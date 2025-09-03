Special Trains List 2025: त्योहारों पर घर जाना अब आसान, बिहार और पूर्वांचल के लिए खास इंतज़ाम, देखें रूट, नंबर और टाइमिंग

त्योहारी सीजन में बिहार रूट पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है। इसीलिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) ने 14 ट्रेनें चलाई हैं, जो कुल 588 ट्रिप्स करेंगी। ये ट्रेनें प्रदेश से बाहर रह रहे नागरिकों को अपने गृह नगर ले जाने में मदद करेंगी. बता दें कि यह विशेष सुविधा यात्रियों को पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेंगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे का प्लान ईस्टर्न रेलवे (ER): कोलकाता, सियालदह और हावड़ा रूट पर 24 ट्रेनें, 198 ट्रिप्स

वेस्टर्न रेलवे (WR): मुंबई, सूरत और वडोदरा से 24 ट्रेनें इन ट्रेनों के चलने से गुजरात और पश्चिम बंगाल के जो लोग राज्य से बाहर रह रहे है उन यात्रियों को घर जाने में बड़ी राहत मिलेगी। साउदर्न रेलवे भी पीछे नहीं साउदर्न रेलवे (SR) की ओर से 10 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जो 66 ट्रिप्स करेंगी। इनका फोकस चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे रूट्स पर रहेगा। अन्य जोन से भी विशेष ट्रेनें