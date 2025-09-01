पुलिस को हिंदी में क्या कहते है? सबको नहीं है पता

हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका असली हिंदी अर्थ हमें पता ही नहीं होता। ट्रेन, पुलिस और कंप्यूटर जैसे शब्द हमारी भाषा और दिमाग में इतने घुल-मिल गए हैं कि इन्हें हम जस का तस स्वीकार कर चुके हैं। मगर सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शायद आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे।

आम सोच और बोलचाल

जब लोगों से यह सवाल पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग थानेदार, चौकीदार या प्रशासक जैसे नाम बताते है। लेकिन ये सभी उत्तर पूरी तरह सही नहीं हैं। दरअसल, पुलिस का एक अलग आधिकारिक हिंदी रूप मौजूद माना जाता है।

पुलिस का हिंदी नाम

कानून की पुरानी किताबों और दस्तावेज़ों में पुलिस के लिए प्रयोग किया गया सही हिंदी नाम ‘राजकीय जन रक्षक’ माना जाता है।

हालांकि, यह नाम इतना प्रचलित नहीं हुआ कि आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि आप शायद ही कभी किसी को कहते सुनेंगे कि “हम राजकीय जन रक्षक से मदद लेने जा रहे हैं।”