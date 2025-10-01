RRB ALP Result 2025 OUT!
RPSC Assistant Professor Salary 2025: इन हैंड सैलरी, मिलने वाली सुविधाएं और मिलने वाले भत्ते जानें

By Priyanka Pal
Oct 1, 2025, 18:56 IST

RPSC Assistant Professor Salary 2025: RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 574 रिक्तियां निकाली हैं। इस पद के लिए वेतनमान 15600 रुपये से 39100 रुपये तक है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में यहां जानकारी देखें।

RPSC Assistant Professor Salary 2025
RPSC Assistant Professor Salary 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए 30 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती कर रहा है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार करियर का मौका है, जो अच्छा वेतन और नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए शुरुआती मूल वेतन 15600 रुपये प्रति माह होगा, जो कि पे लेवल 10 के तहत है।

इसके अलावा, उन्हें नए नियमों के आधार पर कई तरह की सुविधाएं और भत्ते भी मिलेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को इस पद से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों के बारे में भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें।

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी स्ट्रक्टर क्या है?

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार है। कर्मचारियों को पे लेवल 10 के तहत 15600 रुपये से 39100 रुपये के वेतनमान में वेतन मिलेगा। उन्हें 6000 रुपये का एकेडमिक ग्रेड पे भी दिया जाएगा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वेतन संरचना का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

वेतनमान

15600 रुपये-39100 रुपये

वेतन स्तर

स्तर 10

अगप

6000 रुपये

न्यूनतम मूल वेतन

15600 रुपये

अधिकतम मूल वेतन

39100 रुपये

भत्ता

दिशानिर्देशों के अनुसार

मासिक वेतन

57,000 रुपये से 67000 रुपये प्रति माह (लगभग)

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की इन-हैंड सैलरी क्या है?

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का इन-हैंड वेतन काफी अच्छा माना जाता है। यह 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार तय होता है। इसकी गणना टैक्स, पीएफ और अन्य कटौतियों को हटाने के बाद की जाती है। नए नियुक्त हुए उम्मीदवारों को शुरुआत में 15600 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये का एकेडमिक ग्रेड पे मिलेगा। उनके अनुभव के आधार पर, समय के साथ उनका मूल वेतन बढ़कर 39100 रुपये प्रति माह तक हो जाएगा। वास्तविक RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इन-हैंड वेतन लगभग 57,000 रुपये से 67,000 रुपये प्रति माह के बीच होगा।

RPSC Assistant Professor Salary 2025: सुविधाएं और भत्ते

मूल वेतन के अलावा, नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर कई तरह की सुविधाएं, भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। इससे उनका मासिक वेतन बढ़ता है और उनकी आर्थिक हालत बेहतर होती है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन में शामिल सुविधाएं और भत्ते इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ता
  • मकान किराया भत्ता
  • चिकित्सा भत्ता
  • यात्रा भत्ता
  • अन्य संबंधित भत्ते

