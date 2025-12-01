AIBE 20 Answer Key 2025: जल्द प्रोविजनल आंसर-की @allindiabarexamination.com पर होगी जारी, यहां से पाएं Direct Link

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20, 2025 में शामिल हुए सभी छात्र के लिए यह एक बड़ी खबर है। BCI ने 30 नवंबर, 2025 को AIBE 20 का एग्जाम 2025 आयोजित किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर प्रोविजनल आंसर-की जारी करने वाला है। यह एग्जाम पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित किया गया था। साथ ही, छात्रों को बता दें कि AIBE आंसर की BCI द्वारा दो चरणों में जारी की जाएगी। BCI पहले प्रोविजनल आंसर-की रिलीज करेगा। फिर, AIBE की फाइनल आंसर-की 2025 रिलीज करेगा।
सभी छात्र अपनी प्रोविजनल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह जारी होते ही, AIBE ऑबजेक्शन विंडो 2025 खोली जाएगी। छात्र ऑबजेक्शन विंडो 2025 की लास्ट डेट तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर, उसके बाद ही फाइनल आंसर-की और रिजल्ट की घोषणा होगी।
Important Dates: AIBE 20 आंसर-की 2025
सभी छात्र एग्जाम से जुड़ी एक्सपेक्टेड डेट्स और डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।
|इवेंट
|डेट्स और एक्सपेक्टेड डेट्स
|AIBE 20 एग्जाम डेट
|30 नवंबर 2025
|प्रोविजनल आंसर-की जारी होने की डेट
|एक्सपेक्टेड- दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह
|ऑब्जेक्शन विंडो जारी होने की डेट
|प्रोविजनल आंसर की जारी होने के कुछ घंटों बाद
|फाइनल आंसर-की जारी होने की डेट
|जनवरी/फरवरी 2026
|AIBE 20 रिजल्ट डेट
|फरवरी/मार्च 2026
AIBE 20 प्रोविजनल आंसर-की कैसे करें डाउनलोड?
AIBE 20 की प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद छात्र हमारे बताए गए इन स्टेप्स से लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन स्टेप्स के बारे में।
- प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद 'नोटिफिकेशन' या 'AIBE 20 Answer Key 2025' के लिंक पर क्लिक करें। ख
- फिर, PDF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करें।
- फिर, आंसर की PDF में अपने प्रश्न पत्र सेट कोड (जैसे - Set A, Set B, Set C, या Set D) के अनुसार आंसर की जांच करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation