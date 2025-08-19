Asia Cup 2025 India Squad: टीम इंडिया में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गयी है, सूर्यकुमार यादव इस युवा टीम का नेतृत्व करेंगे. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक यूएई (UAE) में खेला जाएगा। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए यह प्रतियोगिता भारत के लिए एक अहम इवेंट है। इस बार चयनकर्ताओं ने टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन बनाया है। स्टैंडबाय खिलाड़ियों में प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को रखा गया है।
अगरकर ने गिल की प्लेइंग XI में जगह को लेकर क्या कहा
“हम टीम के लिए सबसे अच्छे संतुलन पर फैसला करेंगे। दुबई पहुँचने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। इस बार हमारे पास ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। शुभमन पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म में हैं। संजू भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक के साथ ये दोनों अच्छे विकल्प हैं।”
Asia Cup 2025 India Squad एशिया कप 2025 टीम इंडिया:
-
सूर्यकुमार यादव (कप्तान)
-
शुभमन गिल (उपकप्तान)
-
अभिषेक शर्मा
-
तिलक वर्मा
-
हार्दिक पंड्या
-
शिवम दुबे
-
अक्षर पटेल
-
जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
-
जसप्रीत बुमराह
-
अर्शदीप सिंह
-
वरुण चक्रवर्ती
-
कुलदीप यादव
-
संजू सैमसन (विकेटकीपर)
-
हर्षित राणा
-
रिंकू सिंह
स्टैंडबाय प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल
टीम का संतुलन और रणनीति:
यह स्क्वॉड अनुभव और टैलेंट दोनों का मिश्रण है। सूर्यकुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी और नेतृत्व क्षमता के दम पर कप्तानी कर रहे हैं, वहीं शुभमन गिल बतौर उपकप्तान बने है.
Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप शेड्यूल जारी, देखें भारत सही सभी मैचों की पूरी लिस्ट
🚨 #TeamIndia's squad for the #AsiaCup 2025 🔽— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
Surya Kumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (WK), Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (WK), Harshit Rana,…
Comments
All Comments (0)
Join the conversation