Union Cabinet: देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Central Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 1 अक्टूबर 2025, को देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी।

सात स्कूल केंद्र सरकार, बाकी राज्य सरकारें चलाएंगी:

इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 7 का संचालन गृह मंत्रालय करेगा और बाकी का संचालन राज्य सरकारें करेंगी। कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग में वैष्णव ने कहा कि अभी देश में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं।