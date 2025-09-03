IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links

Bihar Smart Voter ID Card: बिहार के वोटर्स को मिलेगा नया कार्ड, क्‍या है इसकी खूबियां जानें यहाँ

By Bagesh Yadav
Sep 3, 2025, 08:46 IST

Bihar Smart Voter ID Card: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए नया स्मार्ट वोटर कार्ड जारी करने का फैसला किया है। इसमें क्यूआर कोड और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। यह फिजिकल और डिजिटल e-EPIC दोनों फ़ॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा।

यह पहल बिहार में होने वाले चुनावों को और ज्यादा पारदर्शी, तेज़ और सुरक्षित बनाएगी।
यह पहल बिहार में होने वाले चुनावों को और ज्यादा पारदर्शी, तेज़ और सुरक्षित बनाएगी।

Bihar Smart Voter ID Card: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को और आधुनिक बनाने का बड़ा कदम उठाया है। अब पारंपरिक EPIC कार्ड की जगह मतदाताओं को टेक-इनेबल्ड स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड मिलेंगे। ये कार्ड न सिर्फ़ फर्जीवाड़े पर रोक लगाएंगे, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी नई दिशा देंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।

Bihar Voter List 2025 में ऐसे Check करें अपना नाम, मोबाइल से करें Download

नया स्मार्ट वोटर कार्ड क्या है?

जागरण डॉट कॉम की एक रिपोर्ट की माने तो, नए टेक-इनेबल्ड वोटर कार्ड को पुराने EPIC का अपडेटेड वर्ज़न कहा जा सकता है। इसमें मतदाता की हाल की फोटो, क्यूआर कोड और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। यह कार्ड दो फ़ॉर्मेट फिजिकल कार्ड और डिजिटल e-EPIC में उपलब्ध होगा।

ई-ईपीआईसी (e-EPIC) कैसे करेगा काम?

ई-ईपीआईसी एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है, जिसे पीडीएफ फ़ॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें मतदाता का सीरियल नंबर, डेमोग्राफिक डिटेल्स और क्यूआर कोड शामिल रहेगा। स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर आसानी से एक्सेस करने योग्य यह कार्ड फिजिकल कार्ड जितना ही मान्य होगा।

बिहार में क्यों शुरू हो रहा e-EPIC?

बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में लगभग 7.24 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट आईडी रोकने के लिए चुनाव आयोग ने e-EPIC को लागू किया है। इससे बूथ पर वेरिफिकेशन आसान होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मतदाताओं को कैसे मिलेगा नया वोटर कार्ड?

नए रजिस्टर हुए मतदाता सबसे पहले e-EPIC डाउनलोड कर पाएंगे। पुराने मतदाता भी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर की पुष्टि करके डिजिटल कार्ड ले सकेंगे। इसके बाद फिजिकल स्मार्ट वोटर कार्ड भी 15 दिनों के भीतर घर पहुंचा दिए जाएंगे, जिसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग SMS या NVSP पोर्टल से संभव होगी।

क्यों ज़रूरी टेक-इनेबल्ड कार्ड?

  • मतदाताओं को समय पर कार्ड मिल सकेगा।

  • फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेट वोटिंग पर रोक लगेगी।

  • डिजिटल इंडिया पहल को चुनाव प्रक्रिया में बढ़ावा मिलेगा।

  • फिजिकल कार्ड भूल जाने पर भी डिजिटल कार्ड से मतदान मान्य होगा।

Bihar Voter List 2025 में ऐसे Check करें अपना नाम, मोबाइल से करें Download

RAC यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने उठाया यह अहम कदम

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News