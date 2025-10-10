भारत का कौन-सा राज्य कहलाता है ‘देवों की भूमि’, जानें

देवभूमि (देवताओं की भूमि) के नाम से प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड है, जो उत्तर भारत में स्थित एक हिमालयी राज्य है। यहां अनगिनत मंदिर, पवित्र नदियां, तीर्थ यात्रा के मार्ग और मनमोहक नजारे हैं। इन सबके कारण उत्तराखंड को भारत के सबसे आध्यात्मिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु, संत और पर्यटक इस पवित्र भूमि पर धर्म, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के अनोखे संगम का अनुभव करने आते हैं।
किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है?
उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां हजारों मंदिर, पूजा स्थल और धार्मिक स्थान हैं। पवित्र नदियां गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं और हिमालय को कई हिंदू देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाएं भी इस क्षेत्र को भारत के आध्यात्मिक इतिहास से जोड़ती हैं। हिमालय का शांत वातावरण और यहां की पवित्रता मिलकर उत्तराखंड को सचमुच एक देवभूमि बनाते हैं।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर
उत्तराखंड के देवभूमि कहलाने का एक मुख्य कारण यहां के प्रसिद्ध मंदिर हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर, बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के लिए इसका बहुत अधिक महत्त्व है। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर भी एक बहुत पूजनीय स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं।
इसी तरह, गंगोत्री मंदिर पवित्र गंगा नदी के उद्गम का प्रतीक है, जबकि यमुनोत्री मंदिर देवी यमुना से जुड़ा है। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान ही नहीं हैं, बल्कि ये उत्तराखंड की गहरी आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक भी हैं।
चार धाम यात्रा
चार धाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। इसे भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन शामिल हैं। इन चारों धामों का बहुत बड़ा धार्मिक महत्त्व है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस यात्रा को करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है।
चार धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, क्योंकि इन पवित्र स्थलों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु सुंदर घाटियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और तेजी से बहती नदियों से होकर गुजरते हैं।
हरिद्वार
हरिद्वार उत्तराखंड के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और इसे अक्सर "भगवान का प्रवेश द्वार" भी कहा जाता है। यह शहर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। यह एक मनमोहक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्र गंगा नदी पर दीपक तैराए जाते हैं और हवा मंत्रों से गूंज उठती है। हरिद्वार में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है, जो हर बारह साल में एक बार लगता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री हरिद्वार में गंगा में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। उनका मानना है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।
ऋषिकेश – दुनिया की योग राजधानी
हरिद्वार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश को दुनिया भर में "योग की राजधानी" के रूप में जाना जाता है। इस शहर में कई आश्रम, योग केंद्र और ध्यान केंद्र हैं, जो दुनिया के कोने-कोने से आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों को आकर्षित करते हैं। ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर से योग करने वाले और गुरु शामिल होते हैं।
उत्तराखंड के अन्य नाम
उत्तराखंड को मुख्य रूप से देवभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। कई लोग इसे "हिमालय का निवास" कहते हैं, जबकि अन्य इसे "चार धाम का प्रवेश द्वार" के रूप में जानते हैं। अपने आध्यात्मिक महत्त्व के कारण, इसे अक्सर भारत की "आध्यात्मिक राजधानी" भी कहा जाता है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों, संतों और यात्रियों को अपनी ओर खींचता है।
