Matthew Breetzke ODI Record: वनडे क्रिकेट के 54 साल लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बल्लेबाज़ ने अपने करियर की शुरुआत लगातार चार अर्धशतकों से की। दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज़ मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 88 रनों की शानदार पारी खेली और अपने करियर की लाजवाब शुरुआत को और मज़बूत किया। इससे पहले उन्होंने डेब्यू मैच में 150 रन ठोके थे और अब तक खेले गए चारों मुकाबलों में अर्धशतक से ज्यादा स्कोर किया है। यह रिकॉर्ड उन्हें वनडे इतिहास में एक अनोखा स्थान दिलाता है।

डेब्यू पर धमाकेदार शतक

मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने अपना पहला वनडे पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में उन्होंने 148 गेंदों पर 150 रन ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह किसी भी बल्लेबाज़ का वनडे डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर है।