पुलिस को हिंदी में क्या कहते है? सबको नहीं है पता

हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका असली हिंदी अर्थ हमें पता ही नहीं होता। ट्रेन, पुलिस और कंप्यूटर जैसे शब्द हमारी भाषा और दिमाग में इतने घुल-मिल गए हैं कि इन्हें हम जस का तस स्वीकार कर चुके हैं। मगर सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शायद आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे।
आम सोच और बोलचाल
जब लोगों से यह सवाल पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग थानेदार, चौकीदार या प्रशासक जैसे नाम बताते है। लेकिन ये सभी उत्तर पूरी तरह सही नहीं हैं। दरअसल, पुलिस का एक अलग आधिकारिक हिंदी रूप मौजूद माना जाता है।
पुलिस का हिंदी नाम
कानून की पुरानी किताबों और दस्तावेज़ों में पुलिस के लिए प्रयोग किया गया सही हिंदी नाम ‘राजकीय जन रक्षक’ माना जाता है।
हालांकि, यह नाम इतना प्रचलित नहीं हुआ कि आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि आप शायद ही कभी किसी को कहते सुनेंगे कि “हम राजकीय जन रक्षक से मदद लेने जा रहे हैं।”
पुलिस शब्द की उत्पत्ति
‘पुलिस’ शब्द की जड़ें यूरोप में हैं। यह मध्यकालीन फ़्रांसीसी शब्द "Police" से आया, जो स्वयं लैटिन शब्द "Politia" और अंततः ग्रीक शब्द "Politia" से बना। ग्रीक भाषा में इसका आधार शब्द "Polis" था, जिसका अर्थ ‘शहर’ है। यही शब्द नागरिकता, प्रशासन और शासन व्यवस्था को दर्शाता है।
ग्रीक प्रभाव और अर्थ
ग्रीक सभ्यता में "पोलिस" का मतलब सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि वह शहरी जीवन, शासन और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतीक भी था। यानी, शहर का संचालन और नागरिकों के हितों की रक्षा "पोलिस" से जुड़ा हुआ था।
आधुनिक समय में प्रयोग
18वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ी में "Police" शब्द का अर्थ बदलकर खास तौर पर कानून-व्यवस्था संभालने वाली ताक़त हो गया। यही अर्थ आगे चलकर अंग्रेज़ी पुलिस बल और फिर भारत की पुलिस प्रणाली से जुड़ गया।
