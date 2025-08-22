Matthew Breetzke ODI Record: वनडे क्रिकेट के 54 साल लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बल्लेबाज़ ने अपने करियर की शुरुआत लगातार चार अर्धशतकों से की। दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज़ मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 88 रनों की शानदार पारी खेली और अपने करियर की लाजवाब शुरुआत को और मज़बूत किया। इससे पहले उन्होंने डेब्यू मैच में 150 रन ठोके थे और अब तक खेले गए चारों मुकाबलों में अर्धशतक से ज्यादा स्कोर किया है। यह रिकॉर्ड उन्हें वनडे इतिहास में एक अनोखा स्थान दिलाता है।
डेब्यू पर धमाकेदार शतक
मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने अपना पहला वनडे पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में उन्होंने 148 गेंदों पर 150 रन ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह किसी भी बल्लेबाज़ का वनडे डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर है।
लगातार चार अर्धशतक पहली बार
ब्रीट्ज़के ने अब तक चार मैच खेले हैं और हर मैच में 50+ रन बनाए। उनके स्कोर रहे:
-
150 बनाम न्यूजीलैंड (लाहौर)
-
83 बनाम पाकिस्तान (कराची)
-
57 बनाम ऑस्ट्रेलिया (केर्न्स)
-
88 बनाम ऑस्ट्रेलिया (मैकाय)
इस तरह उन्होंने पहले 4 मैचों में चार लगातार अर्धशतक लगाए, जो ODI इतिहास में पहली बार हुआ है।
बल्लेबाज़ी के हर पोजीशन पर है फिट:
ब्रीट्ज़के ने अभी तक अलग-अलग पोज़िशन पर बैटिंग की है। डेब्यू पर ओपनिंग की, दूसरे मैच में नंबर 3 पर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में नंबर 4 पर। हर पोज़िशन पर उन्होंने खुद को साबित किया और रन बनाए।
IPL से लेकर वर्ल्ड कप तक उम्मीदें
ब्रीट्ज़के इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से IPL डेब्यू कर चुके हैं। उनकी शानदार फॉर्म और लचीलापन उन्हें 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बड़ा दावेदार बना सकता है।
