Asia Cup 2025 India Squad: टीम इंडिया में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गयी है, सूर्यकुमार यादव इस युवा टीम का नेतृत्व करेंगे. वहीं भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को शानदार फॉर्म के चलते टीम में शामिल किया गया है। गिल ने आईपीएल 2025 में 156 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए थे। स्टैंडबाय खिलाड़ियों में प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को रखा गया है। श्रेयस अय्यर के आईपीएल 2025 में 175 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करने के बावजूद उन्हें बाहर रखा गया है।

ByBagesh Yadav
Aug 19, 2025, 16:44 IST
इस बार चयनकर्ताओं ने टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन बनाया है।
Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गयी है, सूर्यकुमार यादव इस युवा टीम का नेतृत्व करेंगे. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक यूएई (UAE) में खेला जाएगा। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए यह प्रतियोगिता भारत के लिए एक अहम इवेंट है। इस बार चयनकर्ताओं ने टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन बनाया है। स्टैंडबाय खिलाड़ियों में प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को रखा गया है।

अगरकर ने गिल की प्लेइंग XI में जगह को लेकर क्या कहा

“हम टीम के लिए सबसे अच्छे संतुलन पर फैसला करेंगे। दुबई पहुँचने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। इस बार हमारे पास ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। शुभमन पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म में हैं। संजू भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक के साथ ये दोनों अच्छे विकल्प हैं।”

Asia Cup 2025 India Squad एशिया कप 2025 टीम इंडिया:

  • सूर्यकुमार यादव (कप्तान)

  • शुभमन गिल (उपकप्तान)

  • अभिषेक शर्मा

  • तिलक वर्मा

  • हार्दिक पंड्या

  • शिवम दुबे

  • अक्षर पटेल

  • जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

  • जसप्रीत बुमराह

  • अर्शदीप सिंह

  • वरुण चक्रवर्ती

  • कुलदीप यादव

  • संजू सैमसन (विकेटकीपर)

  • हर्षित राणा

  • रिंकू सिंह

स्टैंडबाय प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल

टीम का संतुलन और रणनीति: 

यह स्क्वॉड अनुभव और टैलेंट दोनों का मिश्रण है। सूर्यकुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी और नेतृत्व क्षमता के दम पर कप्तानी कर रहे हैं, वहीं शुभमन गिल बतौर उपकप्तान बने है. 

