Gujarat SIR Voter List 2025: वोटर लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम, नाम गलत या गायब हो तो करें यह काम

गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वर्ष 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची 19 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य की 182 विधानसभा सीटों में मतदाता सूची को सटीक और अपडेट करना है। नागरिक 7 फरवरी 2026 को जारी होने वाली अंतिम सूची से पहले अपने नाम और विवरण की जांच कर सकते हैं। बता दें कि मतदाता बनने की योग्यता तिथि 1 जनवरी 2026 रखी गई है। इस तारीख तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक सूची में शामिल हो सकते हैं। राज्य में SIR की समय-सीमा (Timeline) 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025: घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन (Enumeration)

19 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

18 जनवरी 2026: दावा (Claim) और आपत्ति (Objection) दर्ज करने की अंतिम तारीख

7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशि कैसे देखें अपना नाम ऑनलाइन? पहला तरीका: ECI पोर्टल पर विजिट करके वेबसाइट: electoralsearch.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in

EPIC नंबर, मोबाइल OTP या नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र से खोज करें।

दूसरा तरीका: CEO गुजरात वेबसाइट मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए आप ceo.gujarat.gov.in वेबसाइट पर जाएं, फिर अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें, और नाम या EPIC नंबर का उपयोग करके सर्च करें। आप चाहें तो बूथ-वाइज PDF डाउनलोड करके ऑफलाइन भी जांच कर सकते हैं। ऐसे डाउनलोड करें PDF: ceo.gujarat.gov.in या voters.eci.gov.in से लिस्ट डाउनलोड करें। सबसे पहले District सेलेक्ट करें उसके बाद Assembly सेलेक्ट करके ओना Polling Station चुनें। नाम गलत या गायब हो तो क्या करें? अगर मतदाता सूची में कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए फॉर्म का उपयोग करें: Form 6: नया नाम जोड़ने के लिए

Form 7: किसी नाम को हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए

Form 8: नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या BLO/ERO कार्यालय में 18 जनवरी 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। करीब 67 लाख अनमैप्ड वोटर्स को दस्तावेज़ देना अनिवार्य