Karnataka TET Hall Ticket, Download Now!
Focus
Quick Links
News

AIBE 20 Answer Key 2025: जल्द प्रोविजनल आंसर-की @allindiabarexamination.com पर होगी जारी, यहां से पाएं Direct Link

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 1, 2025, 11:44 IST

AIBE 20 2025 की प्रोविजनल आंसर-की का PDF डाउनलोड लिंक allindiabarexamination.com पर जल्द ही जारी की जाएगी। छात्र डायरेक्ट लिंक के लिए यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
AIBE 20 2025 Provisional Answer Key PDF
AIBE 20 2025 Provisional Answer Key PDF
Register for Result Updates

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20, 2025 में शामिल हुए सभी छात्र के लिए यह एक बड़ी खबर है। BCI ने 30 नवंबर, 2025 को AIBE 20 का एग्जाम 2025 आयोजित किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर प्रोविजनल आंसर-की जारी करने वाला है। यह एग्जाम पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित किया गया था। साथ ही, छात्रों को बता दें कि AIBE आंसर की BCI द्वारा दो चरणों में जारी की जाएगी। BCI पहले प्रोविजनल आंसर-की रिलीज करेगा। फिर, AIBE की फाइनल आंसर-की 2025 रिलीज करेगा।

सभी छात्र अपनी प्रोविजनल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह जारी होते ही, AIBE ऑबजेक्शन विंडो 2025 खोली जाएगी। छात्र ऑबजेक्शन विंडो 2025 की लास्ट डेट तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर, उसके बाद ही फाइनल आंसर-की और रिजल्ट की घोषणा होगी। 

Important Dates: AIBE 20 आंसर-की 2025

सभी छात्र एग्जाम से जुड़ी एक्सपेक्टेड डेट्स और डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें। 

इवेंट  डेट्स और एक्सपेक्टेड डेट्स 
AIBE 20 एग्जाम डेट  30 नवंबर 2025 
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने की डेट  एक्सपेक्टेड- दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह 
ऑब्जेक्शन विंडो जारी होने की डेट  प्रोविजनल आंसर की जारी होने के कुछ घंटों बाद
फाइनल आंसर-की जारी होने की डेट  जनवरी/फरवरी 2026 
AIBE 20 रिजल्ट डेट  फरवरी/मार्च 2026

AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की कैसे करें डाउनलोड?

AIBE 20 की प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद छात्र हमारे बताए गए इन स्टेप्स से लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन स्टेप्स के बारे में। 

  1. प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
  2. होमपेज पर मौजूद 'नोटिफिकेशन' या 'AIBE 20 Answer Key 2025' के लिंक पर क्लिक करें। ख
  3. फिर, PDF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करें।
  4. फिर, आंसर की PDF में अपने प्रश्न पत्र सेट कोड (जैसे - Set A, Set B, Set C, या Set D) के अनुसार आंसर की जांच करें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News