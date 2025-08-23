ICC ODI World Cup 2027: कब और कहां खेला जायेगा अगला वनडे वर्ल्ड कप? मैच वेन्यू लिस्ट आई सामने

2027 ICC ODI World Cup: क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने साल 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए सभी वेन्यू की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर 2027 में खेला जाएगा, जिसमें कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि वर्ल्ड कप तीन देशों साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। इसमें सबसे ज्यादा 44 मैच साउथ अफ्रीका की मेज़बानी में होंगे, जबकि जिम्बाब्वे और नामीबिया में पाँच-पाँच मुकाबले खेले जाएंगे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन है, जिसने 2023 फाइनल में भारत को हराया था। यह दूसरी बार होगा जब साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की सह-मेज़बानी करेंगे (पहली बार 2003 वर्ल्ड कप में), वहीं नामीबिया पहली बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तीन देशों में फैला यह वर्ल्ड कप खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए बेहद खास अनुभव लेकर आएगा। Asia Cup Most Runs: एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके नाम? इस भारतीय के नाम सबसे अधिक रन

Asia Cup 2025: टीम India Squad में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम साउथ अफ्रीका में होंगे सर्वाधिक 44 मैच: ODI World Cup 2027: साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 44 मैच साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे। आठ बड़े शहर जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन, ग्केबेर्हा, ब्लोएमफोंटेन, ईस्ट लंदन और पार्ल को मेज़बानी मिली है। बाकी 10 मुकाबले जिम्बाब्वे व नामीबिया में होंगे। जोहान्सबर्ग – वांडरर्स स्टेडियम

प्रिटोरिया – सेंचुरियन पार्क

केप टाउन – न्यूलेन्ड्स क्रिकेट ग्राउंड

डरबन – किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड

ग्केबेर्हा (पूर्व में पोर्ट एलिज़ाबेथ) – सेंट जॉर्ज पार्क

ब्लोएमफोंटेन – मंगाउंग ओवल

ईस्ट लंदन – बफेलो पार्क

पार्ल – बोलैंड पार्क जिम्बाब्वे में होंगे 5 मैच हरारे – हरारे स्पोर्ट्स क्लब

बुलावायो – क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब नामीबिया (5 मैच) विंडहोक – वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, यूनाइटेड ग्राउंड