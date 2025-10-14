SSC CGL Answer Key 2025
DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी UG और PG रिजल्ट जारी, ये रहा मार्कशीट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Oct 14, 2025, 11:17 IST

Deen Dayal Upadhyay University Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) ने 2025 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर रिजल्ट यहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है।

DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) ने 2025 के UG और PG पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र जो सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं, गैर-एनईपी परीक्षा/वार्षिक, सीबीसीएस यूजी/पीजी बैक परीक्षा, सीबीसीएस यूजी/पीजी नियमित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने रोल नंबर और कोर्स विवरण के माध्यम से अपना रिजल्ट आसानी से देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। 

DDU Result 2025 Download Link

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य सम सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके आप आसानी से अपना DDU रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

DDU Result 2025 Marksheet PDF Link

यहां क्लिक करें

कैसे चेक करें Deen Dayal Upadhyaya University Result 2025?

  1. सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर उपलब्ध “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अपने पाठ्यक्रम और रोल नंबर दर्ज करें।

  4. “Submit” बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

इस वर्ष के UG और PG रिजल्ट में सभी छात्र अपने सेमेस्टर मार्क्स और ग्रेड देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों को रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत न हो।

DDU Semester Marksheet 2025 PDF पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक

डीडीयू रिजल्ट 2025 मार्कशीट में छात्र ये जानकारी जरूर चेक करें:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • परीक्षा का नाम (UG और PG)

  • विश्वविद्यालय का नाम

  • विषयवार अंक

  • कुल अंक

  • ग्रेड/प्रतिशत

  • डिवीजन

  • परिणाम की स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)

  • घोषणा की तारीख

  • आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

