RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन-सी है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Oct 4, 2025, 23:13 IST

उत्तर प्रदेश को विविधताओं का राज्य कहा जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी पंरपराओं के लिए जाना जाता है। प्रदेश में सड़कों का हजारों का किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे लंबी सड़क कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी की सबसे लंबी सड़क
यूपी की सबसे लंबी सड़क

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है।

प्रदेश में विरासत को आपस में जोड़ने का काम यहां की सड़कें बखूबी करती हैं, जिससे पूरा प्रदेश आपस में जुड़ा हुआ है। प्रदेश में सड़कों का हजारों  किलोमीटर का नेटवर्क है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे लंबी सड़क कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क

उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क की बात करें, तो यह ग्रैंड ट्रंक रोड है। यह भारत की सबसे पुरानी और लंबी ऐतिहासिक सड़क भी है। इसके पुराने नाम की बात करें, तो इसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता था, जो कि बंगाल से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाती थी।

प्रदेश में कितनी है सड़क की लंबाई

यदि सड़क की कुल लंबाई की बात करें, तो भारत में इस सड़क की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। वहीं, उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। 

प्रदेश में कहां-कहां से गुजरती है सड़क

उत्तर प्रदेश में जीटी रोड प्रदेश के प्रमुख शहरों से निकलती है। यह सड़क कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, वाराणसी और बिहार सीमा तक जाती है। 

किसने किया था सड़क निर्माण 

इस सड़क को बाद में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उन्होंने सड़क का नाम सड़क-ए-आजम रखा था। ब्रिटिश काल में इस सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया।

भारत में किन राज्यों से गुजरती है जीटी रोड

भारत में जीटी रोड 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। इनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। 

वर्तमान में क्या है सड़क का महत्त्व 

वर्तमान में भी इस सड़क का अधिक महत्त्व है। यह सड़क उत्तर प्रदेश को दिल्ली और बिहार से जोड़ती है। साथ ही, इस सड़क के माध्यम से प्रदेश को आर्थिक रफ्तार भी मिल रही है। क्योंकि, प्रतिदिन सड़क के माध्यम से माल की ढुलाई के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी बनी हुई है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःभारत का वह शासक जिसने मुगलों को दिये 23 किले, जानें नाम

  

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News