Gandhi Jayanti 2025 Captions and Slogans in Hindi: गांधी जयंती पर गांधी जी के अनमोल वचन और नारे

गांधी जयंती के लिए नारे: Gandhi Jayanti Slogans 2025

सत्य और अहिंसा, हमारे सबसे बड़े हथियार हैं।

अहिंसा के मार्ग पर चलो, एक मजबूत राष्ट्र बनाओ।

शांति ही शक्ति है, इस गांधी जयंती इसे चुनो।

सत्य के साथ चलो, साहस से जियो।

अहिंसा कमजोरी नहीं, यह सच्ची ताकत है।

गांधी जयंती पर नफरत नहीं, शांति फैलाओ।

गांधीजी हर बोले गए सत्य में ज़िंदा हैं।

एक आदमी ने सत्य से राष्ट्र बदल दिया — हम भी कर सकते हैं!

इस गांधी जयंती पर, बदलाव लाने का संकल्प लो।

सत्य और सादगी, हमेशा कायम रहने वाले मूल्य हैं।

अहिंसा बहादुरों की भाषा है।

2 अक्टूबर — सत्य, शांति और मानवता का जश्न।

दुनिया गांधी को उनके सत्य और साहस के लिए याद करती है।

गांधी जयंती याद दिलाती है कि प्यार को नफरत से ऊपर चुनें।

उनका जीवन ही उनका संदेश था — आओ हम इसे जिएँ।

बापू ने सिखाया: शांति ही मार्ग है, मंज़िल नहीं।

सादगी से ही सच्ची महानता आती है।

स्वच्छता ही सेवा है—अपने राष्ट्र को चमकाओ!

सर्वोदय हमारा लक्ष्य है: सबका कल्याण।

जहां सत्य है, वहां निर्भयता है।

बुराई देखना, सुनना और कहना पाप है।

खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

खद्दर (खादी) सिर्फ कपड़ा नहीं, यह स्वावलंबन का धागा है।

हर श्रम का सम्मान करो; हर हाथ में गरिमा हो।

दूसरों की सेवा में खुद को खो देना ही सबसे अच्छा तरीका है।

एक अहिंसक भविष्य, एक अहिंसक जुबान से शुरू होता है।

स्वदेशी चुनो, अपने राष्ट्र की आत्मा का समर्थन करो।

माफ़ करना ही शक्तिशाली का गुण है।

सच्चा नेतृत्व सेवा है, शक्ति नहीं।

गरीबी को मिटाओ, लोगों को नहीं—न्याय का मार्ग अपनाओ।

सादा जीवन, उच्च विचार—यह है गांधी का तरीका।

अनेकता में एकता हमारा शाश्वत मंत्र है।

2 अक्टूबर को पाखंड त्यागकर, ईमानदारी अपनाओ।

आपकी आवाज़ मायने रखती है; इसे सत्य से बोलो, हिंसा से नहीं।

भारत की आत्म शक्ति: सत्य, शांति और अहिंसा।

गांधी के आदर्शों पर चलो, देश को आत्मनिर्भर बनाओ।

अन्याय करना पाप है, पर सहना उससे भी बड़ा पाप है।

चरखा चलाओ, आत्मनिर्भर बनो।

सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा।

सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है।

शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं।

नैतिक उपवास की शक्ति किसी भी सेना से बड़ी है।

हर पल हिंदी का सम्मान करो।

प्रेम से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं।

चरित्र निर्माण ही सच्चा ज्ञान है।

कम बोलो, सत्य बोलो।

अहिंसा परमो धर्म:।

गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

दिल में दया, जीवन में सादगी।