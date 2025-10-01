RRB ALP Result 2025 OUT!
गांधी जयंती 2025: 10 लाइन, भाषण और छोटे-बड़े निबंध विचार बच्चों और छात्रों के लिए

By Gurmeet Kaur
Oct 1, 2025, 17:37 IST

गांधी जयंती 2025 पर पढ़ें 10 लाइन, शॉर्ट और लॉन्ग भाषण और निबंध। जानें महात्मा गांधी का जीवन, शिक्षाएँ, तीन बंदरों का सिद्धांत और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। यहाँ प्रस्तुत है स्कूल प्रतियोगिताओं और छात्रों के लिए प्रेरक सामग्री।

गांधी जयंती 2025: 10 लाइन, भाषण और छोटे-बड़े निबंध विचार बच्चों और छात्रों के लिए

Gandhi Jayanti 10 Lines, Essay & Speech in Hindi: 2 अक्टूबर को देश के पिता यानी महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। यह दिन सिर्फ उनके जन्मदिन का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमें उनके द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा, सादगी और नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है। आज की दुनिया में जहाँ हिंसा, असहिष्णुता और selfishness बढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चों और छात्रों को गांधी जी के आदर्शों से जोड़ना बेहद ज़रूरी है। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – वे विद्यार्थियों को भाषण, निबंध, कविता और अन्य गतिविधियों के माध्यम से गांधी जी के विचारों से परिचित कराते हैं, ताकि नई पीढ़ी शांति, भाईचारा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाए।

इस लेख में हमने गांधी जयंती 2025 के लिए 10 लाइन, भाषण और निबंध के आइडियाज प्रदान किए हैं, जो विद्यार्थियों और बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक साबित होंगे।

गांधी जयंती 2025 पर 10 लाइन (10 Lines on Gandhi Jayanti in Hindi)

  1. हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है।
  2. यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है।
  3. गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है।
  4. उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया।
  5. गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  6. गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है।
  7. स्कूलों में इस दिन भाषण और निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं।
  8. गांधी जी की मूर्तियों पर लोग माल्यार्पण करते हैं।
  9. संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है।
  10. गांधी जयंती हमें शांति, सत्य और सरल जीवन जीने की सीख देती है।

गांधी जयंती 2025 भाषण (Speech on Gandhi Jayanti in Hindi)

छोटा भाषण (Short Speech – 1 से 2 मिनट)

माननीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों,

आज हम सब यहाँ गांधी जयंती 2025 मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है।

गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बिना हिंसा के भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जैसा गांधी जी ने कहा था –

"जहाँ प्रेम है, वहाँ जीवन है।"

यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल प्रेम, करुणा और सहानुभूति ही हमारे रिश्तों और समाज को मजबूत बनाती हैं। अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखेंगे, तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होगा, बल्कि हमारे चारों ओर भी शांति और भाईचारा बढ़ेगा। यही गांधी जी की शिक्षा का सार है।

इस दिन हमें उनके विचारों को याद करके उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।

धन्यवाद।

लंबा भाषण (Long Speech – 4 से 5 मिनट)

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों,

आज मैं आप सभी के सामने गांधी जयंती 2025 मनाने के लिए खड़ा हूँ। 2 अक्टूबर का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है।

गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सादगी को अपनाया और हमें भी यही सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य और ईमानदारी भी महत्वपूर्ण हैं।

गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन उनके नेतृत्व के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उनके प्रयासों से पूरे देश में आज़ादी की भावना जागृत हुई।

आज मैं हम सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें भी गांधी जी की तरह सत्य बोलना, दूसरों के साथ ईमानदारी रखना और अहिंसा का पालन करना सीखना चाहिए। उनका संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।

संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मान्यता दी है। यह उनके विचारों की विश्व-स्तरीय स्वीकृति को दर्शाता है। इसलिए, हमें चाहिए कि हम गांधी जी की शिक्षाओं – सत्य, अहिंसा और सादगी को अपने जीवन में अपनाएँ। तभी हम सच्चे अर्थों में उनके आदर्शों को सम्मान दे पाएँगे।

