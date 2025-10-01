भारत का वह शासक जिसने मुगलों को दिये 23 किले, जानें नाम

भारत का इतिहास उठाकर देखें, तो अतीत के पन्नों में हमें अलग-अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस कड़ी में इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई थी, जिसमें भारत के एक शासक ने मुगलों को 23 किले सौंपे थे। दरअसल, ऐसा एक संधि के तहत किया गया था, जो कि इतिहास की महत्त्वपूर्ण संधियों में से एक थी।

इस संधि के ऊपर अक्सर UPSC, State PCS व अन्य परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इस कड़ी में हम इस लेख के माध्यम से भारतीय इतिहास की इस घटना के बारे में जानेंगे।

क्या थी पुरंदर की संधि

पुरंदर की संधि (Treaty of Purandar) 11 जून, 1665 को हुई थी। यह संधि मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के सेनापति जय सिंह प्रथम के बीच हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने अपने 35 किलों में से 23 किलों को मुगलों को सौंप दिया था।

क्यों हुई थी पुरंदर की संधि

मुगलों की ओर से सेनापति राजा जय सिंह प्रथम ने शिवाजी के प्रमुख पुरंदर के किले को घेर लिया गया था। जय सिंह प्रथम को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजा गया था, जिन्होंने मराठाओं के अन्य किलों को भी घेर लिया था। ऐसे में शिवाजी व उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में थी। ऐसे में रणनीतिक रूप से निर्णय लेते हुए शिवाजी ने यह संधि की थी।