UP Board 12th Hindi Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने कक्षा 12वीं हिंदी विषय का नया पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 के लिए जारी कर दिया है। हिंदी न केवल छात्रों की मातृभाषा है, बल्कि यह उनके साहित्यिक ज्ञान और अभिव्यक्ति कौशल को भी मजबूत बनाती है। इस पाठ्यक्रम में गद्य, पद्य, निबंध, पत्र लेखन और व्याकरण जैसे हिस्सों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है, जिससे छात्र भाषा की गहराई को समझ सकें और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नया पाठ्यक्रम छात्रों को व्यवस्थित तैयारी करने और अपनी पढ़ाई को सही दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
हिंदी
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 12 Hindi Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया हिंदी पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
