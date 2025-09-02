भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है और किस राज्य में बहती है? जानें यहां

राजस्थान की अरवरी नदी () को भारत की सबसे छोटी नदी के रूप में जाना जाता है। यह केवल 90 किलोमीटर तक बहती है, लेकिन इसका महत्व इसकी लंबाई से कहीं ज्यादा है। यह नदी अलवर जिले में स्थित है। यह नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पूरी तरह सूख जाने के बाद स्थानीय गांववालों ने इसे फिर से जीवित किया था। आज यह सामुदायिक नेतृत्व में जल संरक्षण का प्रतीक है। रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की यह खास सुविधा, यात्री ऐसे कर सकेंगे बुक अरवरी नदी कहां स्थित है? अरवरी नदी राजस्थान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में अलवर जिले से होकर बहती है। यह अरावली पहाड़ियों के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में है, इसलिए यहां खेती, पीने के पानी और वन्य जीवन के लिए इसका होना बहुत कीमती है।

अरवरी नदी यह नदी राजस्थान में थानागाजी के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहां से यह 70 से ज्यादा गांवों से होकर गुजरती है और आखिर में साहिबी नदी में मिल जाती है।

अरवरी नदी को कैसे पुनर्जीवित किया गया? 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में अरवरी नदी पूरी तरह से सूख गई थी। 1995 में, गांववालों ने पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह और गैर-सरकारी संगठन (NGO) तरुण भारत संघ की मदद से 300 से ज्यादा जोहड़ (मिट्टी के छोटे बांध) बनाए। ये बांध बारिश का पानी इकट्ठा करने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए बनाए गए थे। इस कोशिश ने नदी को एक बारहमासी जल स्रोत में बदल दिया। अरवरी नदी के बारे में रोचक तथ्य 1.भारत की सबसे छोटी नदी – सिर्फ 90 किलोमीटर की लंबाई के साथ, इसे देश की सबसे छोटी नदी होने का दर्जा मिला है। इसका छोटा आकार इसे भारत के भूगोल का एक अनोखा हिस्सा और राजस्थान के लिए गर्व की बात बनाता है। 2.लोगों के प्रयास से पुनर्जीवित – स्थानीय समुदायों ने मिलकर इसे फिर से जीवित किया। यह सफलता दिखाती है कि एकता और पारंपरिक तरीके पानी की गंभीर समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। 3.सूखे इलाके से होकर बहती है – यह एक सूखे क्षेत्र में होने के बावजूद, खेती और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसके बिना, आसपास के कई गांवों को कठोर रेगिस्तानी मौसम में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता।