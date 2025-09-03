Bihar Smart Voter ID Card: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को और आधुनिक बनाने का बड़ा कदम उठाया है। अब पारंपरिक EPIC कार्ड की जगह मतदाताओं को टेक-इनेबल्ड स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड मिलेंगे। ये कार्ड न सिर्फ़ फर्जीवाड़े पर रोक लगाएंगे, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी नई दिशा देंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
नया स्मार्ट वोटर कार्ड क्या है?
जागरण डॉट कॉम की एक रिपोर्ट की माने तो, नए टेक-इनेबल्ड वोटर कार्ड को पुराने EPIC का अपडेटेड वर्ज़न कहा जा सकता है। इसमें मतदाता की हाल की फोटो, क्यूआर कोड और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। यह कार्ड दो फ़ॉर्मेट फिजिकल कार्ड और डिजिटल e-EPIC में उपलब्ध होगा।
ई-ईपीआईसी (e-EPIC) कैसे करेगा काम?
ई-ईपीआईसी एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है, जिसे पीडीएफ फ़ॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें मतदाता का सीरियल नंबर, डेमोग्राफिक डिटेल्स और क्यूआर कोड शामिल रहेगा। स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर आसानी से एक्सेस करने योग्य यह कार्ड फिजिकल कार्ड जितना ही मान्य होगा।
बिहार में क्यों शुरू हो रहा e-EPIC?
बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में लगभग 7.24 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट आईडी रोकने के लिए चुनाव आयोग ने e-EPIC को लागू किया है। इससे बूथ पर वेरिफिकेशन आसान होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
मतदाताओं को कैसे मिलेगा नया वोटर कार्ड?
नए रजिस्टर हुए मतदाता सबसे पहले e-EPIC डाउनलोड कर पाएंगे। पुराने मतदाता भी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर की पुष्टि करके डिजिटल कार्ड ले सकेंगे। इसके बाद फिजिकल स्मार्ट वोटर कार्ड भी 15 दिनों के भीतर घर पहुंचा दिए जाएंगे, जिसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग SMS या NVSP पोर्टल से संभव होगी।
क्यों ज़रूरी टेक-इनेबल्ड कार्ड?
-
मतदाताओं को समय पर कार्ड मिल सकेगा।
-
फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट वोटिंग पर रोक लगेगी।
-
डिजिटल इंडिया पहल को चुनाव प्रक्रिया में बढ़ावा मिलेगा।
-
फिजिकल कार्ड भूल जाने पर भी डिजिटल कार्ड से मतदान मान्य होगा।
