाम की स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)
घोषणा की तारीख
आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर
