By Bagesh Yadav
Aug 29, 2025, 16:08 IST

दुनिया की सबसे बड़ी जेलों के बारे में जानें, जिनमें फिलीपींस की न्यू बिलिबिड जेल और भारत की तिहाड़ जेल शामिल हैं। इन विशाल जेलों, यहां के कैदियों की आबादी और दुनिया की न्याय व्यवस्था में इनकी भूमिका के बारे में जरूरी तथ्य और आंकड़े जानें।

जेलों का मकसद अपराधियों को सुधारना और समाज की सुरक्षा बनाए रखना होता है। ये सामाजिक न्याय और रोकथाम का प्रतीक हैं। दुनिया भर में कई सुधार गृह आकार, क्षमता और काम करने के तरीकों के मामले में अलग-अलग होते हैं। इनमें से कई जेलें अपने बड़े आकार और कैदियों को रखने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। यहां, हम दुनिया की सबसे बड़ी जेलों के बारे में जानेंगे और उनके आकार और महत्व पर खास ध्यान देंगे।

दुनिया की सबसे बड़ी जेल

फिलीपींस के मुंटिनलुपा में स्थित न्यू बिलिबिड जेल को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। इसे पहली बार 1940 में एक नजरबंदी कैंप के रूप में स्थापित किया गया था, जब इस इलाके पर जापान का कब्जा था। शुरू में इसे 6,345 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन, आज इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और यहां करीब 28,500 कैदी रहते हैं। यहां खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है और यह देश की मुख्य अधिकतम-सुरक्षा वाली जेल है। हाल के सालों में यह जेल हथियारों, अवैध पदार्थों, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी घटनाओं में फंसी रही है।

भारत की सबसे बड़ी जेल

1957 में अपनी स्थापना के बाद से, दिल्ली की तिहाड़ जेल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर बन गई है। इसकी नौ मुख्य जेलों में 5200 कैदियों को रखा जा सकता है।

यह दिल्ली जेल प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें रोहिणी और मंडोली के परिसर भी शामिल हैं। यह कई सुधार गृहों का संचालन करती है। यह एक बहुत बड़ी जेल है और इसमें काफी संख्या में कैदियों को रखने की क्षमता है।

दुनिया की 10 सबसे बड़ी जेलें

नीचे दी गई टेबल में 2025 में कैदियों की आबादी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेलों के नाम हैं।

रैंक

जेल

स्थान

कैदियों की संख्या

1

न्यू बिलिबिड जेल

मुंटिनलुपा, फिलीपींस

28,500

2

सिलिवरी जेल

सिलिवरी, तुर्की

22,000

3

कोंग प्रेम सेंट्रल जेल

बैंकॉक, थाईलैंड

20,000 तक

4

लॉस एंजिल्स काउंटी जेल

लॉस एंजिल्स, यूएसए

19,836

5

तिहाड़ जेल

पश्चिमी दिल्ली, भारत

19,500

6

राइटर्स आइलैंड

न्यूयॉर्क शहर, यूएसए

13,849

7

द हैरिस काउंटी जेल

टेक्सास, यूएसए

10,044

8

द मैरिकोपा काउंटी जेल

फीनिक्स, एरिजोना, यूएसए

9,265

9

करन-फ्रॉमहोल्ड करेक्शनल फैसिलिटी

फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएसए

8,811

10

मेट्रो वेस्ट डिटेंशन सेंटर

मियामी, फ्लोरिडा, यूएसए

7,050

दूसरी सबसे बड़ी जेल: सिलिवरी जेल

स्थान: सिलिवरी, तुर्की

कुल कैदियों की संख्या: 22,000

सिलिवरी जेल यूरोप की सबसे बड़ी सुधार सुविधा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जेल है। इसमें आधुनिक और उच्च-सुरक्षा वाली इमारतें हैं। इसे 11,000 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहां 22,000 से ज्यादा कैदी रहते हैं। हालांकि, यह जेल पत्रकारों और राजनेताओं जैसे जाने-माने लोगों को रखने के लिए चर्चा में रही है। लेकिन खराब रहन-सहन और मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के कारण इसकी आलोचना भी होती है।

तीसरी सबसे बड़ी जेल: कोंग प्रेम सेंट्रल जेल

स्थान: बैंकॉक, थाईलैंड

कुल कैदियों की संख्या: 20,000

1944 में स्थापित कोंग प्रेम सेंट्रल जेल थाईलैंड की सबसे बड़ी सुधार सुविधा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जेल है। यहां कई देशों के कैदियों को रखा जाता है, जिनमें से लगभग 30% विदेशी हैं। COVID-19 महामारी के दौरान, इस जेल की पांच इमारतों को संक्रमित कैदियों के लिए फील्ड अस्पतालों में बदल दिया गया था। यह जेल जाने-माने लोगों को रखने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा, यहां ड्रग्स से जुड़े अपराधी, राजनीतिक कैदी और अन्य अपराधी भी रखे जाते हैं।

