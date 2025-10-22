ChatGPT Atlas लॉन्च, जानें क्या है इसमें नया और ChatGPT से कैसे है अलग

ChatGPT Atlas को 21 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। यह OpenAI का एक एआई-इंटीग्रेटेड वेब ब्राउज़र है जो पारंपरिक ब्राउज़िंग को स्मार्ट और इंटरएक्टिव अनुभव में बदल देता है। Atlas सिर्फ़ सर्च करने का टूल नहीं बल्कि एक “बिल्ट-इन असिस्टेंट” है, जो यूज़र को रियल टाइम में जानकारी समझने, समरी बनाने और टास्क पूरे करने में मदद करता है।
क्या है ChatGPT Atlas
ChatGPT Atlas एक Chromium-आधारित स्मार्ट ब्राउज़र है जिसमें ChatGPT सीधे एम्बेड किया गया है। यह पारंपरिक ब्राउज़र की तरह वेबसाइट खोलने के साथ-साथ पढ़ी जा रही सामग्री को समझता और समझाता भी है। आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और तुरंत उसका सारांश, व्याख्या या पुनर्लेखन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन रिसर्च, पढ़ाई और प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा आसान बन जाती है।
ब्राउज़र मेमोरी की सुविधा
Atlas की “ब्राउज़र मेमोरी” एक वैकल्पिक (opt-in) फीचर है, जिससे ChatGPT आपके विज़िट किए गए पेजों के संदर्भ को याद रख सकता है। बाद में आप इसे कह सकते हैं, “वो रिसर्च आर्टिकल दिखाओ जो मैंने कल पढ़ा था।” ये सारी यादें पूरी तरह निजी रहती हैं और आप इन्हें कभी भी एडिट, डिलीट या डिसेबल कर सकते हैं।
Agent Mode: आपके लिए काम करने वाला AI
Atlas का सबसे पावरफुल फीचर है “Agent Mode”। इसमें ChatGPT यूज़र के लिए कई काम खुद कर सकता है—जैसे टैब खोलना, फॉर्म भरना, प्रोडक्ट की तुलना करना, यात्रा की योजना बनाना या रिसर्च नोट्स बनाना। हालांकि यह सुरक्षा के तहत कुछ सीमाओं में ही काम करता है, जैसे बैंकिंग साइट्स पर कोई ऑटोमेटिक कार्रवाई नहीं करता।
स्मार्ट सर्च और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस
Atlas में हर टैब सिर्फ URL खोलने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट सर्च हब की तरह काम करता है। आप कोई भी सवाल या लिंक टाइप करें. यह वेब रिज़ल्ट को ChatGPT की इनसाइट्स के साथ जोड़कर व्यवस्थित रिज़ल्ट दिखाता है। लिंक, न्यूज़, वीडियो और इमेज के टैब्स से खोज और भी आसान हो जाती है।
प्राइवेसी और डेटा पर पूरा कंट्रोल
OpenAI ने Atlas में प्राइवेसी को प्राथमिकता दी है। ब्राउज़र मेमोरी पूरी तरह यूज़र के नियंत्रण में है और ब्राउज़िंग डेटा का मॉडल ट्रेनिंग में उपयोग तभी होता है जब यूज़र अनुमति देता है। साथ ही, आप साइट-वार परमिशन सेट कर सकते हैं, इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़ कर सकते हैं और किसी भी समय एक्सेस रद्द कर सकते हैं।
इन-लाइन राइटिंग और रियल टाइम असिस्टेंस
Atlas में आप किसी भी वेब फॉर्म में सीधे ChatGPT की मदद से टेक्स्ट ड्राफ्ट, एडिट या बेहतर बना सकते हैं। चाहे ईमेल लिखना हो, ब्लॉग अपडेट करना हो या कोई ऑनलाइन आवेदन भरना, अब ऐप्स स्विच करने की ज़रूरत नहीं।
अभी कौन कर सकता है यूज़
ChatGPT Atlas फिलहाल macOS पर Free, Plus, Pro और Go यूज़र्स के लिए उपलब्ध है, जबकि Business और Enterprise यूज़र्स के लिए इसका बीटा वर्ज़न जारी किया गया है। Windows, iOS और Android वर्ज़न जल्द ही आने वाले हैं। यूज़र चाहें तो अपने पुराने ब्राउज़र से बुकमार्क्स, पासवर्ड और हिस्ट्री सिंक कर सकते हैं।
ChatGPT Atlas पारंपरिक वेब ब्राउज़िंग को एक स्मार्ट, इंटरएक्टिव और प्रोडक्टिव वर्कस्पेस में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सिर्फ़ जानकारी ढूंढने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि वेब को आपके लिए “काम करने” वाला प्लेटफॉर्म बना देता है।
