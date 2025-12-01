AIBE 20 Answer Key 2025: जल्द प्रोविजनल आंसर-की @allindiabarexamination.com पर होगी जारी, यहां से पाएं Direct Link

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20, 2025 में शामिल हुए सभी छात्र के लिए यह एक बड़ी खबर है। BCI ने 30 नवंबर, 2025 को AIBE 20 का एग्जाम 2025 आयोजित किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर प्रोविजनल आंसर-की जारी करने वाला है। यह एग्जाम पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित किया गया था। साथ ही, छात्रों को बता दें कि AIBE आंसर की BCI द्वारा दो चरणों में जारी की जाएगी। BCI पहले प्रोविजनल आंसर-की रिलीज करेगा। फिर, AIBE की फाइनल आंसर-की 2025 रिलीज करेगा।

सभी छात्र अपनी प्रोविजनल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह जारी होते ही, AIBE ऑबजेक्शन विंडो 2025 खोली जाएगी। छात्र ऑबजेक्शन विंडो 2025 की लास्ट डेट तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर, उसके बाद ही फाइनल आंसर-की और रिजल्ट की घोषणा होगी।

Important Dates: AIBE 20 आंसर-की 2025

सभी छात्र एग्जाम से जुड़ी एक्सपेक्टेड डेट्स और डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।