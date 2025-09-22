UP Board 12th Hindi Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने कक्षा 12वीं हिंदी विषय का नया पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 के लिए जारी कर दिया है। हिंदी न केवल छात्रों की मातृभाषा है, बल्कि यह उनके साहित्यिक ज्ञान और अभिव्यक्ति कौशल को भी मजबूत बनाती है। इस पाठ्यक्रम में गद्य, पद्य, निबंध, पत्र लेखन और व्याकरण जैसे हिस्सों को संतुलित रूप से शामिल किया गया है, जिससे छात्र भाषा की गहराई को समझ सकें और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नया पाठ्यक्रम छात्रों को व्यवस्थित तैयारी करने और अपनी पढ़ाई को सही दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26