गांधी जी ने हमें तीन बंदरों का सिद्धांत भी सिखाया – कुछ ना देखें, कुछ ना सुनें, कुछ ना कहें। इसका मतलब है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए।

जैसा गांधी जी ने कहा था –

"आपको दुनिया बदलने की शक्ति नहीं, लेकिन खुद को बदलने की शक्ति जरूर है।"

इसलिए आज हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा भाव अपनाएँगे। यही तरीका है कि हम गांधी जी के आदर्शों का सही अर्थ में सम्मान कर सकें।

धन्यवाद।

गांधी जयंती 2025 निबंध (Essay on Gandhi Jayanti in Hindi)

छोटा निबंध (150–200 शब्द)

गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है।
गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने तीन बंदरों का सिद्धांत भी सिखाया कुछ ना देखें, कुछ ना सुनें, कुछ ना कहें। यह हमें बुराई से दूर रहने की शिक्षा देता है।
गांधी जी ने हमें सरल जीवन और आत्मनिर्भरता का महत्व भी सिखाया। उनका मानना था कि छोटे-छोटे अच्छे कार्य और संयमित जीवन ही समाज और देश की असली प्रगति सुनिश्चित करते हैं।
उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है।

जैसा गांधी जी ने कहा था
"सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे बड़ा धर्म है।"
यह हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और अहिंसा अपनाएँ, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे समाज में भी शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है।

गांधी जयंती हमें सिखाती है कि हम सत्य, अहिंसा और सादगी अपनाकर अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं।

लंबा निबंध (300–400 शब्द)

परिचय

हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। यह दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती केवल एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, बल्कि यह हमें सत्य, अहिंसा और सादगी के आदर्शों की याद दिलाता है।

गांधी जी का जीवन

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। उनके माता-पिता ने उन्हें सत्य, धार्मिक आस्था और सरल जीवन के मूल्य सिखाए।

गांधी जी हमेशा सत्य, अहिंसा और सादगी के अनुयायी रहे। उन्होंने सरल जीवन और स्वदेशी (खादी) को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया, ताकि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़े। उनका मानना था कि छोटे-छोटे अच्छे कर्म और संयमित जीवन ही समाज और देश की असली प्रगति सुनिश्चित करते हैं।
वे हमेशा यह सिखाते थे कि जीवन में दिखावा और भौतिकवाद से दूर रहकर सादगी और सेवा भाव को अपनाना चाहिए।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपने हथियार बनाया। दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन उनके नेतृत्व में हुए, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। उनके नेतृत्व में भारत ने बिना हिंसा के स्वतंत्रता प्राप्त की।

तीन बंदर और शिक्षाएँ

गांधी जी ने हमें तीन बंदरों का सिद्धांत भी सिखाया कुछ ना देखें, कुछ ना सुनें, कुछ ना कहें। इसका अर्थ है कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे विचार अपनाने चाहिए। उन्होंने हमें सादगी, आत्मनिर्भरता और सेवा भाव का महत्व भी बताया।

आज के समय में महत्व

गांधी जी के विचार केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को International Day of Non-Violence घोषित किया है। आज भी सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सादगी की प्रासंगिकता बनी हुई है। अगर हम गांधी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएँ, तो समाज में शांति और भाईचारा स्थापित हो सकता है।

निष्कर्ष

गांधी जयंती हमें यह याद दिलाती है कि शांति, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। हमें बापू के आदर्शों को अपनाकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

गांधी जयंती के अवसर पर प्रस्तुत ये भाषण और निबंध न केवल हमें महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं से परिचित कराते हैं, बल्कि स्कूल और कॉलेज की भाषण, निबंध और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। इनसे विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और साहित्यिक कौशल सुधारने का अवसर मिलता है।

