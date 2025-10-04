उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन-सी है, जानें नाम

उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क की बात करें, तो यह ग्रैंड ट्रंक रोड है। यह भारत की सबसे पुरानी और लंबी ऐतिहासिक सड़क भी है। इसके पुराने नाम की बात करें, तो इसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता था, जो कि बंगाल से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाती थी।

प्रदेश में विरासत को आपस में जोड़ने का काम यहां की सड़कें बखूबी करती हैं, जिससे पूरा प्रदेश आपस में जुड़ा हुआ है। प्रदेश में सड़कों का हजारों किलोमीटर का नेटवर्क है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे लंबी सड़क कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है।

प्रदेश में कितनी है सड़क की लंबाई

यदि सड़क की कुल लंबाई की बात करें, तो भारत में इस सड़क की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। वहीं, उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है।

प्रदेश में कहां-कहां से गुजरती है सड़क

उत्तर प्रदेश में जीटी रोड प्रदेश के प्रमुख शहरों से निकलती है। यह सड़क कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, वाराणसी और बिहार सीमा तक जाती है।

किसने किया था सड़क निर्माण

इस सड़क को बाद में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उन्होंने सड़क का नाम सड़क-ए-आजम रखा था। ब्रिटिश काल में इस सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया।

भारत में किन राज्यों से गुजरती है जीटी रोड

भारत में जीटी रोड 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। इनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है।

वर्तमान में क्या है सड़क का महत्त्व

वर्तमान में भी इस सड़क का अधिक महत्त्व है। यह सड़क उत्तर प्रदेश को दिल्ली और बिहार से जोड़ती है। साथ ही, इस सड़क के माध्यम से प्रदेश को आर्थिक रफ्तार भी मिल रही है। क्योंकि, प्रतिदिन सड़क के माध्यम से माल की ढुलाई के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी बनी हुई है।