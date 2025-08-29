T20 World Cup 2026: अभी तक कितनी टीमों ने किया क्वालीफाई, कब और कहाँ होगा टूर्नामेंट, जानें सब

T20 World Cup 2026 Teams: ICC टी20 विश्व कप 2026 का शानदार आयोजन अगले साल किया जायेगा, जहां दुनिया की दिग्गज टीमें एक दूसरे को टक्कर देंगी. फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले 10वें पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से 15 टीमों की जगह अभी तक पक्की हो चुकी है। भारत मौजूदा चैंपियन के तौर पर खिताब बचाने उतरेगा। खास बात यह है कि इस बार इटली ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह बनाई है।
यूरोप से नीदरलैंड और इटली की एंट्री
यूरोपीय क्वालिफ़ायर में शीर्ष दो टीम बनने के बाद नीदरलैंड और इटली ने 2026 विश्व कप का टिकट हासिल किया। नीदरलैंड पहले भी विश्व कप खेल चुका है लेकिन इटली के लिए यह ऐतिहासिक पल है क्योंकि यह उनकी पहली वर्ल्ड कप क्वालिफ़िकेशन है।
अमेरिका से कनाडा की शानदार क्वालिफ़िकेशन
कनाडा ने अपने घरेलू मैदान पर खेले गए अमेरिका क्षेत्रीय फ़ाइनल में सभी छह मैच जीतकर शानदार अंदाज़ में 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई किया। उन्होंने बरमूडा, केमैन आइलैंड्स और बहामास को पीछे छोड़ा।
सीधे क्वालिफ़ाई करने वाली टीमें
T20 World Cup 2026 qualifiers table साल 2024 विश्व कप की शीर्ष 7 टीमें (मेज़बानों को छोड़कर) और 30 जून 2024 तक की आईसीसी टी20 रैंकिंग की शीर्ष 3 टीमें, जो पहले से क्वालिफ़ाई नहीं हुई थीं, 2026 विश्व कप में जगह बनाने में सफल रहीं। इनमें अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान शामिल हैं।
अब तक क्वालिफ़ाई कर चुकी टीमें (24 जून 2025 तक)
-
भारत – मेज़बान
-
श्रीलंका – मेज़बान
-
अफ़ग़ानिस्तान – 17 जून 2024
-
ऑस्ट्रेलिया – 17 जून 2024
-
बांग्लादेश – 17 जून 2024
-
इंग्लैंड – 17 जून 2024
-
दक्षिण अफ्रीका – 17 जून 2024
-
अमेरिका – 17 जून 2024
-
वेस्टइंडीज – 17 जून 2024
-
आयरलैंड – 30 जून 2024
-
न्यूज़ीलैंड – 30 जून 2024
-
पाकिस्तान – 30 जून 2024
-
कनाडा – 22 जून 2025
-
नीदरलैंड – 11 जुलाई 2025
-
इटली – 11 जुलाई 2025
कब से होगा वर्ल्ड कप का आगाज
2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका में होगा और मार्च तक रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से 15 की जगह पक्की हो चुकी है। भारत मौजूदा चैंपियन के तौर पर खिताब बचाने मैदान में उतरेगा।
