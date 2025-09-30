UP Board 12th Moral, Yoga, Sports and Physical Education Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर ज़ोर देता है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग एवं शारीरिक गतिविधियों के महत्व को समझने और जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। यह विषय छात्रों को केवल परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करता है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ कर सकें।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26