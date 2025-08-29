T20 World Cup 2026: अभी तक कितनी टीमों ने किया क्वालीफाई, कब और कहाँ होगा टूर्नामेंट, जानें सब

T20 World Cup 2026 Teams: ICC टी20 विश्व कप 2026 का शानदार आयोजन अगले साल किया जायेगा, जहां दुनिया की दिग्गज टीमें एक दूसरे को टक्कर देंगी. फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले 10वें पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से 15 टीमों की जगह अभी तक पक्की हो चुकी है। भारत मौजूदा चैंपियन के तौर पर खिताब बचाने उतरेगा। खास बात यह है कि इस बार इटली ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह बनाई है।

यूरोप से नीदरलैंड और इटली की एंट्री

यूरोपीय क्वालिफ़ायर में शीर्ष दो टीम बनने के बाद नीदरलैंड और इटली ने 2026 विश्व कप का टिकट हासिल किया। नीदरलैंड पहले भी विश्व कप खेल चुका है लेकिन इटली के लिए यह ऐतिहासिक पल है क्योंकि यह उनकी पहली वर्ल्ड कप क्वालिफ़िकेशन है।