Asia Cup 2025 India Squad: टीम इंडिया में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गयी है, सूर्यकुमार यादव इस युवा टीम का नेतृत्व करेंगे. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक यूएई (UAE) में खेला जाएगा। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए यह प्रतियोगिता भारत के लिए एक अहम इवेंट है। इस बार चयनकर्ताओं ने टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन बनाया है। स्टैंडबाय खिलाड़ियों में प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को रखा गया है।

अगरकर ने गिल की प्लेइंग XI में जगह को लेकर क्या कहा

“हम टीम के लिए सबसे अच्छे संतुलन पर फैसला करेंगे। दुबई पहुँचने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। इस बार हमारे पास ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। शुभमन पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म में हैं। संजू भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक के साथ ये दोनों अच्छे विकल्प हैं।”