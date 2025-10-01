RPSC Assistant Professor Salary 2025: इन हैंड सैलरी, मिलने वाली सुविधाएं और मिलने वाले भत्ते जानें

RPSC Assistant Professor Salary 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए 30 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती कर रहा है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार करियर का मौका है, जो अच्छा वेतन और नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए शुरुआती मूल वेतन 15600 रुपये प्रति माह होगा, जो कि पे लेवल 10 के तहत है।

इसके अलावा, उन्हें नए नियमों के आधार पर कई तरह की सुविधाएं और भत्ते भी मिलेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को इस पद से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों के बारे में भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें।

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी स्ट्रक्टर क्या है?

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार है। कर्मचारियों को पे लेवल 10 के तहत 15600 रुपये से 39100 रुपये के वेतनमान में वेतन मिलेगा। उन्हें 6000 रुपये का एकेडमिक ग्रेड पे भी दिया जाएगा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वेतन संरचना का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है: