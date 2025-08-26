भारतीय रेलवे रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ट्रेनों की स्पीड पर भी विशेष फोकस कर रहा है, जिससे देश में ट्रेनों की औसत गति में इजाफा हुआ है. वंदे भारत एक्सप्रेस की गति की बात करें तो यह सेमी-हाई-स्पीड ने देश में ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाया है.

भारतीय रेलवे ने 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कर रेल सफर में एक नया अध्याय जोड़ा था। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फ़ैक्ट्री (ICF) द्वारा विकसित इन सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों ने न केवल यात्रियों का समय बचाया है बल्कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी को भी नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आज देशभर में कुल 150 वंदे भारत सेवाएं (75 अप और 75 डाउन) पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं।

वंदे भारत ट्रेन की स्पीड:

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को 180 किमी प्रति घंटा की शीर्ष गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनकी अधिकतम परिचालन गति 160 किमी प्रति घंटा तय की गई है। हालांकि, वास्तविक गति कई कारकों जैसे ट्रैक की गुणवत्ता, स्टॉपेज, और रखरखाव कार्यों पर निर्भर करती है।