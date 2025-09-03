IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links

Special Trains List 2025: त्योहारों पर घर जाना अब आसान, बिहार और पूर्वांचल के लिए खास इंतज़ाम, देखें रूट, नंबर और टाइमिंग

By Bagesh Yadav
Sep 3, 2025, 13:15 IST

Special Trains List 2025: त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बिहार और पूर्वांचल जाने वालों के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यात्री रूट, नंबर और टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं।

इस त्योहारी सीजन में बिहार रूट पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है। इसीलिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) ने 14 ट्रेनें चलाई हैं, जो कुल 588 ट्रिप्स करेंगी।
इस त्योहारी सीजन में बिहार रूट पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है। इसीलिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) ने 14 ट्रेनें चलाई हैं, जो कुल 588 ट्रिप्स करेंगी।

Special Trains List 2025: त्योहारों का मौसम आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। हर साल छठ पूजा, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे मौकों पर बिहार, झारखंड, बंगाल और दक्षिण भारत से लेकर मेट्रो शहरों तक टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है। रेलवे 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो कुल 2,024 ट्रिप्स करेंगी।

भारत का इकलौता राज्य जिसकी है तीन राजधानी? पूर्वी तट पर है स्थित

RAC यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम

सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे

त्योहारी भीड़ को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) सबसे आगे है। यह ज़ोन 48 ट्रेनें चलाएगा, जो मिलकर 684 ट्रिप्स पूरी करेंगी। इनका सबसे ज्यादा फायदा हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा रूट के यात्रियों को मिलेगा।

बिहार के लिए खास इंतज़ाम-588 ट्रिप्स

त्योहारी सीजन में बिहार रूट पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है। इसीलिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) ने 14 ट्रेनें चलाई हैं, जो कुल 588 ट्रिप्स करेंगी। ये ट्रेनें प्रदेश से बाहर रह रहे नागरिकों को अपने गृह नगर ले जाने में मदद करेंगी. बता दें कि यह विशेष सुविधा यात्रियों को पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेंगी।

ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे का प्लान

  • ईस्टर्न रेलवे (ER): कोलकाता, सियालदह और हावड़ा रूट पर 24 ट्रेनें, 198 ट्रिप्स

  • वेस्टर्न रेलवे (WR): मुंबई, सूरत और वडोदरा से 24 ट्रेनें

इन ट्रेनों के चलने से गुजरात और पश्चिम बंगाल के जो लोग राज्य से बाहर रह रहे है उन यात्रियों को घर जाने में बड़ी राहत मिलेगी।

साउदर्न रेलवे भी पीछे नहीं

साउदर्न रेलवे (SR) की ओर से 10 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जो 66 ट्रिप्स करेंगी। इनका फोकस चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे रूट्स पर रहेगा।

अन्य जोन से भी विशेष ट्रेनें

इसके अलावा स्पेशल सर्विसेज़ चलाई जाएंगी –

  • ईस्ट कोस्ट रेलवे से (भुवनेश्वर, पुरी, संबलपुर)

  • साउथ ईस्टर्न रेलवे से (रांची, टाटानगर)

  • नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से (प्रयागराज, कानपुर)

  • बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, कोटा आदि रूट्स से भी विशेष ट्रेनें चलेंगी।

अभी और भी ट्रेनें होंगी घोषित

रेलवे ने साफ किया है कि यह सिर्फ पहला फेज है। पिछले सालों में त्योहारों के दौरान 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। ऐसे में आने वाले हफ्तों में और ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है, खासकर बिहार रूट पर, जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है।

Bihar Smart Voter ID Card: बिहार के वोटर्स को मिलेगा नया कार्ड, क्‍या है इसकी खूबियां जानें यहाँ

भारत का पहला Private Railway Station, एयरपोर्ट जैसी सुविधा, जानें कौन है मालिक?

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News